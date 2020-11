Cộng Hòa Tại Wisconsin Gọi Điện Thoại Kêu Cử Tri CH Tại Pennsylvania Gửi Phiếu Bằng Thư Trước 5 PM Thứ Sáu Để Được Đếm

Tổng Thống Trump hôm Thứ Tư đã thịnh nộ lên rằng ông muốn “ngưng tất cả việc đếm phiếu,” theo bản tin của Yahoo News cho biết Thứ Sáu, 6 tháng 11 năm 2020.

Nhưng các email mà các báo The Daily Beast và the Milwaukee Journal Sentinel có đươc cho thấy hôm Thứ Sáu rằng đó là các viên chức Đảng Cộng Hòa tại Wisconsin là những người đã bị cáo buộc thúc giục các thiện nguyện viên của họ phải gọi cho cử tri tại Pennsylvania và nài nỉ họ gửi lá phiếu tới trễ -- và do đó là những lá phiếu bất hợp lệ. “Điều đó chính xác là những gì tổng thống và ban vận động của ông đang cáo buộc các nhà Dân Chủ làm,” theo một chuyên gia pháp lý quan sát nói với Daily Beast.

Email được gửi bởi nóm có tên Kenosah For Trump vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Năm. “Trump Victory khẩn cấp cần các tình nguyện viên phải gọi điện thoại cho những người ủng hộ Trump tại Pennsylvania để gửi trở lại các lá phiếu khiếm diện của họ,” theo email đọc được cho thấy. Âm mưu này có vẻ nhắm vào lợi thế của luật trong tiểu bang nói rằng các lá phiếu khiếm diện nhận được vào lúc 5 giờ chiều vào Thứ Sáu phải được đếm – cho đến khi chúng được đóng dấu bưu điện đúng vào Ngày Bầu Cử.

“Các lá phiếu nhận được vào thời điểm đó không có dấu bưu điện, hay với dấu bưu điện không hợp lệ, sẽ được xem như là đã được gửi đúng thời hạn “ngoại trừ có chứng cứ trưng dẫn rằng cho thấy nó đã được gửi sau Ngày Bầu Cử,” theo báo Milwaukee Journal Sentinel tường trình, nói thêm rằng “tại Pennsylvania, tem bưu điện được trả tiền trước trên một số bì thư lá phiếu. Những bì thư được trả tiền trước này không tự động đóng dấu bưu điện.”

Ý tưởng bỏ phiếu thông qua trước hạn chót Thứ Sáu để xoay chuyển chênh lệch trong tiểu bang có lợi cho Trump, dù Ben Geffen, luật sư làm việc tại Public Interest Law Center ở Philadelphia nói với The Daily Beast rằng, “Tôi tự hỏi có phải họ đang làm điều này trong hy vọng vượt qua một vòng và rồi sau đó đảo ngược nó như một điển hình của quy trình sai sót.”

Dù là cách nào, nhiều chuyên gia đồng ý kế hoạch này là cực kỳ đần độn.