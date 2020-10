Lễ Hội Halloween Ma Quỷ Quanh Ta

Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan.

Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.

CÓ THẬT! HAI CON QUỶ (CÁI VÀ ĐỰC) ĐÁNG SỢ ĐANG LỘNG HÀNH BÊN CANADA

CHUYỆN CÓ THẬT! HAI CON QUỶ HIỆN NGUYÊN HÌNH HIỀN KHÔ!

Tại sao con người thường hay tin là có ma?

Video:Người Mỹ có tin ma quỷ không (VOA) ?

http://www.youtube.com/watch?v=trji-V8Ju98

Trong bài phóng sự “Người Mỹ có tin ma quỷ không” (VOA) thì hết 2/3 dân Mỹ trả lời là họ tin có ma, có người đến từ hành tinh xa (aliens) và các hiện tượng huyền bí khác.

Trong khi nhiều người cho rằng tin tưởng vào những chuyện ma quỷ là điên rồ, nhưng ngược lại các nhà khoa học xã hội thì lại có một cái nhìn khác hơn về vấn đề nầy.

Theo các nhà tâm lý học, không phải tại vì con người ngớ ngẫn đâu. Người ta có khuynh hướng tìm kiếm những gì sâu xa. Họ là những người hoàn toàn tỉnh táo.

Đàn ông Mỹ tin rằng người ngoài hành tinh là có thật trong khi đàn bà thì thiên về bói toán và thần linh.

Các tôn giáo đều có bàn luận và giải thích vấn đề ma quỷ- Theo Phúc Âm ma quỷ là dị giáo.

Nhiều nhà khoa học và sách báo ngoại quốc đã đề cập đến những hiện tượng huyền bí không thể giải thích được chẳng hạn như kinh nghiệm cận tử (Near death experience), xuất hồn, thần giao cách cảm v,v…Thậm chí hình ảnh bóng ma còn được ghi lại bằng tia hồng ngoại tuyến (infra red) và sự hiện diện của hồn ma cũng được dụng cụ diện tử phát hiện. Lẽ dĩ nhiên phe hoài nghi và chống đối cũng rất nhiều.





Trở về từ cỏi chết hay hiện tượng kinh nghiệm cận tử

Kinh nghiệm cận tử, ánh sáng cuối đường hầm (hình internet)

Kinh nghiệm cận tử (Near death experience) là một hiện tượng mình cảm thấy mình thoát ra ngoài cơ thể lúc gần chết (near death) hay khi đã có dấu hiệu chết lâm sàng rồi (mort clinique, mort cérébrale), chẳng hạn như điện não đồ hoặc điện tâm đồ đều bằng phẳng. Mình thấy mình chết từ bên ngoài cơ thể.

Hồn bay phất phơ trên trần nhà và nhìn xuống cái xác mình nằm trên bàn giải phẩu. Thấy bác sĩ và y tá lăng xăng làm hồi sinh, thậm chí mình còn bay đi chơi qua các phòng lân cận…và chứng kiến sinh hoạt bên đó (?).

Hiện tượng cận tử được Bs Raymond Moody nêu ra lần đầu tiên vào năm 1975. Các thăm dò cho biết có rất nhiều bằng chứng cho biết đây là một hiện tượng thường hay thấy xảy ra, nhưng ít người dám đề cập đến vì sợ thiên hạ không tin và còn bị người ta cười.

Sau đây là các điểm chính của hiện tượng cận tử theo Moody:

Cảm thấy bình an và yên tịnh Cảm thấy sắp chết đến nơi hoặc đã chết rồi Nghe thấy tiếng động và tiếng nhạc thật êm dịu Đi vô đường hầm hoặc một vào cõi âm u tâm tối Cảm thấy mình thoát ra ngoài cơ thể (out of body experience) Gặp lại những mặt quen thuộc hay bà con đã chết từ trước Đi vào vùng ánh sáng Nhớ lại những biến cố quan trọng trong cuộc đời Cảm thấy đến biên giới cuối cùng, một giới hạn mà vượt qua đó có nghĩa là phải chết luôn Ý thức quyết định trở về và nhập trở lại vào thân xác

Đa số các người nầy sau đó đều thay đổi cách nhìn cuộc đời và cho biết họ không còn sợ chết nữa.

Hiện tượng cận tử có nhiều điểm rất tương tợ với cách giải thích thân trung ấm (bardo) trong tác phẩm Tạng Thư Sống Chết.

“Tạng Thư Sống Chết” của Đại sư Sogyal Rinpoché đã mô tả rất rõ tiến trình của giây phút lâm chung.

http://www.quangduc.com/Taisanh/15tangthu.html

Kinh nghiệm cận tử- Hồn thoát ra khỏi xác -Out of body experience (hình internet)

Những kinh nghiệm của cõi trung ấm

http://www.quangduc.com/Taisanh/15tangthu3-18.html

“…Nếu hết sức quyến luyến cái xác của mình, thậm chí ta lại còn cố nhập vào nó hay lảng vảng bên nó. Có những trường hợp quá khích, là thân ý sanh có thể lai vãng gần tài sản hay xác của họ hàng tuần, hàng năm mà vẫn chưa có thể nghĩ rằng mình đã chết. Chỉ khi họ thấy mình không có bóng in trên mặt đất, không in dấu chân bước, cũng không phản chiếu trong gương, họ mới vỡ lẽ. Và nội một nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đã chết, cũng đủ làm cho họ ngất xỉu.

