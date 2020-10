Nguyễn Quang Khải Bị Bắt Vì ‘Sao Chụp, Phát Tán Hình Ảnh Tài Liệu Bí Mật Nhà Nước’

Hình minh hoạ. Facebooker Nguyễn Quang Khải. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

ĐỒNG NAI, VN – Ông Nguyễn Quang Khải cư dân tại tỉnh Đồng Nai là Facebooker có tên Khai Nguyen, Việt Nam, đã bị công an CSVN bắt giam khẩn cấp hôm 21 tháng 10 vì lý do "sao chụp, phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 10 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.

Hôm 21-10-2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai gửi thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp cho vợ của ông Nguyễn Quang Khải ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Khải, sinh năm 1969, bị bắt giữ vì có hành vi "sao chụp, phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự.

Bà Nguyễn Thị Điệp, vợ ông Khải xác nhận thông tin này với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào tối 23-10 và cho biết thêm đang trên đường để gửi nhu yếu phẩm vào cho ông đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Đồng Nai và không cho biết gì thêm.

Linh mục Paul Lê Xuân Lộc, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế TPHCM nhận định về vụ việc này như sau:

"Anh Khải trước đây thì anh có có bị (công an) mời vài lần về chuyện đăng thông tin trên mạng, gần đây tôi cũng khá bất ngờ vì anh bị bắt giam.

Ngày 20 tháng 10 anh được mời lên làm việc sau đó thì họ đã giữ anh luôn và sau đó họ đã ra một thông báo tạm giữ anh để điều tra về cái tội "in ấn, phát tán bí mật Nhà nước".

Đó là một điều bất ngờ đối với tôi và tôi nghĩ đó là một cái tội rất là phi lý!"

Phóng viên RFA nhiều lần gọi điện thoại cho Công an tỉnh Đồng Nai và điều tra viên Lê Quang Ân - người thụ lý vụ việc, tuy nhiên không có ai bắt máy.

Theo tìm hiểu của Đài Á Châu Tự Do, ông Khải có tài khoản Facebook mang tên Khai Nguyen, thường xuyên lên tiếng về tình hình đất nước cũng như chia sẻ các bài đăng của RFA.

Ông bị công an thành phố Biên Hòa mời làm việc ít nhất 2 lần vào tháng 4 và tháng 8.

Theo giấy mời của công an huyện Trảng Bom vào ngày 21 tháng 4 năm nay, ông Khải bị mời làm việc để làm rõ việc vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và một số hoạt động liên quan đến tổ chức Việt Tân.