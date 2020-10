Giới khoa học kinh hoàng vì Bạch Ốc nói đã hết đại dịch. Đã có 73 triệu phiếu bầu sớm. Seattle: biểu tình Trump/Biden xô xát. 6 tiểu bang kêu gọi cầm phiếu tới bầu, gửi Bưu điện sẽ trễ. Trump: ngay đêm bầu cử, phải có kết quả. Phiếu chiến binh hải ngoại sẽ trễ, nếu ngung đếm vào Ngày Bầu Cử. Trump được xóa nợ 270 triệu đôla, nhưng không nộp thuế. Trump: thế mới thông minh. Mỹ gốc Á North Carolina

Hogan Gidley, phát ngôn nhân Ban vận động của TT Trump, khi được hỏi rằng ông có tin vào bản văn Bạch Ốc tuyên bố đã "xóa sổ đại dịch xong", đã thanh minh thanh nga rằng ông không viết bản văn đó.

Giới khoa học kinh hoàng vì Bạch Ốc nói đã hết đại dịch. Đã có 73 triệu phiếu bầu sớm. Seattle: biểu tình Trump/Biden xô xát. 6 tiểu bang kêu gọi cầm phiếu tới bầu, gửi Bưu điện sẽ trễ. Trump: ngay đêm bầu cử, phải có kết quả. Phiếu chiến binh hải ngoại sẽ trễ, nếu ngung đếm vào Ngày Bầu Cử. Trump được xóa nợ 270 triệu đôla, nhưng không nộp thuế. Trump: thế mới thông minh. DB Cộng Hòa giễu tật cà lăm của Biden. Trump nổi giận vì Fox News loan tin Obama đi vận động cho Biden. Mỹ gốc Á North Carolina đa số muốn Medicare cho toàn dân. Cử tri trẻ tăng gấp đôi. Sẽ có 1 triệu phiếu qua thư có lỗi, sẽ bỏ. Texas sắp qua mặt Califonia về số người nhiễm siêu vi COVID-19. Tòa Tối Cao: chỉ cho mỗi quận Texas 1 thùng nhận phiếu.

WASHINGTON (VB - 28/10/2020) -- Theo thống kê Worldometers, tính tới sáng Thứ Tư 28/10/2020, số người nhiễm dương tính dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ là 9,039,170 người, số người chết là 232,101 người.

Theo thống kê của United States Elections Project, số phiếu bầu nhận được tại các ban bầu cử tiểu bang tính tới sáng Thứ Tư 28/10/2020 là 73,002,204 phiếu, trong đó bầu qua thư là 48,343,738 và số người trưc tiếp tới phòng phiếu bầu sớm là 24,658,466 phiếu bầu.

Trong bản thông cáo báo chí phổ biến hôm Thứ Ba 27/10/2020, Văn phòng Chính sách Khoa Học Kỹ Thuật Bạch Ốc liệt kê các thành quả trong nhiệm kỳ 4 năm qua của Tổng Thống Trump trong đó có: "kết thúc được đại dịch COVID-19." Và giải thích chính phủ Trump "đã có các hành động quyết liệt gắn bó với các khoa học gia từ học giới, kỹ nghệ và chính phủ để hiểu rõ, chữa trị và đánh bại đại dịch."

Tuy nhiên 4 nhà khoa học trong ban đặc nhiệm chống dịch của Bạch Ốc nói với báo Daily Beast rằng họ không hài lòng với bản thông cáo báo chí đó vì không có chữ nào trong đó đúng sự thật.

Hogan Gidley, phát ngôn nhân Ban vận động của TT Trump, hôm Thứ Tư được phóng viên CNN Alisyn Camerota phỏng vấn về bản văn Bạch Ốc đã "xóa sổ đại dịch" như là thành quả lớn, được hỏi rằng ông có tin bản báo cáo đó không sau mấy lần tránh né đã nói rằng ông không viết bản văn đó.