Trong cõi Trung Ấm tái sanh, ta sống lại tất cả những kinh nghiệm của đời vừa qua, ôn lại những kỷ niệm đã từ lâu phai mờ trong ký ức, và thăm lại những nơi chốn cũ, “dù chỉ là nơi ta chỉ có khạc nhổ lên đấy”. Cứ bảy ngày một lần, ta lại bắt buộc phải sống trở lại cái kinh nghiệm chết, với tất cả nỗi đau khổ của nó. Nếu ta đã chết một cách an bình, thì trạng thái tâm an bình đó được tái diễn ; nhưng nếu đó là một cái chết vật vã, sự vật vã ấy cũng được tái diễn. Và nên nhớ rằng, mọi sự được tái diễn với một ý thức mãnh liệt gấp bảy lần lúc sống. Và trong giai đoạn thoáng qua của Trung Ấm tái sanh, mọi nghiệp ác của các đời trước trở lại, một cách cô đọng cường liệt, làm cho tâm ta rối bời.

Cứ thế, ta một mình lang thang không ngừng qua thế giới Trung Ấm, kinh hoảng như trong một cơn ác mộng. Và cũng hệt như trong mộng, ta tin rằng mình thực có một cái thân vật lý, và mình thực sự hiện hữu. Tuy thế, tất cả những kinh nghiệm của Bardo này chỉ do tâm ta biến ra, do nghiệp và những tập quán cũ của ta tái diễn…” (Ngưng trích Tạng Thư sống Chết, Người dịch Thích Nữ Trí Hải)

Kinh nghiệm cận tử giải thích theo khoa học.

Scientific Theories of the NDE

http://near-death.com/experiences/experts01.html

Sau đây là một số giả thuyết về kinh nghiệm cận tử

1-Não người sắp chết hay vừa mới chết tiết ra endorphin (là một loại morphin) gây sảng khoái

2-Chất gây mê cực mạnh Ketamine được não tiết ra và tạo nên ảo giác tách ra khỏi thân xác (décorporation, out of body experience)

Lors de la phase hallucinatoire, la kétamine peut provoquer un état dissocié : soit l'usager perd la sensation de lui-même (sensation de se « détacher de son corps ») soit la notion de réalité. Certains relatent des expériences de décorporation ou de NDE2.(Wikipedia)

3-Các nhà khoa học có thể tạo ra kinh nghiệm cận tử giả tạo bằng cách cấp chất LSD (psychotrope hallucinogène) cho các người tình nguyện để gây ảo giác.

4- Não bị thiếu oxy hoăc chứa quá nhiều thán khí carbon dioxide

Bóng ma bên đường rầy xe lữa giữa đêm, dỏm hay thật? (hình internet)

Có phải ma là những sóng rung động tồn tại sau khi chết?

“Có giả thuyết cho rằng, khi chết thân xác ta mất đi nhưng ý thức thì vẫn còn tồn tại dưới dạng “sóng sinh học”. Người sống không thể nào thấy và cảm nhận được sự rung động vibrations của các làn sóng nầy. Tuy vậy vẫn có một số người cảm thấy được ma vì họ có những rung động phù hợp với các làn sống của ma.

Họ có thể tiép xúc và nói chuyện với thế giới bên kia. Đó là trường hợp của những nhà ngoại cảm, đồng bóng..” (Trích từ Internet)

Phật giáo và ma-

“ Trong kinh Phật có nói: Chúng sanh trôi nổi trong sáu cõi luân hồi:

“…-Cõi người: như chúng ta đang sống hiện tại đây.. ..Tất cả sự khác nhau trong cùng cõi người đều do phước/ tội báo có sai biệt. Nhưng đã sinh ra làm người thì đều có cùng những nghiệp cảm nhất định. Các cõi khác cũng vậy.

Để sinh vào cõi người cần giữ 5 giới.



-Cõi trời: Phước báo hơn cõi người. Nhưng cũng có sự sai biệt về phước/ tội trong cõi trời. Do vậy có sự phânchia ra 33 tầng trời( phân chia theo mức độ phước báo)…

…Để sinh lên cõi trời cần giữ ít nhất 10 giới. ..

-Cõi súc sinh: Bạn có thể thấy được bằng nhục nhãn (mắt người), đó là những con vật hiện đang sống quanh chúng ta, như chó,mèo, gà, cá, giun, dế,muỗi .... Súc sinh nhìn chung phước báo kém hơn loài người.



-Cõi A Tu La: phước báo lớn hơn cõi người, gần bằng hoặc bằng cõi trời. Nhưng tâm vẫn còn sân hận, chứ không được như cõi trời.



-Cõi ngã quỷ: Phước báo ít, chịu khổ nhiều. Cũng có nhều loại ngã quỷ, nhưng ngã quỷ có một đặc điểm chung là phải chịu đói khát.

-Cõi địa ngục: Là cõi hầu như không có phước báo, do tạo nhiều nghiệp ác (sát sinh, trộm cắp, lừa gạt ...) nên phải chịu quả báo là thọ thân trong cõi địa ngục. ..

