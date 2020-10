Số Người Mỹ Mới Bị Covid-19 Cao Kỷ Lục Không Phải Do Thử Nghiệm Nhiều Mà Là Đợt Gia Tăng Mới Sẽ Còn Kéo Dài

Lo ngại nhất đối với Trump, có lẽ, rằng là Biden thu hút được nhiều tin tưởng hơn từ các cử tri trên vấn đề hàng đầu về việc giải quyết đại dịch vi khuẩn corona. Theo thăm dò của CBS, tại Florida, Biden dẫn đầu Trump 49% so với 41% đối với vấn đề này; tại North Caroline Biden dẫn đầu 50% so với 39%; và tại Georgia 48% so với 41%.