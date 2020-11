Hôm nay Ngày Bầu Cử. Hội đồng các cựu lãnh đạo Mỹ quảng cáo TV, giải ảo các tin "sai lạc" do Trump phóng ra. Trump nói sẽ tự tuyên bố đắc cử đêm nay, không cần đếm phiếu gì nhiều. Twister và Facebook nói sẽ chặn họng người tự tuyên bố đắc cử sớm, khi phiếu chưa đếm xong. Cộng Hòa đang có 300 đơn kiện liên hệ về bầu cử đã nộp ở hàng chục tiểu bang, hy vọng dìm phiếu. DB Tram Nguyen (Dân Chủ, Massac

Ca nhạc sĩ Lady Gaga hôm Thứ Sáu xuất hiện trong buổi vận động của Joe Biden, trình diễn nhạc và kêu gọi bầu phiếu cho Biden. Lady Gaga là người thắng 11 giải âm nhạc Grammy Awards, một giải Oscar, 2 giải âm nhạc American Music Awards, và nhiều giải âm nhạc khác. Lady Gaga nói trong buổi Biden vận động ở thị trấn Pittsburgh: "Gửi tới tất cả phụ nữ và tất cả quý ông có con gái, có chị, có em gái và có mẹ, tới mọi người bất kể bạn tự nhận thế nào, bây giờ là cơ hội để bầu phiếu đẩy Donald Trump ra khỏi Bạch Ốc. Trump là người tin rằng danh tiếng của y cho y cái quyền thò tay sờ mó vào bất kỳ phần nào trong cơ thể của một trong các con gái của bạn, hay chị em gái hay mẹ của bạn hay vợ của bạn. Hãy bầu phiếu cho Joe. Joe là người tốt. Xin cảm ơn."

.

Hôm nay Ngày Bầu Cử. Hội đồng các cựu lãnh đạo Mỹ quảng cáo TV, giải ảo các tin "sai lạc" do Trump phóng ra. Trump nói sẽ tự tuyên bố đắc cử đêm nay, không cần đếm phiếu gì nhiều. Twister và Facebook nói sẽ chặn họng người tự tuyên bố đắc cử sớm, khi phiếu chưa đếm xong. Cộng Hòa đang có 300 đơn kiện liên hệ về bầu cử đã nộp ở hàng chục tiểu bang, hy vọng dìm phiếu. DB Tram Nguyen (Dân Chủ, Massachusetts) thắng giải "CSG 20 Under 40 Leadership Award." Đã có hơn 100 triệu phiếu bầu sớm. Đa số dân Mỹ hài lòng với cách Biden vận động. Dự kiến Dân Chủ thắng đa số lưỡng viện Quốc Hội.

.

WASHINGTON (VB - 2/11/2020) -- Hôm nay, Thứ Ba 3/11/2020 là Ngày Bầu Cử Hoa Kỳ. Nếu bạn chưa bầu phiếu, xin mời ra phòng phiếu bầu trực tiếp. Nếu bạn đã điều phiếu bầu qua thư và chưa gửi đi, xin cầm phiếu này ra phòng phiếu đưa vào thùng. Không thể tin vào Bưu Điện nữa. Dù bạn bầu cho ai, xin suy nghĩ kỹ: lá phiếu này có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu bạn nhiều năm về sau, nếu tình hình kỳ thị màu da còn được dung dưỡng và khuyến khích, nếu bảo hiểm y tế cho dân nghèo chưa tới tuổi Medicare không được bảo vệ.

.

Đại dịch coronavirus vẫn tàn phá Hoa Kỳ. Theo thống kê Worldometers sáng Thứ Ba 3/11/2020, số người tại Hoa Kỳ nhiễm dương tính COVID-19 lên tới 9,570,921 người, và số người Mỹ chết vì dịch này là 237,031 người.

.

Theo thống kê sáng Thứ Ba 3/11/2020 của United States Elections Project, bầu phiếu sớm tại Hoa Kỳ nhận được tại các ban bầu cử các tiểu bang là: 100,298,838.

-- bầu phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu là: 35,733,103.

-- phiếu bầu qua thư nhận được là: 64,565,735.

-- phiếu qua thư chưa gửi về các ban bầu cử là: 27,508,094. Nhiều phiếu này dự kiến sẽ được cử tri cầm trực tiếp tới phòng phiếu hôm nay. Nếu để trễ sau giờ phòng phiếu đóng cửa, các phiếu này trở thành vô ích, không được đếm.

.

Theo thống kê của Gallup phổ biến hôm Thứ Ba 3/11/2020, đa số dân Mỹ hài lòng với cách ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden vận động, và chưa tới phân nử nói như thế về Trump.