Trong khi đó, hai tiểu bang Texas và California chạy đua về số người nhiễm dương tính siêu vi coronavirus: tính vào hôm Thứ Ba Texas lần đầu tiên có số người nhiễm COVID-19 nhiều hơn 3,000 người so với California. Hai thông tấn New York Times và NBC News cho biết có 915,000 người bệnh tại California và có 918,000 người bệnh tại Texas. Ghi nhận: dân số California là 39.51 triệu người vào cuối năm 2019, trong khi Texas là 29 triệu người.



Hình trên bài báo South Seattle Emerald

Biểu tình và rồi biểu tình chống biểu tình... thế rồi bạo lực xô xát giữa 2 nhóm biểu tình, có liên hệ nhiều người gốc Việt. Một bài báo trên tờ South Seattle Emerald hôm 26/10/2020 kể rằng vào hôm 24/10/2020, tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden (Vietnamese Americans for Biden -- VAB) đã tổ chức tuần hành, biểu tình, kêu gọi bầu phiếu cho Biden tại công viên Othello Park, rồi diễn hành tới New Holly để nộp phiếu bầu.

Jefferey Vu, Giám đốc Khu vực của VAB, cùng lãnh đạo biểu tình chung với Dân biểu Tiểu bang My-Linh Thai của Washington, và nhiều thành viên khác. Tham dự còn có 2 Dân biểu Tiểu bang Rebecca Saldaña, và Sharon Tomiko Santos.

Jesse Robbins cũng nói chuyện, kêu gọi ủng hộ Biden, trong buổi này. Trước đó vào ngày 17/10/2020 Robbins đã tham dự một cuộc biểu tình chống những người đang biểu tình ủng hộ Trump tại thương xá King Plaza. Robbins kể lại, những người ủng hộ Trump có quyền biểu tỉnh thì những người chống Trump cũng có quyền biểu tình vậy mà lúc đó có người lấy cán cờ nện vào đầu anh Robbins và sau đó một nhóm ủng hộ Trump xông vào đánh anh hội đồng. Anh nói hồ sơ anh bị nhóm ủng hộ Trump đánh tập thể đã đưa lên văn phòng công tố thành phố, có ký số 2020-296283 dể điều tra, kèm với bản sao băng hình của thương xá ghi lại vụ người ủng hộ Trump đánh người chống Trump.

Cô Lindsey Nguyen, một người ủng hộ Trump và là người tổ chức biểu tình chống biểu tình trong buổi Thứ Bảy 24/10/2020 kình với người ủng hộ Biden, kể về chuyện bạo lực ngày 17/10/2020 rằng: "Ông ta [Robbins] bị đánh một chút bởi vì phía bên này đông hơn, do vậy ngay khi xô xát là người ta nhảy vào đánh. Nhưng rồi cũng có nhiều người chúng tôi tới để ngăn cản xô xát." (“He [Robbins] got beat up a little bit because there were more people on this side, so once the fight got started people just jumped it,” Nguyen said. “But then there was also a lot of us that came in to stop the fight.”) May quá, Bolsa chưa bạo lực...

Trump tuyên bố hôm Thứ Ba trong buổi vận động ở Michigan rằng người thắng cử Tổng Thống 2020 cần tuyên bố ngay trong đêm bầu cử, vì "luật Mỹ không cho tuyên bố người thắng cử trễ hơn." Tuyên bố này đưa ra trong khi Trump cũng bày bỏ bất định về phiếu bầu qua thư. Một yếu tố nữa: nhiều phiếu bầu qua thư sẽ tới trễ vì Bưu Điện không thể gửi kịp, trong khi người Trump bổ nhiệm đã gỡ bỏ 700 máy lựa thư và buộc nhân viên bưu điện lựa thư bằng tay.

