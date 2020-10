Dân Biểu Lou Correa Phát Biểu Về Việc Ông Michael Nguyễn Được Trả Tự Do Và Về Lại Hoa Kỳ

Vào ngày thứ Tư 28 tháng 10, 2020, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Lou Correa (hạt 46) cùng dân biểu liên bang Katie Porter (hạt 45) và 5 đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp báo trực tuyến về việc ông Michael Nguyễn được trả tự do. Ông Michael Nguyễn, một Công dân Hoa Kỳ và cư dân Quận Cam, bị bắt oan và bị kết án 12 năm tù tại Việt Nam. Sau hơn hai năm bị giam cầm, ông Michael cuối cùng đã được trả tự do và trở về nhà với phu nhân, Helen, và bốn cô con gái vào tuần trước. Tại buổi họp báo hôm nay, Dân biểu Correa cảm ơn Dân biểu Porter và cảm ơn bà đã tổ chức cuộc họp này. Ông cũng cám ơn bà Helen, cám ơn sự cam đảm của bà và vững tin rằng ông Michael trở lại với gia đình. Ngoài ra, dân biểu Correa cũng cám ơn tất cả các thành viên của Quốc hội, những người đã làm công việc nặng nhọc để bảo đảm rằng Việt Nam cần biết rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ công dân Hoa Kỳ đến cùng. Dân biểu Correa nói thêm rằng ông rất vui khi ông Michael trở lại Mỹ, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Dân biểu Correa sẽ tiếp tục thúc đẩy, và đẩy mạnh hơn nữa để bảo đảm Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo. Khi Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường giao thương và thương mại với Việt Nam, ông sẽ nhắc nhở phía Việt Nam đừng quên tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo và ông sẽ không để Việt Nam trốn tránh việc này.





Dưới đây là toàn bộ lời phát biểu của dân biểu Lou Correa:





Xin chân thành cảm ơn bà Dân biểu Porter và cảm ơn bà đã tổ chức buổi họp báo hôm nay. Một công việc thật lớn lao. Helen, cảm ơn bà vì sức mạnh của bà và đã vững tin rằng ông Michael đã trở lại với tất cả chúng ta. Và tôi cảm ơn tất cả các thành viên của Quốc hội, những người đã làm công việc nặng nhọc để bảo đảm rằng Việt Nam biết rằng mỗi người dân Hoa Kỳ là một người mà chúng ta sẽ bảo vệ đến cùng. Michael, tôi rất vui vì ông đã tự do và trở lại. Tôi rất vui mừng - tất cả chúng ta đều như vậy. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẽ với ông rằng tôi rất buồn. Hôm nay tôi rất buồn vì trường hợp của ông cho thấy chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo - không chỉ với công dân Việt Nam mà còn của công dân Mỹ. Đã bao nhiêu lần chúng ta tuyệt thực ở Little Saigon, bao nhiêu lần chúng ta viết thư, đã gặp gỡ các viên chức Việt Nam? Điều này cứ diễn ra lặp đi lặp lại.

Hai năm trước đây, Chánh văn phòng của tôi, cô Tammy Trần, bị bắt ở Việt Nam - không biểu tình, không làm gì cả. Tội duy nhất của cô ấy là vì cô ấy là chánh văn phòng của tôi. Điều này cần phải thay đổi.





Chúng tôi rất vui khi ông Michael trở lại, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy, và thúc đẩy mạnh hơn để bảo đảm Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo. Khi Hoa Kỳ tăng cường giao thương và thương mại với Việt Nam, chúng tôi sẽ gặp và với họ nói rằng “quý vị đã quên tôn trọng nhân quyền , tự do tôn giáo, và chúng tôi sẽ không để quý vị trốn tránh việc này."