.

Tỷ lệ này cho thấy 56% dân Mỹ nói họ "hài lòng tổng quát" với cách Biden điều hành ban vận động, và 43% nói họ không hài lòng. Đối với Trump, 46% nói họ hài lòng, 53% nói không hài lòng.



Hình ảnh sáng Thứ Ba 3/11/2020 cử tri đứng chờ vào phòng phiếu ở quận Nueces, Texas. Tiểu bang Texas chèn ép phiếu bầu, làm khó cử tri bằng nhiều cách, kể cả việc phiếu bầu sớm chỉ có một thùng nhận phiếu cho mỗi quận cho dù là có cả triệu dân trong quận.

.

Vào một buổi sương thu và gió lạnh, hình ảnh thơ mộng này trong văn học Việt Nam có thể nói về Ngày Bầu Cử 3/11/2020 của Hoa Kỳ: Sáng Thứ Ba các phòng phiếu khắp Hoa Kỳ đã mở cửa. Nhưng đêm nay sẽ không chắc còn thơ mộng, khi Trump hứa hẹn công khai chơi màn gian lận: Trump sẽ tự tuyên bố thắng cử mà không cần đếm hết phiếu ở nhiều tiểu bang. Nếu Trump làm như thế, dự kiến sẽ chỉ đài Fox News loan tin, nhưng các cơ quan truyền thông khác đã cho biết họ sẽ chờ kết quả tương đối đầy đủ từ các tiểu bang.

.

Hai mạng xã hội Twitter và Facebook cho biết sẽ gắn các câu cảnh báo dè dặt đối với những "thông tin sai lạc" trong ngày bầu cử, ám chỉ cho biết lời tuyên bố đắc cử sớm của Trump, nếu có, sẽ không được hoan hỷ đón nhận ở 2 mạng xã hội này.

.

Theo các nhà phân tích từ Washington Post, New York Times, USA Today sẽ có 6 tiểu bang cần theo dõi, vì kết quả 6 nơi này có thể cho biết ai thắng cử vào đêm Thứ Ba: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida, Arizona, vàd North Carolina. Trong đó Pennsylvania đóng vai trò quan trọng nhất, và có thể cần nhiều ngày sau Ngày Bầu cử mới đếm hết phiếu ở tiểu bang chiến trường này.

.

Để chiến thắng Bạch Ốc, ứng cử viên cần thắng ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn. Đó là con số đa số trong tổng số 538 phiếu cử tri đoàn trong 50 tiểu bang.

.

California nhiều nhất với 55 phiếu cử tri đoàn; tiểu bang này dự kiến là Dân Chủ thắng lớn. Texas nhiều thứ nhì với 38 phiếu cử tri đoàn; truyền thống là Cộng Hòa, nhưng có thể Dân Chủ sẽ thắng năm nay, phần lớn vì bị các quan chức Cộng Hòa chèn ép, dìm phiếu. Đơn kiện mới nhất của Cộng Hòa là lấy cớ vi hiến vì Hiến Pháp không nói là lái xe đi bầu, để xin quăng bỏ 127,000 phiếu ở quận Harris vì bầu ở 10 trạm cho lái xe vào, cử tri ngồi trên xe thò tay bấm máy bầu; thẩm phán liên bang đã bác đơn Cộng Hòa, buộc phải đếm 127,000 phiếu này. Texas cũng là nơi chỉ cho 1 thùng nhận phiếu mỗi quận, bất kể quận đó có nhiều triệu cư dân.

.

New York và Florida mỗi nơi có 29 phiếu cử tri đoàn. Illinois và Pennsylvania mỗi nơi 20 phiếu cử tri đoàn. Nhiều kế tiếp là Ohio với 18 phiếu cử tri đoàn; Georgia và Michigan mỗ nơi 16 phiếu cử tri đoàn và North Carolina là 15.

.

Nhiều cử tri tin rằng bầu cử năm nay quan trọng nhất trong đời họ, vì các chính sách giữa Trump và Biden quá dị biệt nhau. Những người ủng hộ Trump là giới da trắng thượng tôn, muốn có nước Mỹ hạn chế di dân và khi đón di dân sẽ hạn chế da màu, cắt quyền lợi dân nghèo kể cả xóa bỏ bảo hiểm y tế dân nghèo có tên là ObamaCare, bỏ mặc các cuộc chiến vì dân chủ ở Hồng Kông, rời bỏ đồng minh ở Afghanistan, Syria... kết thân với các nhà độc tài như Putin, Kim Jong-un và bản thân Trump và gia đình có nhiều cơ sở kinh doanh ở tại Hoa Lục... Những người ủng hộ Biden muốn có một nước Mỹ bao dung, giữ các bảo hiểm y tế cho dân nghèo như ObamaCare, mở rộng liên minh toàn cầu để ngăn chận Nga, Trung Quốc, ngăn chận tư tưởng da trắng thượng tôn...

