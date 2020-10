Nữ Dân Biểu Katie Porter Tổ Chức Họp Báo Về Sự Kiện Michael Nguyễn Được Trả Tự Do

Vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư 28/10/2020, văn phòng Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45) đã tổ chức buổi họp báo trên mạng nhân dịp ông Michael Phương Minh Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Địa Hạt 45- vừa được chính quyền CSVN trả tự do sau hơn 2 năm bị giam giữ tại Việt Nam, và đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orange California vào ngày 22/10.





Trong buổi họp báo trên mạng này có sự hiện diện của ông Michael Nguyễn và vợ là bà Helen Nguyễn, người đã liên tục vận động để tìm sự tự do cho chồng trong suốt 2 năm qua. Nhiều dân biểu đã từng tham gia tích cực vào việc vận động cho ông Michael cũng có mặt trong cuộc họp báo, trong đó có những gương mặt quen thuộc với cư dân gốc VIệt vùng Little Saigon như Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda…





Ông Michael Phương Minh Nguyễn- 56 tuổi, là một cư dân thuộc thành phố Orange, một người Công Giáo, một người chồng và một người cha- đã bị bắt bởi nhà cầm quyền CSVN trong một chuyến về Việt Nam thăm thân nhân vào tháng 7 2018, và bị kết án 12 năm tù vào tháng 6 2019 trong một tiến trình xét xử đầy phi lý, bất công của chính quyền CSVN.





Mở đầu cuộc họp báo, Nữ Dân Biểu Katie Porter đã chúc mừng sự tự do và đoàn tụ gia đình của ông Michael Nguyễn. Theo bà, đây là thành quả của ba nỗ lực chính là:





- Sự vận động không ngừng nghỉ của bà Helen Nguyễn cho sự tự do của chồng

- Những hoạt động tích cực của ông Mark Roberts, là người anh em rể của ông Michael Nguyễn

- Sự vận động ngoại giao liên tục của nhiều viên chức chính phủ Hoa Kỳ, từ các vị Dân Biểu cho đến Bộ Ngoại Giao, đặc biệt là Tòa Đại Sứ và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.





Trong phần phát biểu của mình bên cạnh hiền thê Helen Nguyễn, ông Michael Nguyễn đã kể lại quá trình bị bắt và giam cầm của mình tại Việt Nam. 4 tháng đầu không được liên lạc với thế giới bên ngoài, 11 tháng không được tiếp xúc với luật sư, sự điều tra không minh bạch và phiên tòa xét xử đầy bất công. Nhưng rồi sau cùng ông cũng đã có được tự do. Ông gởi lời chân thành cảm ơn đến Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, các Dân Biểu Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda, Brad Sherman, Al Green (Texas), TỔng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn… là những vị dân cử đã nỗ lực can thiệp cho sự tự do của ông. Ông kể rằng ông đã từng bị giam tại một trại giam ở Thủ Đức chuyên giam giữ những người nước ngoài. Ông nhận ra rằng không phải ai trong số những tù nhân ngoại quốc này cũng có được một sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền của quốc gia mình, có được một người vợ cản đảm như bà Helen Nguyễn, có được những vị dân cử quan tâm đến cư dân như trường hợp của ông. Ông cũng cho biết sẽ không xuất hiện nhiều để nói về trường hợp của mình trong thời gian tới, để bảo đảm cho những nỗ lực vận động cho những tù nhân lương tâm ở Việt Nam được tiến triển dễ dàng tốt đẹp hơn.







Các vị Dân Biểu Brad Sherman (người đã tổ chức cuộc điều trần cho bà Helen Nguyễn tại Quốc Hội Hoa Kỳ), Alan Lowethal, Lou Correa, Harley Rouda, Al Green (Texas) sau đó đã có lời phát biểu chúc mừng gia đình ông Michael Nguyễn. Mọi người đều đồng ý rằng đây là một thắng lợi cho giá trị nhân quyền, đạt được từ nỗ lực của lưỡng đảng. Một lần nữa, sự kiện Michael Nguyễn cho thấy việc liên tục tạo sức ép về dân chủ, nhân quyền đối với chính quyền CSVN là rất cần thiết. Cần phải cho CSVN hiểu rằng muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại, quân sự với Hoa Kỳ, phía Việt Nam cần phải cải thiện về dân chủ, nhân quyền. Dân Biểu Lou Carrea đã nhắc lại rằng ông và các vị dân cử tại vùng Little Saigon trong nhiều năm qua cứ phải liên tục lên tiếng, can thiệp cho những trường hợp bắt bớ, đàn áp các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng VIệt Nam chưa có sự tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Dân Biểu Harley Rouda nhắc lại sự kiện họp khoáng đại cộng đồng tại vùng Little Saigon với Đại Sứ Kritenbrink vào năm ngoái về trường hợp của ông Michael Nguyễn. Ông nói thật là hạnh phúc cho gia đình ông Michael Nguyễn được đoàn tụ trong thời điểm mà đại dịch covid-19 đang làm ly tán nhiều gia đình. Việc đấu tranh cổ vũ nhân quyền cho Việt Nam vẫn còn ở phía trước.





Cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau đó diễn ra rất ngắn vì không đủ thời giờ. Dân Biểu Katie Porter kêu gọi giới báo chí tiếp tục liên lạc với văn phòng của bà nếu có những câu hỏi liên quan đến ông Micahel Nguyễn.