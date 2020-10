Video song ngữ: Prayer – Tìm Hiểu Về Cầu Nguyện

Prayer – Tìm Hiểu Về Cầu Nguyện

.

Nghiên cứu tại Đại học Y khoa Dartmouth cho thấy những bệnh nhân có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ khi phẫu thuật tim có khả năng phục hồi gấp ba lần so với những người ít tôn giáo.

Trong lúc đó nghiên cứu tại Đại học Cincinnati phát hiện ra rằng những người có cầu nguyện và hành thiền thì ít có triệu chứng bệnh nghiêm trọng.

Trong Phật giáo, người Phật tử thờ Phật để cảm tạ những lời dạy của Ngài. Đức Phật không khuyến khích các tín đồ của mình cầu nguyện, mà nhấn mạnh vào thiền định và niết bàn. Vì mục đích cuối cùng của Phật giáo là đạt đến giác ngộ.



.

Research From Dartmouth Medical School found that people with religious beliefs more likely to recover

Studies at The University Of Cincinnati researched: Those who practiced prayer and meditation experienced less sickness.

In Buddhism, Buddhists worship the Buddha to thank him for his teachings. The Buddha does not encourage his devotees to pray or worship, but emphasizes on meditation and nirvana. The ultimate purpose of Buddhism is to reach enlightenment.