Sáu cõi, từ cõi phước báo lớn nhất là cõi trời, đến cõi phước báo ít nhất là cõi địa ngục, đều ở trong vòng sinh tử luân hồi.. ..

Cho nên, những ai đang hưởng phước nếu ý thức được điều này cần lo tạo thêm phước mới. Ai đang chịu khổ thì không nên trách cứ bất kỳ ai, mà hãy lo gieo những nhân tốt mới để sớm gặt được quả tốt…” (Ngưng trích- Sáu nẻo sinh tử luân hồi là gì?Tác giả Minh Đức,Hội Bông Sen)

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=7441

Theo Cư sĩ Hoàng Phong trong bài : Có ma hay không?

http://www.quangduc.com/file_chinh/view-detail-3191-3-128-tai_sinh.html

“Phật có đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy ma. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi a-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta.



Tóm lại, và cũng xin lập lại, con Ma nằm trong tâm thức ta, trong tâm trí ta và trong tâm linh ta. Tại sao ? Vì Ma được sinh ra từ những tư tưởng của ta. Nó chính là Chủ nhân ông của mọi tư tưởng. Chính nó, xuyên qua quá trình vận hành của ngũ uẩn (skanha), đã làm phát sinh ra tư tưởng của chính ta. Những tư tưởng đó gồm có dục vọng và thèm khát, lôi theo những hành vi nhắm vào mục đích làm thoả mãn những thèm khát và dục vọng đó. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong đầu ta, Ma luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái tôi, cái ngã của ta, và tùy theo từng người, nó dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng êm ái hay hét lên the thé…, mục đích để in đậm trong tâm trí ta sự hiện diện của cái ngã.



Ma là cái ngã đang thống trị ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, xúi dục ta, nịnh hót ta, biến ta thành đốn mạt, nói dối và quỷ quyệt. Ma không phải chỉ biết doạ nạt suông mà thôi. Những hành vi của Ma làm phát sinh ra Thế giới luân hồi (Samsara). Thế giới luân hồi nằm trong sự kiềm tỏa của Ma, và Ma lại nằm trong tâm thức của ta. Vì thế có thể nói Ma chính là một hình thức của Vô minh hay một cách nói để so sánh với Vô minh. Chính Ma đã tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê, lầm lẫn và khổ đau. Chính Ma kích động để ta tạo nghiệp”.(Ngưng trích).

Công giáo và ma quỷ

Sự hiện hữu của ma quỷ

Theo Thánh Kinh

-“… Ngay trong từ thời khởi nguyên, ma quỷ đã hiện hữu dưới hình ảnh con rắn để cám dỗ ông bà nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa (x. St 2, 16-17). “Ma quỷ phạm tội ngay từ lúc khởi đầu” (1Ga 3,8); “nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối” (Ga 8,44).

- Satan (Tiếng Hebrew: sătan, địch thủ) hoặc quỷ (Tiếng Hy Lạp: dabolos, kẻ vu khống): Kinh Thánh dùng cả hai tên đó để chỉ một nhân vật tự bản chất là vô hình nhưng hành động hay ảnh hưởng được biểu lộ trong hoạt động của kẻ khác (quỷ hay thần ô uế) hoặc trong cơn cám dỗ. Kinh Thánh rất dè dặt, chỉ nhằm cho chúng ta biết có nhân vật đó và các mưu mô của hắn cũng như các phương thế để chống lại các mưu mô đó (x. Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh)…”(Ngưng trích. Quan điểm của Giáo hội Công giáo về vấn đề quỷ nhập trừ tà-viết bởi Ban Giáo lý Đà lạt)

Nhìn nhận có hồn ma (âme errante).

Mời xem video do một nhà thần học công giáo diễn giải rất rõ ràng. Phim nói tiếng Pháp, (dài 48 phút.)

Les fantômes, revenants, âmes errantes (Théologie catholique)

Le second purgatoire (le shéol) Distinguer une âme errante et un démon. Comment aider ces âmes ? Site source : http://lesparanormaux.free.fr

http://video.google.fr/videoplay?docid=7613224569918073194

Chuyện khó giải thích: xuất hiện nhiều khuôn mặt người trên sàn nhà bếp tại làng Bélmez Tây Ban Nha tháng 8,1971.

Vidéo (3 phút): The faces of Belmez

http://www.youtube.com/watch?v=TuYO6QXqSWA

Phá bỏ sàn nhà, đổ ciment đúc lại, các mặt lạ vẫn còn xuất hiện ra, có khi thay đổi thành hình khác nhau trong một ngày. Hình từ trong ciment xuất hiện ra ngoài.

Có khi thay đổi nét mặt tùy theo tâm trạng vui buồn của bà chủ nhà Maria Gomez. Có lúc bà Maria phải đi nằm bệnh viện thì các nét mặt của ma đều tỏ ra buồn rầu hết.

Đào lên, thấy có xương người không đầu. Đem chôn ở nghĩa địa công giáo. Làm nền nhà lại: hình vẫn còn tiếp tục xuất hiện ra. Các giáo sư đại học nổi tiếng đến cắt mẩu ciment có hình khuôn mặt để thử nghiệm hóa học, làm đủ mọi test, chụp hình bằng tia hồng ngoại tuyến infra red,ultra violet, kết quả không có gì lạ hết.

