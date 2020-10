Trump thua tranh luận tệ hại. Trump hứa xóa sổ bảo hiểm y tế ObamaCare, Biden hứa chuyển thành BidenCare cho dân nghèo. Biden hứa tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ. 50.95 triệu dân Mỹ đã bầu phiếu. Dân Mỹ gốc Á bị kỳ thị vì Trump và Cộng Hòa. Nếu Biden thắng, Cộng Hòa có thể đưa cậu Donald Trump Jr. tranh cử 2024 vì tư tưởng da trắng thượng tôn vẫn mạnh trong nhiều người Mỹ. Trump bỏ ngang cuộc phỏ

Dân Mỹ gốc Á bị kỳ thị vì Trump

Trump thua tranh luận tệ hại. Trump hứa xóa sổ bảo hiểm y tế ObamaCare, Biden hứa chuyển thành BidenCare cho dân nghèo. Biden hứa tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ. 50.95 triệu dân Mỹ đã bầu phiếu. Dân Mỹ gốc Á bị kỳ thị vì Trump và Cộng Hòa. Nếu Biden thắng, Cộng Hòa có thể đưa cậu Donald Trump Jr. tranh cử 2024 vì tư tưởng da trắng thượng tôn vẫn mạnh trong nhiều người Mỹ. Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn “60 Minutes” sau khi bị hỏi vì sao đòi bắt giam Biden, Obama, Clinton và Thống Đốc Whitmer của Michigan. Scaramucci, cựu Trưởng ban Báo Chí của Trump, nói anh chống Trump vì anh là gốc Ý, và ông bà nội ngoại của anh khi từ Ý sang Mỹ cũng bị da trắng thượng tôn mắng y hệt như Trump đã và đang mắng di dân. Bìa Time Magazine thay Time bằng Vote. Giới trẻ năm nay bầu kỷ lục, bầu cho Biden.

WASHINGTON (VB -- 23/10/2020) -- Donald Trump thua tệ hại trong cuộc tranh luận với Joe Biden đêm Thứ Năm 22/10/2020, theo thăm dò của CNN. Có 53% người trả lời nói Biden thắng tranh luận rõ ràng, chỉ 39% nói Trump thắng.

Riêng trong một nhóm cử tri tập trung tại tiểu bang North Carolina được khảo sát, phóng viên Gary Tuchman của CNN sau tranh luận hỏi và có kết quả: 9 người nghĩ Biden thắng tranh luận, 2 người nghĩ là huề, không ai nghĩ Trump thắng.

Các bản khảo sát từ các hãng tin khác cho biết hầu hết cử tri đồng ý với nhiều điểm Biden nêu ra. Trong khi TRump phản đối tăng lương tối thiểu, Biden hứa hẹn sẽ tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ. Bản khảo sát Pew Research cho thấy 67% dân Mỹ đồng ý lương tối thiểu toàn liên bang nên là 15$/giờ, trong đó có 43% là cử tri Cộng Hòa.

Trump nói rõ trong tranh luận là sẽ xóa sổ bảo hiểm y tế Obamacare qua bàn tay Tòa Tối Cao nghĩa là xóa sổ bảo hiểm y tế của 25 triệu người Mỹ nghèo, nhưng Biden nói rằng Biden muốn giữ lại và sẽ bổ túc ý kiến chuyên gia để chuyển thành bảo hiểm y tế liên bang có tên là BidenCare. Bản khảo sát của Kaiser Family Foundation nói rằng 58% dân Mỹ (trong đó có 66% cử tri độc lập) phản đối ý kiến của Trump, muốn giữ bảo hiểm dân nghèo. Điểm tín nhiệm: theo Gallup, cử tri tin Biden về chăm sóc y tế hơn tới 13%. Biden nhìn nhận rằng kế hoạch BidenCare sẽ tốn 750 tỷ đô trong 10 năm, nhưng sẽ giảm giá thuốc có toa và xóa dần nạn hóa đơn giá tăng bất ngờ.

