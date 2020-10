1.3 Triệu Dân Việt Nam Chuẩn Bị Di Tản Vì Bão Số 9 Sắp Đổ Bộ Vào Miền Trung VN

Ông Nguyễn Quang Khải cư dân tại tỉnh Đồng Nai là Facebooker có tên Khai Nguyen, Việt Nam, đã bị công an CSVN bắt giam khẩn cấp hôm 21 tháng 10 vì lý do "sao chụp, phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 10 năm 2020.