Nhóm Sự Thật Lề Đường Mời Dự Thắp Nến Tưởng Niệm 222,000 Người Mỹ Qua Đời Vì Covid-19

*** Candle up for 222K deaths due to Covid-19***





Để tưởng niệm 222 ngàn người Mỹ đã qua đời vì Covid19, cuộc sống của họ bị cướp đọat, ra đi trong cô đơn không người thân yêu chung quanh; Để hướng về trăm vạn con người đã mất những người thân trong gia đình vì Covid19; Để cám ơn các bác sĩ, y tá, các chuyên viên khoa học đã quên mình chăm sóc con người và hướng dẫn xã hội trong thời gian vừa qua, chúng ta cùng nhau thắp lên những ngọn nến hôm nay.





Nhớ những người đã mất, chia sẽ những mất mát, cám ơn những con người tận tụy với thiên chức và sứ mạng của họ bảo vệ con người và cộng đồng: Chúng ta đốt những ngọn nến hôm nay và bỏ phiếu cho những thay đổi tốt đẹp ngày mai của đất nước này.





***When: Saturday, October 24th, from 5:00pm to 7:00 pm PST.





***Where: Miles Square Park in Fountain Valley, the corner of Euclid and Edinger.





**** PLEASE WEAR FACE MASK AND KEEP SOCIAL DISTANCING