Cảnh sát cho phá bỏ nền nhà bếp,và đào sâu xuống 3 mét: tìm gặp 13 bộ xưong, có cái không có đầu và có cái của trẻ em. Người ta suy luận là các nạn nhân đều bị giết và chết oan…Sau khi nền ciment được tráng lại xong xuôi thì các mặt vẫn xuất hiện trở lai như thường.

Sau hết người đặt máy ghi âm rất nhạy trong nhà để hy vọng ghi được tiếng nói của hồn ma (mà người thường không thể nghe được). May thay máy ghi được nhiều tiếng nói và am thanh hổn loạn của những oan hồn gồm có đàn ông, đàn bà và trẻ con….và hồn ma còn nêu cả tên ra nữa.

Đuợc biết căn nhà nằm trên vùng nghĩa địa của thế kỹ thứ XIII.

Nhiều nhà chuyên môn về hiện tượng huyền bí siêu nhiên nghĩ rằng bà chủ nhà Maria Gomez, là một đồng bóng psychic, một người thoughtography có năng khiếu siêu nhiên tạo hình ảnh qua tư tưởng của bà (?)

Những khuôn mặt mới

Sau ngày bà Maria gomez qua đời năm 2004, hiện tương ma quái vẫn còn tiếp tục xuất hiện với những hình gương mặt mới lạ hơn.

Cuối năm 2004, báo El Mundo có đăng bài phóng sự phơi bày ra sự thật:

-Thủ phạm là Diego Pereira con trai của bà Maria Gomez tạo ra của các hình ảnh ma xuất hiện trên nền nhà sau ngày bà mẹ qua đời. Tháng 11, 2004 tờ báo El Mundo cho đăng bài “ Những gưong mặt mới tại Belmez là đồ dỏm và do nhóm săn ma và chánh quyền địa phương cấu kết tạo dựng ra”

María Gómez, the purported psychic that allegedly produced the appearances, died on February 2004 at the age of 85 years. After her death the popular psychic researcher Pedro Amorós tried to "discover" more thoughtographic appearances in María's house. A new wave of Bélmez faces thus took place. However, Amorós' claims have been debunked in the Spanish media. In November 2004 the newspaper El Mundo published the article "New Belmez Faces Faked by 'Ghostbusters' and Municipal Government."[19] On May 2007, journalist Javier Cavanilles and investigator Francisco Máñez published a book calledLos Caras de Bélmez,[20] meaning "The Faces of Bélmez", where they explain the history of the scam and pointed to María's son, Diego Pereira, as author of the mysterious paintings..(Wikipedia)

Les visages de Bélmez

http://www.2hcreations.net/enquetes-impossible/belmez.php

Vẫn còn mù mờ về vấn đề ma quỷ

Thường thì ma quỷ gắn liền với chết chóc, chết trẻ, chết oan, hồn không siêu thoát được v,v…Trong những nhà có xảy ra án mạng, treo cổ, tự tử, chết oan… thường hay thấy xuất hiện ra những hiện tượng khó giải thích được như bóng ma lúc về đêm, tiếng động bất thường, tiếng bước chân như có ai đi trong nhà giữa đêm, đồ đạc rơi rớt vô cớ, luồng gió lạnh trong phòng kín, cảm giác như có sự hiện diện của ai đó bên cạnh ta…

Những chuyện ma được nghe kể lại

Có nhiều người kể là mỗi khi trong nhà có tang thì trong những ngày đầu tiên lúc chưa chôn, hồn ma của người chết có thể hiện ra lẩn quẩn trong nhà và nó cho một người nào đó thấy khiến cho họ sợ hết hồn. Đó là cách liên lạc của hồn ma với người thân còn sống.

Hồn người chết hiện về do một người thân trong gia đình kể lại

Đây là chuyện hồi năm 1996, tức là 24 năm về trước khi người em gái út (ngoài 30 tuổi) của bà xã qua đời tại Sài Gòn.

Cô ta chết vì bịnh ngặt nghèo. Theo phong tục Viêt Nam, người xấu số được đưa từ bệnh viện về chết tại nhà. Đêm đầu tiên, cậu em có nhiệm vụ canh xác cô em để nằm dưới nhà. Anh nầy là dân góc nhà binh trước 75. Giữa khuya, anh ta cần lên lầu để làm cái gì đó, nhưng khi “vừa bước lên cầu thang thì thấy rõ ràng nó lù lù đang di xuống”. Teo…

Không biết đây có phải là ảo giác hallucination hay không?

Theo Phật giáo thì trong mấy ngày đầu khi vừa mới chết, hồn ma còn quyến luyến nơi quen thuộc nên chưa biết đi đâu?

