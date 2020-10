Los Angeles Có Hơn 300,000 Người Bị Covid-19, Nhiều Thành Phố Mỹ Báo Động Bệnh Viện Đầy Bệnh Nhân

Một bản báo cáo từ tổ chức nghiên cứu an ninh đồng ý với những cảnh báo của Bộ Nội an rằng những người da trắng thượng đẳng và các nhóm cùng tư tưởng là kẻ đứng sau những vụ tấn công khủng bố trong nước Mỹ năm nay. Bản báo cáo được công bố vào thứ Năm tuần trước bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies/CSIS) kết luận rằng những nhóm da trắng thượng đẳng đã đứng sau 41 trong số 61 “âm mưu và vụ tấn công khủng bố”, tức 67%, trong tám tháng đầu của năm nay.