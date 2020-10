62 Triệu Cử Tri Mỹ Đã Bỏ Phiếu Sớm Phá Kỷ Lục Lịch Sử, Cử Tri Trẻ Tuổi Và Da Đen Bỏ Phiếu Đông Kinh Khủng

Còn khoảng 1 tuần nữa là tới Ngày Bầu Cử, 62 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm ở mức phá kỷ lục, đẩy cuộc bầu cử năm 2020 vào mức cao kỷ lục của số lượng cử tri bỏ phiếu, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Hai, 26 tháng 10 năm 2020.

Đó là khoảng hơn 15 triệu so với cuộc bầu cử năm 2016, theo hồ sơ dữ liệu theo dõi số người đi bỏ phiếu của U.S. Elections Project được điều hành bởi giáo sư Michael McDonald của Đại Học Florida cho biết.

McDonald tính trên toàn quốc, số cử tri đã bỏ phiếu hơn 45% tổng số cử tri được tính trong cuộc bầu cử vào năm 2016.

“Chúng ta tiếp tục tăng số phiếu bầu ở tốc độc kỷ lục. Chúng ta đã vượt xa bất cứ con số nào của số phiếu bầu sớm trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây trong lịch sử Hoa Kỳ,” theo McDonald nói với NPR hôm Thứ Hai.

Trong năm 2019, McDonald đã tiên đoán 150 triệu người bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, mà sẽ là số người bỏ phiếu lên khoảng 65% -- là cao nhất kể từ năm 1908.

“Tôi ngày càng vững tin rằng 150 triệu có thể là phỏng đoán thấp,” theo ông cho biết hôm Thứ Hai. “Tôi nghĩ vào cuối tuần tôi sẽ tăng tiên đoán đó.”

Trong khi đó một số tiểu bang đã nhanh chóng đạt tới tổng số phiếu bầu của năm 2016.

Tại Texas, chẳng hạn, gần 7.4 triệu người bỏ phiếu sớm tính tới Chủ Nhật, đánh dấu 82% tổng số phiếu bầu của tiểu bang trong năm 2016.

Montana, North Carolina, Tennessee và Georgia cũng đã đạt tới 65% hay cao hơn tổng số phiếu bầu của năm 2016.

McDonald cũng đề cập đến tiểu bang Washington. Tính tới nay, tiểu bang này đã báo cáo hơn 2 triệu lá phiếu gửi qua thư đã được gửi lại, gần gấp 3 lần tỉ lệ gửi lại trong năm 2016.

Ngoài ra số cử tri ở độ tuổi từ 18 tới 29 đang tràn ra bỏ phiếu sớm rất đông.

Theol CIRCLE, trung tâm nghiên cứu tại Đại Học Tufts, số cử tri trẻ bỏ phiếu sớm đã tăng vọt như hỏa tiễn, đặc biệt tại các tiểu bang sẽ là quan trọng đối với Biden và Trump để chiến thắng, như Michigan, Florida và North Carolina.

Tính tới ngày 21 tháng 10 đã có 257,720 cử tri trẻ tại Florida đã bỏ phiếu, theo CIRCLE. Đó là gần 214,000 nhiều hơn số cử tri trẻ bỏ phiếu cùng thời điểm vào năm 2016.

Tại Texas, có khoảng 500,000 cử tri tuổi từ 18 tới 29 đã bỏ phiếu tính tới ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên không có dữ liệu từ năm 2016 để so sánh số cử tri trẻ bỏ phiếu.

Qua nhiều thập niên, cử tri trẻ theo các thăm dò cho thấy tỉ lệ họ bỏ phiếu tương đối thấp, một nhóm giáo dục cử tri đã làm việc để thay đổi trong năm nay.

Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Hai cho biết rằng người Mỹ Da Đen đã tràn ra đi bỏ phiếu rất đông.

Trên toàn quốc, cử tri Da Đen đang bỏ phiếu với con số rất lớn. Họ nói rằng các nguy cơ năm nay đặc biệt cao và không gì hơn sức khỏe và an toàn của họ đặt trên lá phiếu.

Phỏng vấn với CNN, họ nói rằng họ lo sợ về sự bất công chủng tộc và bạo hành của cảnh sát, họ cảm thấy bị mất giá trị bởi Tổng Thống là người do dự lên án thượng đẳng Da Trắng và họ sợ mất các phúc lợi sức khỏe nếu Tối Cao Pháp Viện đảo ngược Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA).

Tính tới mùa thu năm nay, cử tri người Mỹ gốc Phi Châu đã bỏ phiếu cao hơn nhiều so với họ đã bỏ phiếu cách nay 4 năm.

Tính tới Thứ Ba tuần rồi, hơn 601,000 người Mỹ Da Đen đã bỏ phiếu sớm tại Georgia so với 286,240 trong 2 tuần trước cuộc bầu cử năm 2016. Tại Maryland, khoảng 192,775 người Da Đen đã bỏ phiếu so với 18,430. Và California đã có hơn 303,145 người Da Đen đã bỏ phiếu so với 106,360 2 tuần trước cuộc bầu cử 4 năm trước.