Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal Phát Biểu Về Việc Công Dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn Được Trả Tự Do

HOA THỊNH ĐỐN (ngày 28 tháng 10, năm 2020) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã tham gia một buổi họp báo do Dân Biểu Katie Porter tổ chức với ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ vừa được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình. Dân Biểu Lowenthal đã có những lời phát biểu như sau:



“Tôi rất phấn khởi khi nghe tin ông Michael Nguyễn, công dân Mỹ bị bắt giam, tuyên án, và cầm tù một cách sai trái bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam đã được trả tự do và trở về với gia đình và cộng đồng tại Hoa Kỳ. Tôi cảm kích sự tận tâm và nỗ lực vận động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các nhân viên Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Mỹ, đặc biệt là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các vị Dân Biểu đồng viện đã hết lòng hỗ trợ vận động cho Michael Nguyễn được trở về với gia đình sau hơn hai năm từ khi bị bắt giam. Michael Nguyễn đã không nên bị bắt giữ ngay từ lúc ban đầu và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.”





Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 khi ông về Việt Nam du lịch và thăm người thân. Chính quyền Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc ngoại giao vì đã không kịp thời thông báo với Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ khi bắt giam công dân Mỹ là ông Michael Nguyễn. Đến tháng 6, năm 2019, một phiên tòa của CSVN diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã kết án ông Michael Nguyễn 12 năm tù giam với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật Hình sự 2015. Ngay sau phiên tòa, Dân Biểu Alan Lowenthal đã phát biểu cho rằng Việt Nam kết án nặng nề công dân Mỹ vì muốn răn đe những người Mỹ gốc Việt khác có ý định về Việt Nam truyền đạt những tư tưởng mà Cộng sản Việt Nam cho là “cực đoan” như dân chủ và nhân quyền.





Ông Michael Phương Minh Nguyễn là trường hợp công dân Mỹ thứ nhì bị Cộng sản Việt Nam bắt giam trong hai năm gần đây. Trước đó là ông Will Nguyễn và Dân Biểu Lowenthal đã tranh đấu mạnh mẽ trong cả hai trường hợp. Đầu năm 2020, Dân Biểu Lowenthal đã tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng khi Đại Sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink đến thăm Little Saigon. Trong dịp đó, Dân Biểu Lowenthal đã sắp xếp cho gia đình ông Michael Nguyễn gặp riêng Đại Sứ Kritenbrink và trong buổi gặp gỡ với cộng đồng, các vị Dân Biểu Lou Correa, Harley Rouda, và Katie Porter cùng với Đại Sứ Daniel Kritenbrink đã đặt ưu tiên hàng đầu trường hợp của ông Michael Nguyễn.





Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện Địa hạt 47-California bao gồm các thành phố và khu vực Little Saigon, Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Buena Park, Cypress, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, và Avalon. Quý vị có thể theo dõi hoạt động của ông trên Facebook, Twitter, hoặc trang nhà website.