Chuyện bị ma đè, ma kéo ra khỏi giường:

Hồi người gõ mới bắt đầu đi dạy tại trường Cao Đẳng Nông Nghiệp (Đại Học Cầnthơ) năm 1967 thì được rất nhiều anh em giáo sư dạy bên trường Trung học Nông Lâm súc Cần thơ (nằm gần bến xe mới) ven lộ 20 trên đường đi Bình Thủy, Long Xuyên kể lại những hiện tượng khó hiểu thường xảy ra tại một căn nhà bên cạnh trường. Đó là nơi dành cho các các giáo sư trú ngụ. Chính trong căn nhà nầy thưởng hay xảy ra những chuyện ma đè và ma kéo ra khỏi giường trong lúc họ còn đang tỉnh táo chưa ngủ... Các nạn nhân thề quyết rằng họ đều nói thiệt. Chuyện xảy ra cho rất nhiều người. Được biết căn nhà nầy ngày xưa được Tây dùng làm nơi tra tấn cộng sản.

Mong các thầy củ hay cựu sinh viên THNLSCT của thập niên 60 có biết chuyện nầy phản hồi trên net.

Giải thích hiện tượng bị ma đè theo khoa học

Bác sĩ giải mã những giấc ngủ bị 'bóng đè'

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/08/bac-si-giai-ma-nhung-giac-ngu-bi-bong-de/

“Giáo sư - Tiến sĩ Võ Văn Tới, trưởng khoa Kỹ thuật - Y sinh, trường ĐH Quốc tế TP HCM thì cho rằng, hiện tượng bị "cứng người", bị "đè", hoặc bị "ma đè" ngoài nguyên nhân hệ tim mạch, hệ hô hấp, thần kinh không tốt, bệnh nhân còn có thể đã hoạt động gắng sức trong ngày, bị stress, hoặc tư thế nằm không phù hợp.

Riêng trường hợp bị khó ngủ, bị "bóng đè" khi dọn đến nơi ở mới, theo tiến sĩ Tới có thể cơ thể dị ứng hoặc bị ngạt bởi do mùi sơn, mùi đồ đạc, hoặc mùi nấm mốc”.(ngưng trích)

CHUYỆN MA TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC NLS CẦNTHƠ NGÀY XA XƯA

GS NGUYỄN PHI LONG KỂ (ANH CHỊ -PHI LONG HIỆN ĐỊNH CƯ BÊN ÚC)

“Toi ve Truong CDNN vao thang 10.1967.Luc do Chua co Thanh lap Truong.Truoc do chi co Cu Bau va Anh PVKim.Luc ve Truong do Chua co nha cua nen o tam Tai nha HT N.HSon.Toi voi Anh Son co Ba con xa(Sau nay moi biet).Nha HT rat rong.Anh Son Danh cho mot phong,anh Kim mot phong.Phia truoc Cong la nha cho cac Thay co Huu la Anh TDHong,Anh Hieu,Anh Nhien.Toi o day Hon mot nam nhung Chang Thay Hien Tuong gi.Rieng co nhung nguoi quen Anh Son den tam tru de thi vao cac Truong Dai hoc cua VDH Cantho thi bi ma de.Ho chi ngu 1 dem,Hom sau chay Lang va cho biet bi ma de khi ngu.Nghe noi nha nay truoc day Phap co chiem dong mot thoi gian va co Xu ban mot so VM nen co Hon ma con Lang Vang o do.

Khoang nam 1983 ,do that nghiep toi dau Quan vao Cty Dich vu KHKT cua Uy Ban KH TP.Noi day la cho tap hop cac tri Thuc cu cua Mien Nam nhu Cuu BT NVDiep,ThT D.M.Quan.KT Buu.Khai,PT TTr LVHoang...,TGD Ha Van Than va mot lo Master ,KS cac nganh.Moi thangduoc 13 kg gao,.Cty co nhieu vu Tim Kiem nhung tinh nao can dich vu KHKT cua Cty nhu hop dong vung lua nang xuat cao,Quy Hoanh tong the cap Huyenvvv.Khi co hop dong Cty dua nguoi xuong Dieu tra co ban va de xuat Phuong cho Tung xa ap.Cac Nhan vien Tuy theo Chuc nang Viet bai va sau do dong Thanh tap de chuyen den nguoi Ky hop dong.Khi co Tien Cty moi chia cho moi Thanh vien song qua Ngay.

Toi Nho Tinh Kien giang ky hop dong Quy Hoach tong the 3 Huygens:Tân hiep,Chau Thanh va Hon dat.Sau do Tinh de Nghi QHTT Huyen Ha Tien nam 1986.Cty cu mot doan chuyen gia den Nghien cuu va cho gia hop dong.

Hom Doan den,Huyen dua doan xuong nha khach cua Huyen.Day la noi nhot mot so Tu Binh cua Pon Pot va mot so bi Chet o day(sau nay Quan Ly nha khach noi noi biet).Dem dau Tien ngu va Sang Hom sau mot so nguoi Hoang so vi co nhieu bong ma den rung giuong sat o ngu duoc.Rieng toi,toi Hom do Cung mot so anh Em Tu hop Danh bai Trong do co ca O.Pho GD kiem Truong doan.

Khoang 10 Gio dem thi co nhieu tieng go o cua so tren lau,nhung khi mo cua thi o Thay ai.Cu khoang 10-15 phut Tiep go mai den khi di ngu.Hom sau Truong doan Hoi nguoi Quan Ly thi moi biet su viec.O.con noi them cach day Khong lau Co mot phong vien nguoi Nga va nguoi thong ngon den ngu,nua dem la Hoang va xin quan Ly kiem khach san khac de ngu.Cung May Lan nay Huyen Khong Ky hop dong nen Anh vui ve ra ve.”