Trong khi nhiều triệu phiếu bầu qua thư còn lơ lửng giữa dòng, các viên chức bầu cử tại 6 tiểu bang chiến trường thúc giục cử tri đừng gửi qua Bưu Điện vì sẽ trễ, mà hãy trực tiếp cầm phiếu bầu tới trao tay hay bỏ vào thùng nhận phiếu ở các văn phòng bầu cử. Các viên chức tại Michigan, Pennsylvania, Florida, Wisconsin, Georgia và Ohio đưa ra các thông cáo chính thức như thế.

Jocelyn Benson, Tổng Thư Ký tiểu bang Michigan, nói với ABC News rằng, "Điều quan trọng là quý vị hãy cầm phiếu bầu trực tiếp tới giao cho phòng bầu cử. Đừng dựa vào bưu điện nữa." Benso nói tiểu bang này đang chờ hơn 1 triệu phiếu bầu khiếm diện chưa tới.

Cử tri gốc Á tại North Carolina đặt ưu tiên gì khi bầu phiếu? Tổ chức người Mỹ gốc Á North Carolina Asian Americans Together (NCAAT) nói rằng trong cuộc khảo sát mới đã thấy 59% người gốc Á tại đây trả lời rằng tiếp cận bảo hiểm y tế, bao gồm cả ước mơ Medicare cho tất cả, là một trong những ưu tiên bầu phiếu. Ricky Leung, Giám đốc chương trình của NCAAT, nói hiện có 209,000 dân Mỹ gốc Á tại tiểu bang này, đủ để ảnh hưởng kết quả ở tiểu bang chiến trường này.

Dự kiến sẽ có 60% cử tri, tức là gần 70 triệu người, sẽ bầu qua thư toàn quốc (thực tế, tới sáng Thứ Tư, đã có 71 triệu phiếu bầu sớm, trong đó bầu qua thư là gần 48 triệu phiếu đã tới các phòng bầu cử), ước tính sẽ có 1% tới 2% phiếu có lỗ và sẽ bị bác bỏ. Tức là dự kiến hơn 1 triệu phiếu bầu qua thư sẽ bị quăng thùng rác. Số phiếu bầu có lỗi và bỏ đi có thể ảnh hưởng kết quả ở các tiểu bangc hiến trường như Georgia, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Một phiếu bầu trên nguyên tắc là không tốn kém gì cho cử tri. Nhưng lại rất tốn kém cho với cô Kaela Bynoe, sinh viên năm thứ nhất đại học y khoa Johns Hopkins University's School of Medicine ở Baltimore (tiểu bang Maryland). Theo NBC, cô từ trường học, chờ hoài, không thấy phiếu qua thư từ quận nhà ở Broward County, Florida, gửi tới, thế nên cô mua vé phi cơ 600 đôla bay về Florida hôm Chủ Nhật 25/10/2020 đều bầu phiếu. Tốn tiền đi xe Uber nữa để đi tới lui các phi trường, và bay về trường nga buổi chiều Chủ Nhật. Thăm dò FiveThirtyEight cho thấy tiểu bang Florida là sát nút: Biden 50% - Trump 48%.

Hãy hình dung Quận Cam chỉ có một thùng nhận phiếu bầu... Như thế mới hiểu được tình hình Texas, nơi mỗi quận chỉ cho có 1 thùng nhận phiếu bầu. Nghĩa là, những người già không có xe, hoặc không lái xe nổi, sẽ chịu thua, không bầu phiếu sớm được, và không chắc gì Ngày Bầu Cử ra xếp hàng nổi, nếu tuổi già không cho phép.

Tòa Tối Cao Texas hôm Thứ Ba 27/10/2020 ra quyết định bênh vực Thống Đốc Cộng Hòa Greg Abbott rằng chỉ cho mỗi quận đặt một thùng nhận phiếu, bất kể những người Đảng Dân Chủ và các tổ chức bênh vực quyền cử tri phản đối và đã kiện qua mấy vòng tòa án. Phía Dân Chủ nói như thế là chèn ép phiếu bầu, rằng nhiều thành phố lớn Texas, trong đó có Houston, ảnh hưởng Dân Chủ mạnh mẽ.

