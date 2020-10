Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden Viết Cho Người Mỹ Gốc Việt

Viết bởi Vice President Joe Biden



Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden

Người Việt tị nạn đã can đảm vượt qua nguy hiểm, bất trắc, và hy sinh tất cả để đến Hoa Kỳ là điển hình quan trọng cho thấy đặc điểm của nước Mỹ chúng ta.





Ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng lớn mạnh với hơn hai triệu người, và Hoa Kỳ đã trở nên vững mạnh hơn nhờ vào tinh thần can đảm, kiên cường, cũng như những đóng góp to lớn của họ qua các cộng đồng lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ.



Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.





Donald Trump không hiểu điều đó. Trong bốn năm qua, ông ta đã không ngừng tấn công các cộng đồng di dân và các giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, vốn là một quốc gia của người di dân. Ông ta đã quay lưng với tinh thần bảo bọc người tị nạn, giảm tỷ lệ tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục và chia cách hàng nghìn đứa trẻ khỏi vòng tay của cha mẹ tại biên giới phía nam của chúng ta. Ông ta đã thổi bùng ngọn lửa thù ghét chủng tộc, chia rẽ và bạo lực tại đất nước chúng ta bằng những luận điệu phân biệt chủng tộc. Những việc này đã xảy ra kể cả trước cơn dịch COVID-19 và ngày nay, nạn kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Á Châu đã không ngừng gia tăng vì những lời lẽ vô trách nhiệm và đầy khích động của Tổng Thống Trump.





Nước Mỹ dưới Donald Trump không còn là ngọn hải đăng soi sáng thế giới mà là một ngọn đèn đỏ cảnh báo.





Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến hậu quả từ những chính sách sai lầm của ông trên mọi mặt. Chúng ta đang đối mặt với bốn đại họa đang diễn ra cùng một lúc: đại dịch, nền kinh tế suy thoái trầm trọng nhất trong một thế kỷ qua, những bất công từ nạn kỳ thị chủng tộc, và thảm họa thiên tai do thay đổi khí hậu đang gia tăng. Donald Trump không có một kế hoạch để đối phó với bất kỳ đại họa nào được kể trên.





Tôi có.



Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để tranh đấu cho người di dân, cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, các nam nữ làm việc chăm chỉ trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là những người đang cố gắng vươn lên để có cơ hội mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Họ là những người xây dựng nên đất nước này và đó là những người mà tôi sẽ tranh đấu vì họ hàng ngày với vai trò Tổng Thống.



Trong ngày đầu tiên, tôi sẽ tăng cường chính sách đối phó đại dịch của nước Mỹ và ban hành kế hoạch xét nghiệm, điều trị và bảo đảm mọi người dân đều có thể dễ dàng nhận được thuốc chủng ngừa COVID-19 miễn phí. Tôi sẽ không thiên vị giữa các tiểu bang lãnh đạo bởi Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Đại dịch này ảnh hưởng đến mọi người, cho nên chúng ta cần phải đối phó với đại dịch tại khắp mọi nơi.





Tôi sẽ mang đến cho giới tiểu thương những trợ giúp thật sự. Tình trạng tham nhũng trong chính sách khôi phục kinh tế của Donald Trump đã khiến ngân sách viện trợ rơi vào tay các tập đoàn lớn, và loại trừ một cách có hệ thống các doanh nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ, khiến cho một trong năm các tiểu thương phải đóng cửa. Có đến 75% các doanh nghiệp tiểu thương do người gốc Á Châu sở hữu đã không nhận được bất cứ ngân quỹ trợ giúp nào trong đợt kích thích kinh tế đầu tiên. Đây là một điều sai trái. Tôi đã kêu gọi chính quyền phải bảo đảm ngân quỹ trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có số nhân viên từ 50 người trở xuống và hội đủ điều kiện, để họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và xây dựng lại tốt đẹp hơn. Tôi sẽ gia tăng cơ hội để họ nhận được tín dụng và nguồn vốn lâu dài, qua chương trình Cơ Hội Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ, sẽ thu hút $150 tỷ Mỹ kim từ các quỹ đầu tư công và tư, đồng thời gia tăng gấp ba lần con số hợp đồng liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ được sở hữu bởi chủ nhân từ các cộng đồng thiểu số hay hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tôi cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu rào cản ngôn ngữ có thể gây cản trở cho các doanh nghiệp của người di dân.