Do la chuyen ma toi co Chung kien. (NGUYỄN PHI LONG)

Chó thấy ma:Chuyện do đồng nghiệp người Canada kể lại

Mấy năm trước lúc còn đi làm, người gõ được một nhân viên inspector kể lại rất nghiêm trang một hiện tượng khó hiểu. Anh ta là người da trắng, lớn tuổi và sống tại thành phố nhỏ Rawdon, vùng Lanaudière nằm về phía Bắc Montreal lối 50km.. Anh kể lại rằng một hôm sau buổi cơm chiều, anh có lệ dắt chó đi dạo quanh bờ hồ trước nhà. Khu anh ta ở thuộc vùng nông thôn hẻo lánh. Một hôm đang đi, con chó của anh thình lình rên tru, rụt rè có vẻ khiếp sợ vô cùng và cụp đuôi lại nép mình sau anh. Nhìn về phía trước anh ta thấy có một người đàn ông lạ cũng đang dẫn chó đi ngược chiều lại. Khi họ vừa qua khỏi, anh inspector liền ngoái mặt ra sau xem coi là ai… thì hoàn toàn không thấy một ai gì hết. Tứ bề vắng lặng. Không thể hiểu nổi.

Anh ta không có lý do gì để phịa ra câu chuyện nầy cả.

Chuyện thú vật như chó mèo nghe, thấy hay cảm nhận được ma quỷ hay một một thực thể vô hình nào đó là có thật. Chó có khả năng và có những giác quan đặc biệt có thể cảm nhận được các làn sóng rung động rất nhỏ hay sự hiện diện của ma quỷ. Nên biết là ma quỷ cũng là những làn sóng rung động. Người không có khả năng cảm nhận được những tần số rung động cực thấp.



Thú vật có giác quan thứ 6 không?

Thú vật có những khả năng và những giác quan rất đặc biệt mà con người không có.

Và cũng chính nhờ vào những giác quan đặc biệt nầy mà các thú như voi, hươu cao cổ, cá voi, trâu nước, tê giác, cá sấu, vân vân...có thể cảm nhận được hạ âm infrasounds tức là những âm thanh thật thấp dưới 20 Hz (mức âm thanh thấp nhứt mà con người chỉ có thể nghe được là 20Hz).

Đó là chưa nói đến việc thú vật có thể cảm nhận được sự thay đổi điện từ trong lòng đất. Bồ câu bay được nhờ biết định hướng vào từ trường.

Chắc chắn trong trường hợp động đất, thú vật như voi chẳng hạn cảm nhận được sóng P waves (đi rất nhanh trong lòng đất) vài giây trước sóng S waves tiếp nối theo sau làm xụp đổ nhà cửa).

Sóng hạ âm infrasounds di chuyển trong đất, trong nước và trong không gian.

Voi có thể dậm chân để liên lạc với đồng loại ở cách xa hằng chục km. Tiếng rống của voi cao vút trên 117 Decibels và được các voi khác nghe dù chúng ở rất xa nhau cả nhiều cây số. Đây là cách voi liên lạc với nhau để tập hợp đàn trong lúc di chuyển cũng như để tìm “voi cái” để vui vẻ.

Các đàn chim trời cũng thế. Tại Canada, vào đầu mùa Xuân hay cuối Thu, vịt trời thường bay thành đội hình tháp chữ ^ hay đội hình thẳng rất có kỷ luật và rất đẹp mắt. Lúc bay chúng thuờng phát ra những hạ âm infrasounds để thay đổi đội hình mỗi khi gặp chướng ngại, như núi non hay luồng gió bất ngờ phía trước.

Dơi bay bằng sonar nghĩa là phát ra những vi âm đặc biệt để xác định chướng ngại vật hoặc con mồi.

Còn loài bướm Monarch (Danus plexippus)(Vương Điệp?) để tránh lạnh, mỗi năm chúng tìm cách bay di cư đến vùng nắng ấm Mexico cách Canada 4-5 ngàn km về phía nam thì làm sao giải thích được đây?

Hàng ngàn con bướn được các nhà sinh học Canada và Hoa kỳ cho dán etiquette dưới cánh và thả ra trong môi sinh để theo dõi bước đường di chuyển của chúng.

Monarch migration

http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/on/pelee/natcul/natcul5.aspx

Chuyện do Anh PTH cựu chủ bút viêtbao bên Cali kể

“ Thời trung học có chơi với các bạn cầu cơ, nên biết là có cõi của người chết (hoặc mới chết). Trong gia đình có người thân sau nầy cũng kể kinh nghiệm riêng: thí dụ, bà dì (em kế của mẹ, hiện đang sống ở Quận Cam,Cali kể rằng, dì tin rằng một đứa em gái của H là tái sinh của một bà dì khác mất thời trẻ vì mỗi lần nhìn đứa em này là bà dì lại cảm giác như thế (dì kế, bà dì kia chết khi chưa tới 20 tuổi, lúc hấp hối có nói là sau này sẽ về trả ơn mẹ của H, có lẽ đây là nhân duyên đề về lại),thí dụ khác, bà xã của H kể chuyện rằng một bà cô họ của bà xã chết ở Pleiku, nhưng khi hấp hối nổi tâm sân với một người khác trong dòng họ (vì từng bị người này ngược đãi), nên hễ cứ người này nhìn lên ảnh trên bàn thờ bà cô là thấy khuôn mặt bà cô giận dữ như quỷ hiện, trong khi ai khác nhìn chỉ thấy khuôn mặt bình thường và cứ mỗi lần tới ngày giỗ bà cô vợ là người này ra đường là bị chó cắn” (Trích lại lời Anh H)