Cử tri trẻ -- tuổi 20 tới 29 -- tại các tiểu bang chiến trường như Florida, Texas, Michigan và các nơi khác đã tăng vọt, và điều này có lợi cho Biden. Theo thống kê NBC News Decision Desk/Target Smart, tính tới giờ cử tri 18 tới 29 tuổi đã bầu sớm hơn 6 triệu phiếu bầu, trong khi 4 năm trước cùng thời điểm chỉ có 2 triệu phiếu bầu. Thấy rõ tại mỗi tiểu bang như Ohio, Texas, Georgia, Florida và North Carolina, số phiếu bầu sớm nhận được từ giới trẻ đã tăng gấp đôi so với năm 2016.

Donald Trump được các ngân hàng và các chủ nợ cho xóa nợ 270 triệu đôla kể từ 2010 sau khi Trump không trả nổi cho dự án xây cất một tòa nhà chọc trời ở Chicago, theo báo New York Times hôm Thứ Ba 27/10/2020.

Bản phân tích thuế cho thấy sau khi tòa nhà Trump International Hotel & Tower tại Chicago gặp trở ngại tài chánh, các ngân hàng và các quỹ mạo hiểm (hedge funds) cho Trump thêm thời gian trả nợ và rồi sau đó xóa nợ khi Trump không trả nổi. Tuy nhiên, Trump không hề nộpt huế cho chính phủ về các khoản tài chánh kiếm lời nhờ xóa nợ này. Khi báo NYT phỏng vấn, viên chức pháp lý Alan Garten của Trump Organization nói rằng Trump đã trả các khoản thuế cần thiết khi được xóa nợ.

Trump sáng Thứ Tư 28/10/2020 phóng tweet về bài báo NYT, rằng được xóa nợ nhờ tài thương lượng của Trump, và đó là Trump thông minh hơn người.

Theo bài báo, Trump xin vay hơn 700 triệu đô để xây dự án Chicago, và tới Deutsche Bank xin vay thì được cho vay $640 triệu cho dự án, nhưng rồi xây chậm trễ và ngân hàng cho hoãn trả nợ. Nhưng khi không cho vay nữa, ngân hàng này bị Trump kiện cùng với Fortress Investment Group (quỹ đầu tư này đã bơm $130 triệu cho Trump vay cho dự án này). Kiện qua kiện lại, vào tháng 7/2010, Deutsche Bank, Fortress và Trump đạt thương lượng, được xóa nợ 270 triệu đôla, nhưng TRump không hề trả thuế cho khoản này.

Trump phóng tweet bày tỏ giận dữ vì Fox News loan tin về cựu TT Barack Obama đọc diễn văn ở Orlando kêu gọi bầu phiếu cho Biden. Như thế cho thấy Trump xem truyền hình Fox News liên tục, vì đây là làn sóng tuyên truyền cho Trump nhiều nhất, vậy mà bây giờ loan tin về Obama kiếm phiếu cho Biden. Trump phóng tweet viết: "Khác biệt lớn nhất giữa bây giờ và 2016 là Fox News. Chuyện khác hoàn toàn."



Phiếu bầu chiến binh không làm Trump vui.

Hôm Thứ Ba 27/10/2020, Trump yêu cầu phải tuyên bố người thắng cử trong đêm 3/11/2020 chứ không chờ đếm phiếu tất cả các phiếu nhận được có dấu bưu điện trong hay trước ngày đó. TRump nói các phiếu đấu sau là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phiếu bầu của các chiến binh Hoa Kỳ từ hải ngoại có thể sẽ không về kịp ngày, và theo quy định của Division of Elections là cho 10 người tới trễ tính từ Ngày Bầu Cử.

