Trump Sợ Nhất: Biden Được Nhiều Cử Tri Tin Tưởng Hơn Trong Việc Giải Quyết Đại Dịch

Một loạt các cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden với sự dẫn trước nhỏ -- hay sít sao – với Tổng Thống Donald Trump tại các tiểu bang Miền Nam như Florida, Georgia, North Carolina và Texas, dấu hiệu hứa hẹn cho sự cạnh tranh của Biden để chiến thắng Bạch Ốc, theo bản tin của VOX cho biết hôm Chủ Nhật, 25 tháng 10 năm 2020.

Trong kỳ bầu cử này, các nhà phân tích chính trị xem Florida và North Carolina là các tiểu bang lưng chừng – và Texas và Georgia cũng có thể là các tiểu bang lưng chừng. Cho là Trump đã thắng tất cả các tiểu bang đó vào năm 2016 – gồm việc bỏ xa ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton tại Texas 9 phần trăm điểm – thăm dò mới nói về những sự dễ bị tổn thất của tổng thống khi Ngày Bầu Cử đang tới nhanh.

Thăm dò mới nhất của CBS News Battleground Tracker cho thấy Biden dẫn trước Trump 50% so với 48% trong số những cử tri tại Florida; Biden hơn Trump tại North Carolina 51% so với 47%; và Biden sít sao với Trump tại Georgia 49% so với 49%.

Các kết quả là gần đủ mà Trump có thể lấy lại lợi thế của ông trước ngày 3 tháng 11, nhưng thật ấn tượng khi thấy Biden hoạt động rất tới tại những tiểu bang mà Trump đã thắng dễ dàng trước đây, và để thấy ứng cử viên Dân Chủ đẩy mạnh những con số lớn tại khu vực mà đã nghiêng về Cộng Hòa qua nhiều thập niên.

Trong mức trung bình rộng hơn của các cuộc thăm dò gần đây bởi FiveThirtyEight, tính tới ngày 25 tháng 10, Biden dẫn đầu tại Florida 2.4% điểm, và North Carolina 2.6% điểm, nhưng sít sao tại Georgia, nơi ông chỉ dẫn trước một nửa phần trăm điểm.

Lo ngại nhất đối với Trump, có lẽ, rằng là Biden thu hút được nhiều tin tưởng hơn từ các cử tri trên vấn đề hàng đầu về việc giải quyết đại dịch vi khuẩn corona. Theo thăm dò của CBS, tại Florida, Biden dẫn đầu Trump 49% so với 41% đối với vấn đề này; tại North Caroline Biden dẫn đầu 50% so với 39%; và tại Georgia 48% so với 41%.

Chuyên gia thăm dò của CNN là Harry Enten cho rằng đây là tin xấu đối với Trump, kể từ tài liệu thăm dò lịch sử cho thấy rằng các cuộc bầu cử nơi có một vấn đề vượt qua kinh tế trong chú ý, thì “người nào được tin tưởng nhất trên vấn đề không phải kinh tế là có khả năng chiến thắng cuộc bầu cử.”

Tại Texas, mọi thứ đang hướng về phía Biden. Một thăm dò mới từ Dallas Morning News/University của Texas tại Tyler cho thấy Biden hơn Trump với 48% so với 45% trong số các cử tri.

Mark Owens, khoa học gia chính trị tại UT-Tyler là người điều khiển cuộc thăm dò, nói với Dallas Morning News rằng ông coi Texas là “ngang ngửa” bởi vì sự thay đổi thái độ hướng về Trump. The Cook Political Report đánh giá cuộc chạy đua “Nghiêng về Cộng Hòa.” Thăm dò của FiveThirtyEight đối với Texas cũng cho thấy cuộc chạy đua khít khao, ở mức 47.5% với Biden và 47.6% với Trump.

Thăm dò tại các tiểu bang chiến trường là quan trọng – đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được quyết định bởi cử tri đoàn, không phải phiếu phổ thông. Gộp chung, Florida, Georgia, North Carolina, và Texas chiếm tới 98 trong số 270 cử tri đoàn mà một ứng cử viên cần để chiến thắng vào Bạch Ốc.