Chuyện thật, bà xã gặp quỷ ngay trong nhà của chúng tôi (có thật 100%)

Năm 1977, hai vợ chồng người gõ sống tại đường Mậu Thân, gần cầu rạch Ngỗng, ven biên thành phố Cần thơ. Thuở đó đường tối đen về đêm. Phía sau nhà là mảnh vườn toàn là chuối xào xạc suốt đêm. Xung quanh nhà rất vắng vẻ. Ớn lắm. Vừa sợ ma, vừa sợ trộm cướp vô làm thịt. Nên nhớ đó là thời điểm sau 75. Lối khoảng giữa đuờng Mậu Thân, trên miếng đất trống có một căn nhà gạch nho nhỏ nằm cheo leo. Phía sau là vườn tược um tùm. Dân Cần thơ thời trước 75 đồn rằng đó là căn nhà ma. Mỗi tối nếu phải đi ngang qua đó là người gõ pha đèn và vọt hết ga xe honda. Sau nầy, có tin đồn rằng thời đó chính “mấy ổng” tung tin đó ra vì căn nhà đó tối tối là nơi mấy ổng bò về để hội họp hay để xâm nhập vào thành phố Cần Thơ?

Một buổi tối nọ, bà xã đi tắm (phòng tắm cũng ở trong nhà, dưới nhà bếp). Đèn đuốc thì lu lu mờ mờ. Khi tắm xong, vừa mở cửa bước ra thì bả gặp ngay lối đi một vật gì cao và cuộn tròn, không có tay cũng như không có đầu đang nhúc nhích phía trước. Hồn vía lên mây, bả hét lên một tiếng thất thanh thiếu điều trốc nóc nhà. Người gõ hết hồn, buông chiếc chiếu ra ôm bụng cười quên thôi.

Bả nhào tới thoi mình tới tấp. Đồ quỷ không hà!

Đúng, tui là quỷ sống đây mà. Vô đây thì biết….!?

Nhờ ma quỷ mà hái ra tiền

Nhưng nói gì thì nói, ma quỷ là một đề tài hái ra tiền của kỹ nghệ điện ảnh, TV, thầy bùa, thấy pháp ếm trừ ma quỷ cũng như nhà ngoại cảm nói chuyện với cỏi âm, giúp tìm xác chết…hỏi thăm coi họ đang ở đâu có được sung sướng không? MC Nguyễn Ngọc Ngạn cũng từng nổi tiếng về việc kể truyện ma.

Các bạn có xem các phim exorciste chưa? Biết rằng là đồ xạo nhưng cam đoan cũng hồi hộp lắm. Tối hổng dám ngủ một mình đó.

Video: Phim Exorciste

http://www.dailymotion.com/video/xm8p14_l-exorciste-2-le-cine-du-comite_fun

Những tai họa trong lúc thực hiện phim quỷ ám: 9 người bỏ mạng

La malédiction de l'exorciste:

9 personnes ont trouvés la mort durant la réalisation du long métrage notamment Jack McGrowan peu après les tournages des scènes il jouait le rôle de Burke Dennings.Le fils de l'acteur Jason Miller(le père Karras) fût heurté par une moto lançée à grande vitesse sur une plage.Ellen Burstyn(la mère Regan) s'est pris les pieds dans des cables et elle est tombée violemment au sol pendant la scène de la mutilation du crucifix,elle s'est blessée au dos.Un incendie sur la plateau a retardé la sortie du film de 6 semaines.

Lễ Halloween là gì?

Mùa lễ Halloween, kỹ nghệ đồ chơi, đồ hóa trang và bánh kẹo tha hồ mà hốt bạc.

Halloween là lễ ma quỷ đêm 31 tháng 10 hằng năm tại các quốc gia Bắc Mỹ.Theo truyền thống, trẻ em được hóa trang thành ma quỷ và đến gõ cửa từng nhà xin kẹo bánh để dành ăn cả năm.

Lễ Halloween có nguồn gốc xa xưa từ dân tộc Celte Ái Nhỉ Lan và Anh Quốc. Tục lệ Halloween theo di dân du nhập Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Màu đen và vàng tượng trưng cho sự chết chóc và thu hoạch mùa màng. Người ta nói rằng đêm đó cô hồn từ mồ mả chui ra và các mụ phù thủy cỡii chổi bay đi khắp nơi. Trẻ em hóa trang thành ma quỷ để cô hồn tưởng nhầm là phe ta cho dễ làm ăn.

Biểu tượng lễ Halloween là một loại bí rợ pumpkin, được cắt khoét rỗng, có mắt, mũi, để một cây đèn cầy bên trong và đem đặt trước cửa nhà.

Cơ học lượng tử (quantum mechanics) có thể giải thích chuyện ma quỷ không?

