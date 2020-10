Lá Thư Ngỏ: 835 Kinh Tế Gia Chống Tái Cử Trump

LGT: Trên 800 kinh tế gia Hoa Kỳ gồm bẩy người được giải Nobel đã khẩn cấp cảnh báo chống lại việc tái cử của tổng thống Donald Trump. Trong lá thư ngỏ, các kinh tế gia chỉ trích Trump đã tấn công mạnh mẽ vào cơ chế dân chủ của Hoa Kỳ, thất bại thậm tệ trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, liên tục tung ra những tin tức giả mạo một cách nguy hiểm và công khai nuôi dưỡng một môi trường tham nhũng. Trước đây, 13 kinh tế gia được giải Nobel cũng đã viết một lá thư ủng hộ ứng cử viên tổng thống Joe Biden.





Chú thích: Những cơ quan liệt kê ở đây chỉ dùng cho mục đích nhận diện và không phải là đã ký vào lá thư này.





Chúng tôi là những kinh tế gia ký tên dưới đây mạnh mẽ kêu gọi cử tri không tái cử Donald Trump vì những lý do sau đây:





* Cách thức thương lượng hỗn loạn và vô hiệu quả của ông đã gây tổn thương đến quan hệ đối với những đối tác thương mại, làm gián đoạn đường giây tiếp liệu (supply chain), hạ thấp những tiêu chuẩn quốc tế, và làm hại nông gia – Vậy mà không đạt được mục tiêu mà ông đã công bố là làm giảm nhập siêu. Ngay cả thỏa hiệp thương mại dấu ấn US-Mexico-Canada (USMCA) cũng được dự đoán sẽ không tạo được một ảnh hưởng có ý nghĩa nào về tổng sản phẩm nội địa (GDP) hay nhập siêu.





* Khả năng quản trị kém cỏi của ông đã gây thiệt hai cho sự khả tín và hiệu quả của khu vực công. Những cơ quan chính phủ điều hành bởi những viên chức xử lý, những cựu nhân viên bất bình thường xuyên xuất hiện trên báo chí với những sự cảnh báo khốc liệt, và người trong gia đình được giao cho trọng trách đối phó với đại dịch.





* Ông tự cho là người duy nhất có khả năng làm kinh tế có thể tăng trưởng (theo GDP giá cố định) trong khoảng 4% và 6%, nhưng chưa bao giờ vượt quá 2.9% trong ba năm đầu của ông. Ngoài ra, Goldman Sachs và Moody’s Analytics đã dự đoán rằng kế hoạch kinh tế của Joe Biden nếu được thực hiện, có thể sẽ làm cho mức tăng trưởng nhanh hơn về cả việc làm lẫn GDP.





* Ông đã thất bại trong việc thực hiện những hứa hẹn kinh tế cốt lõi khi tranh cử: khu vực công nghệ tiếp tục giữ một phần nhỏ về việc làm, và mức thiếu hụt về ngân sách và thương mại đã gia tăng. Như những kinh tế gia đã giải thích vào 2016, hầu hết những hứa hẹn của ông hoặc không có ý nghĩa hoặc là không thể đạt được với những chính sách của ông. Điều này cũng đúng cho 2020.





* Cách đối phó với COVID-19 của chính quyền qua chính sách y tế công cộng, như được mô tả bởi những y học gia , đã biến “cuộc khủng hoảng thành một thảm họa” và đã thua những quốc gia dân chủ khác theo “mức độ nghiêm trọng.”





* Ông liên tục làm giảm tính cách độc lập và mức khả tín của các cơ quan y tế chủ yếu, bao gồm Food and Drug Administration, Center for Disease Control, và National Institute of Health, làm giảm lòng tin của công chúng đối với các cơ quan này ở những lúc mà chúng ta cần nhất.





* Ông nhấn mạnh quá sức đến mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và y tế công cộng trong cơn đại dịch. Sự thật, nhiều quốc gia ngăn chặn virus một cách hiệu quả đã thành công hơn về phương diện kinh tế.





