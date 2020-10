Tổ Chức AARP Làm Nổi Bật Lên Các Lo Âu và Thái Độ của Các Cử Tri Người Mỹ Gốc Á trên 50 Tuổi Trước Cuộc Bầu Cử Năm 2020

Về tổ chức AARP

Các Phát Hiện từ AARP và Dữ Liệu Khảo Sát AAPI Cho Thấy Y Tế và Kinh Tế là Các Vấn Đề Hàng ĐầuWASHINGTON – Hôm nay, tổ chức AARP đã công bố các phát hiện từ các cuộc khảo sát trên toàn quốc gần đây để tìm hiểu thêm và các ưu tiên chính và các lo âu của cử tri người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi. Các kết quả từ Bản Khảo Sát Cử Tri Người Mỹ Gốc Á Năm 2020 (AAVS), được thực hiện bởi tổ chức AAPI Data thay mặt cho tổ chức AARP, APIAVote và Asian Americans Advancing Justice-AAJC, cho thấy 93% người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi đánh giá chủ đề y tế là quan trọng trong cuộc bầu, họ chọn y tế là vấn đề quan trọng nhất. Việc làm và kinh tế theo sau là vấn đề quan trọng thứ hai, với 89% số người trả lời đánh giá vần đề này là “cực kì” hoặc “rất” quan trọng.Dựa trên Bản Khảo Sát Toàn Quốc Các Cử Tri Người Mỹ Gốc Á Lớn Tuổi Trong Đại Dịch COVID-19, được thực hiện bởi tổ chức Harris Poll thay mặt cho tổ chức AARP, mặc dù 86% cho biết họ sẽ “rất có thể” sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2020, đa số cử tri người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi không được vận động hay liên hệ bởi bất kỳ đảng phái chính trị nào (61%) hoặc các tổ chức trong cộng đồng (74%), dựa trên dữ liệu từ AAVS.“Số cử tri đi bỏ phiếu trong số những người trên 50 tuổi, bao gồm người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương, tiếp tục bỏ xa các nhóm tuổi khác trong mỗi mùa bầu cử”, bà Daphne Kwok nói, Phó Chủ Tịch về Lãnh Đạo Đa Văn Hóa cho Các Chiến Lực về AAPI của tổ chức AARP. “Đây sẽ là một nhóm cử tri quan trọng trong năm 2020, và các ứng cử viên cần phải giải quyết các vấn đề quan trọng đối với họ và gia đình của họ trong giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử.”Các kết quả từ AAVS cũng làm nổi bật lên những điều mà cử tri người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi thường lo lắng nhất vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bao gồm việc mất việc làm và tìm kiếm việc làm mới (72%), không được nhận quyền tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe (48%), và việc phải hứng chịu các tội ác bạo lực, quấy rối và phân biệt chủng tộc (45%).Các phát hiện khác từ bản khảo sát bao gồm:• Số cử tri người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi dự định đi bầu cử trực tiếp (51%) nhỉnh hơn một chút so với những người dự định bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bằng cách bỏ phiếu vắng mặt (46%) (AAVS).• 46% lo lắng về việc can thiệp vào việc bầu cử trong năm 2020, trong khi 40% lo lắng về sức khỏe và sự an toàn tại các địa điểm bầu cử của họ (AAVS).• Về các vấn đề mà ảnh hưởng trực tiếp tới từng cá nhân hoặc cộng đồng của họ, các cử tri người Mỹ gốc Á trên 50 tuổi đánh giá các vần đề sau đây là “cực kì” hoặc “rất” quan trọng đối với họ: giải quyết coronavirus (83%), đảm bảo tương lai của chương trình Social Security (83%) và Medicare (78%), hạ giá các chi phí chăm sóc sức khỏe (78%) và hạ giá thuốc (77%) và có đủ tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu (76%) (Harris).• Hầu hết những người trả lời khảo sát (76%) nhận các thông tin để giúp họ đưa ra các quyết định bầu cử từ các phương tiện đưa tin truyền thông và các buổi tọa đàm, theo sau là các buổi tranh luận giữa các ứng cử viên và các cuộc họp trong tòa thị chính (50%) (Harris).Trong tháng Tám, tổ chức AARP đã tung ra chiến dịch “Bảo Vệ Cử Tri Trên 50 Tuổi” (Protect Voters 50+), một chiến dịch tiếp cận cử tri toàn diện để giúp đỡ người dân trên 50 tuổi bầu cử an toàn, cho dù là ở nhà hoặc đi bỏ phiếu trực tiếp, cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần về các cuộc bầu cử trong năm nay. Bên cạnh đó, tổ chức AARP cũng phối hợp với tổ chức APIAVote, một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu trong việc vận động cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương (AAPI) trong mỗi chu kì bầu cử để đảm bảo rằng mọi người có hiểu biết rõ ràng về các vấn đề và các ngày hạn chót để lá phiếu của họ có thể có giá trị.Xem kết quả đầy đủ từ Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Harris và Bản Khảo Sát AAVS. Để nhận thêm các nguồn lực cho cộng đồng và cử tri, xin ghé vào aarp.org/AAPI và aarp.org/Election2020.# # #AARP là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất tại Hoa Kỳ, một tổ chức không có liên hệ với bất đảng phái chính trị nào dành riêng để trao quyền cho những người trên 50 tuổi để họ có thể lựa chọn cách sống của họ khi họ già đi. Với việc có mặt trên toàn quốc và gần 38 triệu thành viên, tổ chức AARP giúp làm vững mạnh các cộng đồng và bênh vực những gì mà quan trọng nhất đối với các hộ gia đình: an toàn về sức khỏe, tài chính, hoàn thiện bản thân. Tổ chức AARP cũng sản xuất ấn phẩm phát hành lớn nhất toàn quốc: Tạp Chí AARP (AARP The Magazine) và Bản Tin AARP (AARP Bulletin). Để biết thêm thông tin, ghé vào www.aarp.org hoặc theo dõi tài khoản @AARP và tài khoản @AARPadvocates qua các trang mạng xã hội.AAPI Data là nhà xuất bản được công nhận trên toàn quốc về dữ liệu nhân khẩu học và nghiên cứu chính sách về người Mỹ gốc Á và người gốc đảo Thái Bình Dương, với hàng trăm tin tức được đề cập trên các phương tiện truyền thông quốc gia và địa phương. Danh tiếng của họ được xây dựng dựa trên các dữ liệu và nghiên cứu chính xác, hấp dẫn và kịp thời. Xem thêm thông tin tại https://aapidata.com.



APIAVote là một tổ chức cấp quốc gia không có liên hệ với đảng phái chính trị nào và làm việc với các đối tác để vận động cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương tham gia vào các cuộc bầu cử và nghĩa vụ công dân. Tổ chức APIAVote hình dung ra một thế giới hòa nhập, công bằng và hợp tác, và nơi mà các cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương có thể tự quyết định, được trao quyền và được tham gia. Xem trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin tại http://www.apiavote.org. Về tổ chức Asian Americans Advancing Justice – AAJC Tổ chức Asian Americans Advancing Justice – AAJC có một sứ mệnh để thúc đẩy các quyền dân sự và con người của người Mỹ gốc Á, đồng thời xây dựng và thúc đẩy một xã hội công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người. Hãy ghé qua trang web của chúng tôi tại advancingjustice-aajc.org.