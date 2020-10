5 Tiểu Bang Đối Diện Nguy Cơ Đối Với Hoạt Động Của Các Nhóm Vũ Trang Trong Cuộc Bầu Cử

Một phúc trình mới nói rằng 5 tiểu bang, gồm phần nhiều là các tiểu bang chiến trường trong cuộc tranh cử tổng thống, đang có nguy cơ cao vì hoạt động của các nhóm dân sự vũ trang chung quanh cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, theo bản tin của báo USA Today cho biết hôm Thứ Ba, 27 tháng 10 năm 2020.

Các nhóm Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) và MilitiaWatch cảnh báo về những phong trào như thế trước và sau cuộc bầu cử tại Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin và Oregon, đặc biệt tại các thủ phủ của tiểu bang và các thị trấn chung quanh, các thành phố cỡ trung bình và các vùng ngoại ô.

“Các nhóm dân quân và những tổ chức phi chính phủ có vũ trang phô lộ ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh của cử tri Mỹ,” theo phúc trình này cho biết. “Qua mùa hè và trước cuộc tổng tuyển cử, những nhóm này đã trở nên quyết đoán hơn, với các hoạt động từ can thiệp vào những người biểu tình tới các âm mưu bắt cóc có tổ chức nhắm tới các viên chức dân cử.”

Phúc trình có tên “Standing By: Right-Wing Militia Groups and the US Election” [Sẵn Sàng: Các Nhóm Dân Quân Cánh Hữu và Bầu Cử Hoa Kỳ], lấy tên từ sự phản ứng của TT Trump trong cuộc tranh luận gần đây khi ông được yêu cầu lên án các nhóm chủ nghĩa dân tộc và dân quân. Thực tế, Trump bảo một trong các nhóm như thế, Proud Boys, “Đứng lùi và sẵn sàng,” mà nhiều nhóm cực hữu xem như là sự khuyến khích.

Các nhóm vũ trang sử dụng “kỹ thuật hỗn hợp” từ huấn luyện cho chiến trường trong thành phố và nông thôn tới sử dụng mối quan hệ công chúng và vận động để hành động như là “các hoạt động an ninh” cho các sự kiện.

Ngày càng có nhiều câu chuyện và khuynh hướng rằng các nhóm đang tổ chức để ‘bổ sung’ công việc của lực lượng thi hành luật pháp hay đặt họ vào định nghĩa hẹp vai trò ‘bảo vệ công chúng’ song song với các ty cảnh sát của khu vực nhất định, theo phúc trình cho biết.

Giám Đốc Nội An Tiểu Bang Pennsylvania Marcus Brown nói rằng an ninh trong cuộc bầu cử là chủ đề chính trong các thảo luận trong cơ quan của ông, gồm Pennsylvania Department of State, cảnh sát tiểu bang và the Pennsylvania National Guard.