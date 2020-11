Sen Trắng Hoa Kỳ tổng hợp: “Ở nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò…”

Chuyến cứu trợ sáu ngày, đợt một, cho đồng bào miền Trung của nhị vị Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Cư Sĩ Phật Tử từ miền Nam ra, gồm hơn ba mươi mốt vị, đến đây tạm đóng lại bằng những phần quà đậm đà nghĩa tình “một miếng khi đói bằng một gói khi no” giữa khi hoạn nạn. Đoàn dừng lại Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam trước khi trở vô Sài Gòn. Ai cũng biết, Huế là cái nôi của GĐPT, nhưng khác với ở bốn tỉnh miền Trung trước đó, riêng nơi đây, mới thấy nhiều anh em Huynh trưởng thuộc Ban Hướng Dẫn Đà Nẵng hiện diện như một hình ảnh áo lam lịch sử, truyền thống “sau lưng Giáo Hội, có GĐPT,” khi đến góp tay chung lo Phật sự với quý Thầy, Cô và đồng đạo. Bởi vì “Ở nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò. Nơi nào tối tăm, tôi nguyện sẽ là ngọn đuốc sáng”, nên hơn bao giờ hết, dịp này chính là lúc giúp chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm.







Trong khi, không chỉ cấp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ kêu gọi lòng từ của mọi giới trong xã hội hướng về đồng bào đang hứng chịu can qua, mà mọi tôn giáo, mọi tổ chức, cơ quan công sở của người Việt v.v… khắp nơi trên toàn thế giới, cũng đang hành động như thế. Hòa vào nhịp tim thương yêu, phải nhìn nhận hình ảnh anh chị em Huynh trưởng Áo Lam trong giờ phút này, thật khiến lòng người hoan hỷ và đáng được tán thán. Nhiều Ban Hướng Dẫn, Đơn vị Gia Đình Phật Tử, cá nhân Huynh Trưởng…, đã tùy nghi, sáng kiến những kế hoạch chung, hoặc riêng; những dự án theo sự hướng dẫn hàng dọc trong tổ chức, hoặc tự phát đa dạng, đã tạo được những nguồn cứu trợ thật dồi dào, đóng góp cho quỹ chung, hay cho những đề án thiết thực lớn, nhỏ riêng, mà vẫn không ngoài mục đích tái dựng lại cuộc sống an ổn cho đồng bào ngay trong mùa lũ lụt, và sau nữa. Đặc biệt thế hệ thanh thiếu nhi.







Ở Hoa Kỳ, điển hình, sớm nhất như GĐPT GĐPT Linh Sơn, Warren, các em với đồng phục áo lam đến các các địa điểm đông dân cư Việt, cầm những chiếc thùng trên tay, để xin đóng góp. Đây là phương cách thường thấy áp dụng trong sinh hoạt gây quỹ từ thiện xã hội của GĐPT, khi cần kíp. Số tiền anh chị em Linh Sơn thu được, chỉ trong thời gian 1 ngày là 4000 mỹ kim, tất không phải nhỏ. Một cách khác, tạo quỹ qua phương tiện lập dự án cụ thể và công bố quyên góp trên Facebook, như dự án “1000 BACKPACKs WITH SCHOOL SUPPLIES FOR CHILDREN in CENTRAL VIETNAM” của Trưởng Nguyên Túc, rất hiệu quả. Bằng phương tiện thiện xảo, tiện dụng này, ngoài tình thương còn nói đến uy tín là yếu tố quyết định nữa. Nguyên Túc có đủ cả các phương diện. Số tiền quyên góp vượt lên mức trông cậy, hơn 10,000 mỹ kim. Tương tự cách đó, có Chị Mimi Trần, chỉ với nét duyên, nụ cười tươi tắn, và niềm tín cẩn sẵn có với bằng hữu, cũng có thể đem lại ít nhiều nguồn quỹ góp vào dự án “1 triệu quyển tập cho em” mà nhiều anh chị em bên nhà cũng như hải ngoại phát động, trong đó trưởng Tâm Thường Định là một trong những nhân tố nồng cốt gầy dựng ban đầu, anh hiện là nhà giáo đang ở Sacramento, California.







Đặc biệt nhất những ngày vừa qua, con số 5000 mỹ kim chỉ riêng của một đơn vị GĐPT Chánh Kiến đóng góp cho quỹ từ thiện xã hội của GHPGVNTNHK là một điều đáng kinh ngạc. Nhưng với sự hướng dẫn tài tình của BHT và nhiệt tình của đoàn sinh. Trên hết là tình thương của quý phụ huynh, thân hữu và mạnh thường của của Gia Đình Chánh Kiến, không chỉ giới hạn ở con số 5000 mỹ kim vừa nói. Tính cho đến thời điểm này, anh chị em đã nhận được sự trợ giúp lên tới hơn 16 ngàn mỹ kim, bằng chính những bữa ăn cơm chay do tự tay anh anh chị em thực hiện ngay tại sân chùa Như Lai Thiền Tự để thu hút đồng hương quanh vùnh tham dự…



Bản tin không thể liệt kê được hết những trường hợp cá nhân, hay trình bày cụ thể từng kế hoạch mà anh chị em đã làm, như của Chị Trưởng Trần Thị Thủy Tiên BHD Miền Quảng Đức, của Anh Trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp tại đơn vị Viên Quang v.v…. Nhưng chắc chắn đó đây, những tấm lòng lam vốn luôn “có mặt cho nhau”, đã bằng nhiều cách, âm thầm tương tác phật sự và san sẻ tình thân ái, với nhau, và với đồng bào trong lúc khổ nạn.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguồn: Sen Trắng Hoa Kỳ