“…Cơ học lượng tử là một lý thuyết cơ học, nghiên cứu về chuyển động và các đại lượng vật lý liên quan đến chuyển động như năng lượng và xung lượng, của các vật thể nhỏ bé, ở đó lưỡng tính sóng hạt được thể hiện rõ[2]. Lưỡng tính sóng hạt được giả định là tính chất cơ bản của vật chất, chính vì thế cơ học lượng tử được coi là cơ bản hơn cơ học Newton vì nó cho phép mô tả chính xác và đúng đắn rất nhiều các hiện tượng vật lý mà cơ học Newton không thể giải thích được. [cần dẫn nguồn]Các hiện tượng này bao gồm các hiện tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử). Cơ học Newton không thể lý giải tại sao các nguyên tử lại có thể bền vững đến thế, hoặc không thể giải thích được một số hiện tượng vĩ mô như siêu dẫn, siêu chảy. Các tiên đoán của cơ học lượng tử chưa bao giờ bị thực nghiệm chứng minh là sai sau một thế kỷ. [cần dẫn nguồn]

Cơ học lượng tử là sự kết hợp chặt chẽ của ít nhất ba loại hiện tượng mà cơ học cổ điển không tính đến, đó là: (i) việc lượng tử hóa (rời rạc hóa) một số đại lượng vật lý, (ii) lưỡng tính sóng hạt, và (iii) vướng lượng tử…” (Ngưng trích, nguồn Wikipedia)

“…Thế giới vi mô (microscopic) của cơ học lượng tử đã mang lại nhiều thách thức đối với sự hiểu biết thông thường của chúng ta, và đây chính là một trong những điều phi thường và thú vị của vật lí học hiện đại. Vì ánh sáng có thể được thấy dưới hai dạng, hoặc là hạt (particle), hoặc là sóng (wave), và vì nguyên lí bất định (principle of uncertainty), ta không thể nào biết được một điện tử có chức năng gì và nó đang ở đâu, và khái niệm vật lí lượng tử về sự chồng chập mang lại một cách hiểu hoàn toàn mới lạ so với vật lí học cổ điển, vốn cho rằng mọi vật đều có tính cách chỉ định và có thể tiên đoán được…” (Ngưng trích Vũ trụ trong một nguyên tử- Trần Uyên Thi dịch)

Người gõ tin chắc rằng Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận đã có cách giải thích trong tác phẩm Hỗn độn và hài hòa (Le Chaos et l’Harmonie). ?

Kết luận

Cá nhân người gõ chưa từng thấy ma bao giờ nhưng tin rằng phải có một ‘cái gì đó”, một thực thể (entity) không thể giải thích được, một dimension ngoài cái thế giới hữu hình mà chúng ta hiện đang sống.

Phải chăng ma quỷ là những oan hồn còn phiêu bạc trong cõi trung ấm (bardo) và họ cố tìm cách liên lạc với người trên dương thế?

“Nói chung, giai đoạn trung ấm thân kéo dài khoảng bảy tuần (bốn mươi chín ngày), nhưng cũng có thể ngắn hơn nhiều, hoặc trong một số trường hợp hiếm có, có thể kéo dài hơn. Trong phân nửa thời gian đầu của giai đoạn chuyển tiếp này, chúng ta có thể cảm thấy mình có thể xác và tình cảm của kiếp trước mà mình vừa mới trải qua. Trong phân nửa thời gian còn lại, chúng ta có thể cảm thấy mình có thân xác và kinh nghiệm của kiếp tái sanh sắp tới…(Chết an lạc-Tái sinh hoan hỹ. Thích Nguyên Tạng- Thích Như Điển)

http://www.quangduc.com/file_chinh/view-detail-2767-199-6-tai_sinh.html

Nhưng nói cho cùng, loại ma đáng sợ nhất vẫn là ma đang nằm trong ta: “…Ma là cái ngã đang thống trị ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, xúi dục ta, nịnh hót ta, biến ta thành đốn mạt, nói dối và quỷ quyệt…. Chính Ma đã tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê, lầm lẫn và khổ đau. Chính Ma kích động để ta tạo nghiệp…”(theo Cư sĩ Hoàng Phong)./.

Đọc thêm

-Nguyễn Thanh Giản- Chuyện ma có thật hay không?

http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=633

-TS Huê Dân –Ma và ngạ quỷ

http://www.phattuvietnam.net/nghiencuu/15605-ma-v%C3%A0-ng%E1%BA%A1-qu%E1%BB%B7.html

- Near death experience (Wikipedia)

http://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

-Ánh sáng trong kinh nghiệm cận tử

http://phapamgiaithoat.com/ebook/Anh-Sang-Trong-Kinh-Nghiem-Can-Tu-Ngan-Ha.pdf

--Trần Uyên Thi Dịch-Tánh không, thuyết tương đối và vật lí lượng tử

http://www.trangnhahoaihuong.com/files/03_TanhKhong_final.pdf

- Cơ học lượng tử (wikipedia)

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BB%AD

-Quantum mechanics(Wikipedia)

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics

-Les visages de Bélmez

http://www.2hcreations.net/enquetes-impossible/belmez.php

Montreal, Oct 2020

HẾT