Nói chung, kế hoạch khôi phục kinh tế của tôi sẽ giúp đỡ cho những người làm việc chăm chỉ, chứ không chỉ những người giàu có. Đã đến lúc giới cực kỳ giàu có và các tập đoàn lớn sẽ phải trả mức thuế hợp lý của họ, và tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ ai có thu nhập dưới $400,000 một năm phải trả thêm một xu tiền thuế nào. Một bản phân tích độc lập của các chuyên gia kinh tế tại Moody’s cho thấy chính sách của tôi sẽ giúp tạo thêm 7 triệu công việc làm nhiều hơn so với kế hoạch mà Tổng Thống Trump đề xuất, đồng thời chính sách của tôi sẽ giúp tăng trưởng kinh tế thêm $1 nghìn tỷ.





Tôi sẽ bảo vệ và cải thiện đạo luật y tế Affordable Care Act, thường được gọi là Obamacare, giúp giảm thiểu chi phí bảo hiểm sức khỏe, tiền khấu trừ y tế, cũng như chi phí thuốc men. Chính quyền của tôi cũng sẽ cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe quan trọng đến với người dân bằng nhiều ngôn ngữ hơn, bao gồm tiếng Việt. Tôi sẽ cung cấp ngân sách gấp ba lần cho các trường học công lập thiếu thốn và miễn học phí đại học công lập cho các gia đình có thu nhập dưới $125,000 một năm, để các yếu tố như chủng tộc, mức thu nhập, hay nơi ở không trở thành yếu tố quyết định cho tương lai của một người trẻ. Tôi sẽ hỗ trợ cho những người mua nhà lần đầu tiên với một khoản tín dụng thuế lên đến $15,000 để giúp các gia đình gầy dựng tài sản nhằm có thể để lại cho con cháu sau này. Tôi sẽ tranh đấu để người làm công có được mức lương tốt, phúc lợi và nơi làm việc an toàn, đặc biệt là cho những người làm việc tuyến đầu đang mạo hiểm mạng sống của họ để đối đầu với dịch COVID-19.



Đại dịch này là một bằng chứng cho thấy nước Mỹ không thể tách biệt với thế giới. Chúng ta phải sát cánh cùng các nước bạn và đồng minh để duy trì hòa bình và ổn định. Tại Đông Nam Á, chúng ta sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các thể chế khu vực như Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) và làm việc với các đối tác của chúng ta để giải quyết tình trạng bành trướng của Trung Quốc, bao gồm tại Biển Đông. Tôi sẽ cải thiện những chính sách quan trọng của chính quyền Obama-Biden đối với Việt Nam, nỗ lực gỡ bỏ bom mìn còn sót lại, giải quyết các tác hại của Chất Độc Da Cam, củng cố an ninh biển, và tranh đấu cho nhân quyền. Tôi sẽ khôi phục vai trò của Hoa Kỳ là nơi nương tựa an toàn cho người tị nạn, phù hợp với nhu cầu của quốc tế, cũng như với trách nhiệm và giá trị của chúng ta.



Như tôi đã nói từ lúc ban đầu, tôi ra tranh cử để khôi phục bản sắc của quốc gia chúng ta, là một đất nước mở rộng vòng tay, tràn đầy cơ hội, và là nơi mà nhiều người bắt đầu một cuộc sống mới.Đây là quốc gia mà mọi người đều có tiếng nói và mỗi lá phiếu bầu đều được tính. Tôi sẽ tiên phong tranh đấu cho các vấn đề nêu trên và quan trọng hơn cả, tôi sẽ lắng nghe người dân. Cuộc bầu cử đã bắt đầu và đang diễn ra, tôi hy vọng quý vị sẽ tích cực tham gia để tiếng nói của mình được lắng nghe.