Trong khi Trump và Cộng Hòa vu khống khắp nơi rằng Biden sẽ xóa sổ kỹ nghệ dầu mỏ (năng lượng hóa thạch), Biden trả lời một phóng viên đêm Thứ Năm sau cuộc tranh luận rằng Hoa Kỳ không thể xóa sổ kỹ nghệ dầu trong tương lai gần. Theo kế hoạch ông suy tính, sẽ có chuyển tiếp nhiều thập niên, tới năm 2050 mới bỏ hẳn kỹ nghệ dầu.

Tính tới sáng Thứ Sáu 23/10/2020 đã có hơn 50.95 triệu dân Mỹ bỏ phiếu, hoặc bầu trực tiếp ở phòng phiếu hoặc bầu qua thư, trong khi còn 11 ngày nữa là Ngày Bầu Cử. Như thế là 1/3 con số 150 triệu phiếu bầu (tức là 65% cử tri, tỷ lệ cao nhất từ 1908) dự kiến trong bầu cử năm nay, theo tiên đoán của GS Michael McDonald trong viện nghiên cứu bầu cử Elections Project của University of Florida. Trong bầu cử 2016, có 137 triệu người bầu phiếu.

Cuộc nghiên cứu của một liên minh người Mỹ gốc Á châu có tên là STOP AAPI HATE cho biết ngôn ngữ kích động của Trump đã gây ra nhiều sự kiện kỳ thị đối với dân gốc Á châu tại Mỹ. Các sự kiện kỳ thị gốc Á xảy ra cả trong sở làm, cũng như bị từ chối phục vụ tại một số cơ sở kinh doanh, bị nhổ nước miếng vào người, bị dình lời chửi mắng và bị tấn công vào cơ thể.

Nhóm nghiên cứu này thực hiện dưới hướng dẫn của GS Melissa Borja tại đại học University of Michigan, theo dõi trong vòng 8 tháng các lời tuyên bố xách động kỳ thị của các chính khách Cộng Hòa, trong đó từ 1,227 tweets phóng đi liên hệ tới người gốc Á, hơn 1/10 là có ngôn ngữ miệt thị hay kỳ thị, theo nghiên cứu này -- trong đó 2 chính khách thường kỳ thị nhất là Donald Trump và Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-AK). Ngược lại, các chính khách Dân Chủ dùng ngôn ngữ ôn hòa và hỗ trợ cho người gốc Á.

Trong cuộc phỏng vấn cho chương trình “60 Minutes” với phóng viên Lesley Stahl, TT Donald Trump bỏ ngang khi được 45 phút, sau khi gặp nhiều câu hỏi bị cho là khó trả lời.

Stahl hỏi Trump tại sao trong cuộc vận động ở Michigan lại hô hào "tống giam bà ta đi" đối với Thống Đốc Gretchen Whitmer. Trump chối là không nói. Nhưng thực tế là Trump đã cùng hô hào khẩu hiệu đó (chuyện đó xảy ra vài ngày sau khi FBI bắt một nhóm da trắng thượng tôn âm mưu bắt cóc để xử án và ám sát bà Whitmer).

Stahl hỏi tiếp Trump rằng có phải Trump cũng đòi bắt giam cha con Biden. Trump cũng chối là không. Nhưng thực tế Trump đã phóng tweet yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr bắt giam cha con Bien và điều tra hình sự cựu TT Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Stahl hỏi tiếp: có phải ông muốn bắt giam Obama? Trump cũng chối trước ống kính. Nhưng chính Trump phóng tweet yêu cầu FBI điều tra Obama. Sau khi FBI tuyên bố không có gì để điều tra, Trump cho biết sau bầu cử, nếu thắng nhiệm kỳ 2, Trump sẽ thay cả Bộ Trưởng Tư Pháp và Giám Đốc FBI vì không vâng lệnh Trump.

Rồi Trump đột nhiên nói rằng tại sao bà Stahl chỉ đưa ra những câu hỏi khó. Lúc đó, một viên chức Bạch Ốc vào và nói chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Trump đột ngột đứng dậy và nói thôi. Băng video này sẽ chiếu vào đêm Chủ Nhật trên CBS, và sau đó có thể xem trên YouTube.