Trump không bận tâm gì tới các chiến binh, ngay cả sau khi tình báo Mỹ cho biết Putin treo giải thưởng cho Taliban nào giết được lính Mỹ, và chính Trump cũng nói chiến binh và tử sĩ là bọn "thất bại" và "khờ dại"... thì phiếu bầu năm nay hẳn là bất lợi cho Trump. Bản khảo sát mới của Military Times hồi tháng 8/2020 cho thấy trong các chiến binh tại ngũ, có 41.3% nói sẽ bầu cho Biden, chỉ 37.4% nói sẽ bầu cho Trump.

Dân biểu Mike Kelly (Cộng Hòa-PA) trong khi tham dự hội nghị vậnd 9ộng với Trump và các quan chức, cử tri Cộng Hòa, đã giễu tập nói cà lăm của Joe Biden. Thực tế, thỉnh thoảng, trong khi nói, Biden gặp cà lăm. Kelly giả cà lăm lời Biden: "Ông ta kiểu như nói: 'Chúng... chúng... chúng... chúng ta sẽ làm xong chuyện đó..." ('We-we-we, we'll work it out, we'll work it out'").

Biden nhiều lần thú nhận rằng ông trọn đời nỗ lực vượt qua tật nói cà lăm. Đầu năm 2020 trong khi họp phố với CNN, Biden nói: "Tật cà lăm không liên hệ gì tới chỉ sô thông minh..." Vào tháng 8/2020 trong đại hội Democratic National Convention, cậu bé Brayden Harrington, 13 tuổi, cư dân New Hampshire, nói rằng chính Biden giúp cậu học cách nói chuyện trước công chúng khi vượt thắng tật cà lăm.

Donald Trump họp với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe tại sân golf Mar-a-Lago ở South Florida đã giúp cho kinh doanh của Trump kiếm tiền. Trong 2 ngày Trump và Abe họp về thương mại và Bắc Hàn, câu lạc bộ của Trump tính tiền công quỹ Mỹ cho chi phí: $13,700 tiền phòng cho khác, $16,500 thức ăn và rượu vang, $6000 tiền hoa hồng, $3 cho mỗi ly nước lạnh.

Washington Post nói rằng Trump Organization tính tiền vào công quỹ Hoa Kỳ, kiếm được từ 2017 ít nhất là 8.1 triệu đôla, theo 2 nguồn ẩn danh từ Bạch Ốc.

Nhà khoa học chủ lực tại cơ quan chuyên nghiên cứu về khí hậu và môi trường National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bị sa thải. Craig McLean, giữ chức quyền khoa học gia chủ lực, trước đó gửi thư nội bộ yêu cầu các khoa học gia phải giữ gìn nội quy khoa học chính xác, theo báo New York Times.

Ngay hôm sau, Erik Noble, người được Trump bổ nhiệm chính trị ở đây, ra lệnh sa thải Craig McLean. Chuyện khí hậu có gì mà phải bóp méo hay trung thực? Chi vì Trump không thích các bản báo cáo rằng địa cầu đang có biến đổi khí hậu.



Thống đốc Mike DeWine của Ohio.

Bá Renea Turner, một người ủng hộ Trump trong khi ra tranh cử với cương vị ứng viên điền-vào (write-in candidate) tranh chức của Thống đốc Mike DeWine của tiểu bang Ohio năm 2018 năm nay đã tự tuyên bố (bất hợp pháp) rằng bà là Thống đốc Ohio qua một video phóng lên Facebook, cho thấy bà đặt tay lên Kinh Thánh tự xưng là Thống đốc Ohio và cho biết bà có kế hoạch bắt cóc và xử tội Mike DeWine. Các chiến binh Ohio State Troopers tới thăm bà Turner tại nhà vào sáng Thứ Sáu 23/10/2020 để hỏi chuyện, và sau đó ra đi. Không có tin gì thêm về chuyển biến kỳ lạ này.