***





By Vice President Joe Biden







The Vietnamese refugees who braved danger, sacrifice, and uncertainty to come to the United States are a vital part of our national character.





Today, the Vietnamese American community is more than two million strong, and the United States is better and stronger for their courage, resilience, and immense contributions to communities, large and small, all across the country.



I was proud to support the historic bill that brought the first 130,000 refugees from Vietnam, Laos, and Cambodia in 1975 and the resolution to welcome them. I voted to boost funding to help Vietnamese arrivals relocate, and ultimately co-sponsored the bill that created our modern refugee system. That commitment to refugees and asylum seekers, to welcoming those seeking safety and fleeing persecution, is essential to who we are as a country. It’s part of what allows the United States to stand as a beacon of freedom and hope, and to lead the world by our example. As president, I will renew our commitment to making sure the United States of America remains a country that welcomes immigrants and refugees, and recognizes the incredible strength we draw from our diversity.





Donald Trump doesn’t understand that. For four years, he’s led an assault on immigrant communities and our values as a nation of immigrants. He has turned his back on America’s long-standing commitment to refugees, slashing admissions to a record low and tearing thousands of children from their parents’ arms at our border. He’s fanned the flames of hatred, division, and violence in our country with his racist rants – and that was before COVID-19 and the rise in anti-Asian hate crimes, fuelled in part by President Trump’s irresponsible rhetoric.





Donald Trump’s America isn’t a beacon to the world; it’s a flashing red light.





Now, we’re seeing the consequences of his failures across the board. We’re dealing with four simultaneous crises – a pandemic, the worst recession in nearly a century, racial injustice, and an onrushing climate crisis – and Donald Trump doesn’t have a plan to deal with any of them.





I do.



I’ve fought my entire career for immigrants, for small business owners, for hard-working women and men across this country, including Vietnamese Americans, who are looking for a fair shot to make a better life for their families. That’s who built this country. And that’s who I’ll fight for every day as President.



On day one, I’ll ramp up our national response to this virus and make sure that testing, treatment, and ultimately a vaccine is free and easily accessible to everyone. I won’t play favorites between states led by Democrats and states led by Republicans. This pandemic impacts everyone; we have to fight it everywhere.





I’ll get real relief out to small businesses. Trump’s corrupt recovery has funneled funds to big corporations, while systematically excluding women- and minority-owned businesses, leaving one in five mom-and-pop shops to close down. In fact, 75% of Asian-owned small businesses weren’t expected to get any first round stimulus funds at all. It’s wrong. I’ve called for guaranteeing relief to qualifying small businesses with 50 employees or fewer, so they can get through today’s crises and build back better. I’ll boost access to credit and capital long-term, with a Small Business Opportunity initiative that will draw $150 billion in public and private investment. I’ll triple the share of federal contracts that go to small disadvantaged businesses. And, I’ll work to ease the language barriers that can hold back immigrant entrepreneurs.



Through it all, my economic recovery plan will reward hard work, not just wealth. The super wealthy and big corporations will finally pay their fair share, but I won’t ask anyone earning less than $400,000 a year to pay a penny more in taxes, period. One independent analysis by economists at Moody’s found that my plan will create 7 million more jobs than the plan President Trump has proposed, and $1 trillion more in economic growth.





I’ll also protect and build on the Affordable Care Act, lowering premiums, deductibles, and prescription drug costs. My administration will also make sure critical health care information is available in more languages, including Vietnamese. I’ll triple funding for underserved public schools and make public college tuition-free for families earning less than $125,000 a year, so race, income, or zip code never determine a child’s future. I’ll give first-time homebuyers a boost with a tax credit of up to $15,000, to help families build wealth and pass it down. I’ll fight for good pay, benefits, and safe workplaces, especially for frontline workers risking their lives amid COVID-19.