Anthony Scaramucci

Anthony Scaramucci, cựu Trưởng ban Báo Chí Bạch Ốc của Trump, nói trên "Salon Talks" rằng anh tự thấy có nhiệm vụ giáo dục dân Mỹ biết sự thật về Trump về những nguy hiểm Trump gây ra cho nền dân chủ Mỹ.

Anh nói chưa từng thấy có cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ nào mà cựu viên chức Nội các và Bạch Ốc bước ra công khai chống lại vị Tổng Thống mà họ từng phục vụ như thời Trump. Anh nói lý do anh chống là vì anh thấy Trump chỉ thị tách trẻ em ra khỏ ba mẹ ở các trại giam biên giới và làm hàng trăm em vĩnh viễn mồ côi, vì thấy Trump miệt thị 4 nữ dân biểu Dân Chủ rằng 4 bà hãy về lại quê hương cũ của 4 bà, và điều này làm anh đau nhói vì ông bà nội ngoại của anh là di dân từ Italy sang và mới qua cũng bị chửi mắng kỳ thị như thế.



Donald Trump Jr.

GS Lincoln Mitchell tại đại học Columbia University phân tích rằng, nếu Trump thất cử 2020, các phong trào cực hữu và da trắng thượng tôn cho dù thua ở cả Bạch Ốc, Thượng Viện và Hạ Viện nhưng cũng sẽ sôi sục mai phục cho cuộc bầu cử 2024.

Nếu các dân biểu Cộng Hòa bị mất ghế, phần lớn sẽ là tại các khu dân cư có lập trường trung dung và tỷ lệ nghiêng ngửa; trong khi các dân biểu Cộng Hòa bám ghế được là tại đa số cử tri cực hữu và thượng tôn da trắng. Như thế, tư tưởng cực hữu và thượng tôn da trắng của Trump sẽ chuyển biến ngầm cho một cuộc chiến mới, cũng từ lập trường kỳ thị di dân, thượng tôn da trắng.

Lincoln Mitchell phân tích rằng Cộng Hòa 2024 sẽ đưa ra ứng cử viên có lập trường tương tự như Trump để làm dậy lại số phiếu mà Trump thu hút được 2016 và 2020. Như thế, dự đoán ngay khi Biden đăng quang 2021, cuộc tranh cử sơ bộ Cộng Hòa sẽ ngấm ngầm thực hiện cho bầu cử 2024, những người có thể mang tư tưởng Trump ra Tổng Thống 2024 là hai con của Donald Trump: Donald Trump Jr. và Ivanka Trump. Và các dân cử Cộng Hòa cực hữu, trong đó nổi bật là TNS Tom Cotton (Cộng Hòa-Ar). Vì dòng máu kỳ thị và thượng tôn da trắng vẫn ngấm ngầm trong nhiều người Mỹ.

Bìa Time Magazine

Tạp chí Time Magazine ấn bản tuần này có bìa không mang logo chữ "Time" nơi đầu trang, mà sẽ có chữ VOTE (Hãy đi bầu). Hình bìa là một người mang khẩu trang. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm của báo này có bìa không mang logo chữ "Time" đầu trang, theo Chủ Bút Edward Felsenthal trong bài đại diện Ban biên tập.

Hầu hết người dưới 30 tuổi tại Mỹ không bầu phiếu. Năm nay sẽ có con số kỷ lục giới trẻ bầu phiếu. Hiện thời các ca sĩ nổi tiếng đã thúc giục giới trẻ đi bầu, trong đó có các ngôi sao như: Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish và Cardi B. Thống kê cho thấy giới trẻ 18-20 tuổi chiếm 20% người có quyền bầu cử ở Mỹ, nhưng chỉ 1/2 số đó bầu phiếu năm 2016.

Năm nay sẽ khác, và sẽ thê thảm cho Trump vì đa số giới trẻ ủng hộ Dân Chủ. Khoáng 63% người Mỹ tuổi 18-29 nói họ sẽ bầu vào ngày 3/11/2020, tăng từ 47% hồi 4 năm trước, theo thống kê Harvard University.

Có 60% người trẻ nói trong bản khảo sát Harvard rằng họ sẽ bầu cho Joe Biden.