.

Dự kiến Dân Chủ vẫn giữ được đa số ở Hạ Viện, trong khi hy vọng chiếm đa số Thượng Viện. Dân Chủ cần chiếm thêm 4 ghế để có đa số ở Thượng Viện nếu Trump tái đắc cử, và chỉ cần 3 ghế nếu Biden thắng cử Tổng Thống.

.

Từ 5 giờ chiều giờ Miền Đông (2 giờ chiều giờ California), Viện nghiên cứu Edison Research sẽ phổ biến sơ khởi thăm dò thực hiện với những người vừa bầu phiếu xong. Như thế sẽ cho khái niệm về tình hình bầu trực tiếp tại nhiều tiểu bang. Liên tục sau đó cho tới đêm, Edison và nhiều trung tâm nghiên cứu khác sẽ thực hiện các bản khảo sát với những người vừa bầu xong để cho thăm dò sơ khởi.

.

Theo phân tích của Cook Political Report và viện Center for Politics ở đại học University of Virginia, sẽ có 12 ghế Thượng nghị sĩ do Cộng Hòa đang giữ và 2 ghế TNS do Dân Chủ đang nắm giữ bị xem là chao đảo, có thể đổi màu. Do vậy, viễn ảnh Dân Chủ thắng đa số Thượng viện có thể xảy ra. Nhiều bản khảo sát nói Dân Chủ có thể sẽ chiếm 55 ghế trong 100 ghế ở Thượng Viện, và đó là chi61m đa số lần đầu trong một thập niên ở cả lưỡng viện.

.

Cộng Hòa hiện nay đang có 300 đơn kiện liên hệ về bầu cử nộp ở hàng chục tiểu bang Hoa Kỳ để sẽ loại bỏ nhiều phiếu bằng cách xét kỹ tính hợp pháp của việc đặt các thùng nhận phiếu và các bao thư có thể bị hở, kể cả chuyện rất mất thì giờ là so sánh chữ ký xem có đúng không.

Dan Coats, cựu giám đốc tình báo quốc gia chính phủ Trump từ 2017-2019, kêu gọi bầuc ho Biden.

.

Một nhóm trong đó có các cựu quan chức của chính phủ Trump bơm 6 triệu đôla vào các quảng cáo TV trong Ngày Bầu cử nhằm chống lại "các thông tin sai lạc" từ các tin vịt do Trump phóng ra (Trump quy chụp là sẽ có gian lận ở đếm phiếu). Quảng cáo nói rằng hãy để các viên chức bầu cử đếm phiếu và họ sẽ đếm tất cả phiếu như luật định.

.

Quảng cáo sẽ loan trên TV ở thủ đô Washington, D.C., từ Thứ Ba bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho tới hết tuần lễ này trên toàn quốc ở làn sóng CNN, Fox News, MSNBC, Telemundo và Univision.

.

Thực hiện quảng cáo đối phó tin vịt của Trump là hội đồng National Council on Election Integrity, trong đó hội đồng có Dan Coats (cựu giám đốc tình báo quốc gia chính phủ Trump từ 2017-2019), cũng như cựu Ngoại Trưởng Madeleine Albright, cựu giám đốc CIA Leon Panetta, cựu Bộ Trưởng Nội An Michael Chertoff, Tướng hôi hưu James Cartwright (cựu Phó Chủ Tịch Tham Mưu Liên Quân) và nhiều vị khác.



DB Tram Nguyen (Dân Chủ, Massachusetts) được giải tài năng lãnh đạo "CSG 20 Under 40 Leadership Award."

.

Hội đồng các cơ quan công quyền tiểu bang (Council of State Governments) công bố người thắng giải "CSG 20 Under 40 Leadership Award" cho những người lãnh đạo dưới 40 tuổi năm nay, và là năm đầu của giải, là Dân biểu tiểu bang Tram T. Nguyen taị Hạ Viện tiểu bang Massachusetts. DB Tram Nguyen là một trong 20 vị lãnh đạo khắp Hoa Kỳ thắng giải này. Giải xét nhiêu lĩnh vực: tài năng lãnh đạo, giữ cam kết với lời hứa khi tranh cử, phục vụ quyền lợi cư dân tại địa hạt, và nhiều lĩnh vực chấm điểm khác.

.

Độc giả có thể theo dõi bầu cử qua nhiều làn sóng khắp hoa Kỳ đang truyền hình trực tiếp hiện nay.