* Hành vi cá nhân của ông khi đại dịch COVID-19 bộc phát đã gây nguy hại cho y tế công cộng, việc phục hồi kinh tế và việc mở cửa các trường học một cách an toàn. Ông xem thường việc dùng khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội, tổ chức những cuộc tập họp trong nhà, khuyến khích việc sử dụng những chất chưa được kiểm chứng và có tiềm năng nguy hiểm, xem thường tính chất nghiêm trọng của đại dịch, tổ chức những sinh hoạt lớn làm lan truyền virus, làm tê liệt Tòa Bạch Ốc và buộc giới lãnh đạo quân sự phải cách ly.





* Ông thường xuyên tung ra những tin không chính xác, ngay cả trong thời gian khủng hoảng, và là nguồn tin giả mạo lớn nhất trong thời gian đại dịch.





* Ông đã làm cho đất nước khó thu hút được những di dân có khả năng chuyên môn và làm việc tận tụy vì đã xâm phạm tự do tôn giáo và ám chỉ rằng những đứa trẻ của những di dân da mầu không thật sự là người Mỹ.





* Ông đã làm cho đất nước trở thành một nơi kém hấp dẫn để kinh doanh vì đã tạo ra một không khí hỗn loạn và bất ổn và sử dụng chính quyền để trừng phạt cá nhân hay cơ sở kinh doanh nào không tỏ vẻ tôn kính.





* Ông đã nuôi dưỡng một nền văn hóa tham nhũng trắng trợn bằng cách áp lực những nước ngoại quốc gây thiệt hại cho những đối thủ chính trị của ông, sử dụng vị thế của mình để quảng cáo đậu cho một người ủng hộ chính trị, toan tình chuyển những buổi họp giữa những cơ quan chính phủ về những cơ sở thương mại của ông, sử dụng tài nguyên quốc gia để tổ chức những sinh hoạt tranh cử, và cho phép nhân viên Tòa Bạch Ốc công khai vi phạm Đạo Luật Hatch Act (cấm các nhân viên trong chính phủ liên bang, ngoại trừ tổng thống và phó tổng thống, được tham gia một số hoạt động chính tri.)





* Ông từ chối công khai hóa hồ sơ thuế cá nhân – không như những đối thủ chính trị của ông trong những năm 2016 và 2020 – gây khó khăn cho việc ấn định mâu thuẫn giữa quyền lợi tài chánh cá nhân và quốc gia ở mức độ nào. Một bài tường thuật (New York Times) mới đây cho biết đã có được hồ sơ thuế của ông trong hai thập niên. Theo đó, những cơ sở kinh doanh của ông đã liên tục khai lỗ lớn lao và ông xem ra có nhiều mâu thuẫn về quyền lợi chưa giải quyết.





* Ông đã tung ra nhiều thuyết âm mưu làm tổn hại đến niềm tin vào những cơ chế dân chủ mà không đưa ra một lý do nào ngoại trừ để tạo ảnh hưởng với báo chí trong một chu kỳ tin tức.





* Ông có một quạn điểm kinh tế thiếu hiểu biết, thắng thua bù trừ lẫn nhau (zero-sum), do đó gây ra sai sót và sự độc ác.





Chỉ trong một nhiệm kỳ, Donald Trump đã làm cho Hoa Kỳ không còn nhận ra được, và không phải chịu một hậu quả nào vì làm như vậy. Ông ta đã tấn công vào những cơ chế dân chủ, giao phó cho những người trong gia đình những trách nhiệm chính quyền quan trọng trong thời kỳ đại dịch, đòi hỏi những đối thủ chính trị bị nhốt vào tù, bình thường hóa tham nhũng, và làm việc phục hồi kinh tế yếu đi vì hành vi ích kỷ và bất cẩn. Vì những lý do này, chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo rằng những cử tri hãy làm những gì mà không ai khác có thể làm: tái lập nền dân chủ bằng cách bỏ phiếu truất phế Donald Trump ra khỏi chức vụ tổng thống.



