Tổng Thống Trump: Phước Đức Hay Tai Họa?

Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đây là lúc kiểm điểm lại những sự kiện đã và đang xẫy ra trong vài năm qua liên quan đương kim Tổng Thống Donald Trump và Hoa Kỳ. Tự những sự kiện này sẽ nói lên sự thật.

CÁ NHÂN

* Tòa án New York phạt Trump $3.8 triệu vì lạm dụng tiền của quỹ từ thiện Trump Foundation. Tòa cũng ra lệnh đóng cửa tổ chức này (11/2019).

https://ag.ny.gov/press-release/2019/donald-j-trump-pays-court-ordered-2-million-illegally-using-trump-foundation.

* Hai tòa án liên bang Hoa Kỳ tại New York và San Francisco phạt Trump University $25 triệu và ra lệnh đóng cửa trường này vì lừa bịp học viên (2/2018).

https://www.nbcnews.com/politics/white-house/federal-court-approves-25-million-trump-university-settlement-n845181

* Hoạt động kinh doanh thất bại của Trump: Trump Airlines, Trump Casinos, Trump Mortgage, Trump University, Trump Vodka, Trump Steaks, China Connection.

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/donald-trumps-13-biggest-business-failures-59556/

* Sáu lần khai phá sản: Trump Taj Mahal Associates, Atlantic City Casino (1991), Trump Castle Hotel & Casino, Atlantic City Casino (1992), Trump Plaza Associates, Atlantic City Casino (1992), Plaza Operating Partners, Manhattan Hotel (1992), Trump Casino Holdings, Atlantic Casinos (2004), Trump Entertainment Resorts, Atlantic City Casinos (2009).

http://labor411.org/411-blog/here-are-all-of-trump-s-bankruptcies-and-failed-businesses

* Trump nói dối hoặc tung tin không xác thực vượt quá 20,000 lần trong hơn 3 năm làm tổng thống tính đến ngày 9-7-2020. Ngay cả về vấn đề nghiêm trọng là COVID-19, ông cũng che dấu và liên tiếp xuyên tạc sự thật.

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/13/president-trump-has-made-more-than-20000-false-or-misleading-claims/

* GS William T Kelley: “Donald Trump là môt sinh viên đần độn nhất từ trước tới nay của tôi” tại University of Pennsylvania.

https://www.chicagotribune.com/columns/steve-chapman/ct-perspec-chapman-donald-trump-dumb-20171103-story.html

* Đức Dalai Lama nói Trump thiếu những nguyên tắc đạo đức (6/2019).

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-48767048

* Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích Trump không phải là người Thiên Chúa Giáo vì có những hành vi không theo tinh thần Thiên Chúa Giáo (1/2019).

https://www.npr.org/2016/02/18/467229313/pope-says-trump-is-not-christian

* Trump dọa kiện các trường học nếu họ tiết lộ điểm của Trump vì sợ lòi ra điểm xấu.

https://www.nytimes.com/2019/02/27/us/politics/trump-school-grades.html

* Bốn lần tìm cách trốn tránh quân dịch với lý do học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông lấy lý do có cục xương ở gót chân (1968).

https://www.businessinsider.com/donald-trump-avoided-the-military-draft-which-was-common-at-the-time-vietnam-war-2018-12

* Trên 40 phụ nữ Hoa Kỳ và ngoại quốc công khai tố cáo Trump tấn công tình dục. Hai trường hợp đang được tòa án cứu xét.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-sexual-assault-allegations-all-list-misconduct-karen-johnson-how-many-a9149216.html

* Trump bị tố cáo nhờ luật sư cá nhân trả cho cô đào cởi truồng Stomy Daniels $130,000 trước cuộc bầu cử 2016 để giữ cô này yên lặng về liên hệ giữa cô và ô. Trump. Nhưng vụ này bị báo Wall Street Journal phanh phui ra. Tòa án New York District đang thụ lý vụ vi phạm luật bầu cử này. Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện cũng đang tiến hành cuộc điều tra. (9/2019).

https://www.cnn.com/2020/08/22/politics/stormy-daniels-trump-judge-order/index.html

* Trump bị kiện bởi E. Jean Carroll về trường hợp hiếp dâm vào 1996. Trump xin hủy bỏ bản án này nhưng Tối Cao Pháp Viện New York tại Manhattan quyết định cho tiến hành (1/2020).

https://www.cnn.com/2020/08/22/politics/stormy-daniels-trump-judge-order/index.html

CHÍNH TRỊ và NGOẠI GIAO

* 157 học giả Hoa Kỳ xếp hạng Trump là một trong ba tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ (1/2020).

https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2019/02/13/siena-presidential-ranking-survey/2857075002/

* Patti Davis, con gái của Tổng Thống Reagan bầy tỏ quan điểm trên Washington Post: “Cả thế giới biết một đứa trẻ đang chiếm giữ Nhà Trắng.” (12/2018).

https://www.washingtonpost.com/opinions/a-child-occupies-the-white-house--and-the-world-knows-it/2018/12/17/57adc7ea-021f-11e9-b6a9-0aa5c2fcc9e4_story.html

* Những hoạt động sau đây đang bị điều tra hình sư: Tổ Hợp Trump (Trump Organization), chiến dịch tranh cử (Trump campaign), chuyển tiếp chính quyền (Trump transition) và lễ nhậm chức (Trump inauguration).

https://time.com/5557644/donald-trump-other-investigations-mueller/

* Đô Đốc William H. McRaven (về huu) tuyên bố “Chế độ Cộng Hòa của chúng ta bị Tổng Thống tấn công. Nếu Tổng Thống không chứng tỏ tài lãnh đạo mà nước Mỹ cần, đây là lúc để cho một người mới vào phòng bầu dục... Tấn công của Tổng Thống vào truyền thông là một đe dọa lớn nhất đối với chế độ dân chủ của chúng ta trong suốt cuộc đời của tôi.” (10/2019).

https://www.businessinsider.com/navy-seal-william-mcraven-trump-is-actively-undermining-us-institutions-2020-8

* Sir Kim Darroch, Đại Sứ Anh tại Hoa Kỳ, báo cáo với chính phủ Anh rằng Trump là người dỡ dẩn, bất ổn, và thiếu khả năng. Ông nói thêm rằng tình hình Nhà Trắng hỗn loạn và sự nghiệp của Tổng Thống sẽ chấm dứt trong nhục nhã. Sau khi tin này được tiết lộ ra ngoài, Anh quốc đã thay đại sứ mới (7/2019).

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/07/what-kim-darroch-is-reported-to-have-said-about-trump

* Tạp chí nổi tiếng Christianity Today kêu gọi truất phế Tổng Thống Trump vì ông công khai mời gọi nước ngoài can thiệp vào chính trị Hoa Kỳ. Đây là một vi hiến trầm trọng (12/2019).

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/december-web-only/trump-should-be-removed-from-office.html

* Trump là một trong ba tổng thống Hoa Kỳ bị Hạ Viện luận tội vì lạm dụng quyền lực ép buộc một nước đồng minh bôi nhọ một đối thủ chính trị của minh, nhưng ông may mắn không bị Thượng Viện cách chức vì Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng Viện. (12/2019).

https://www.businessinsider.com/list-of-impeached-us-presidents-2019-12

* Trong 2 năm rưỡi chính quyền của Tổng Thống Trump nhận 37 bản cáo trạng buộc tội, 7 án phạt hình sự và 6 án tù. Trong khi đó, chính quyền của Tổng Thống Obama không có một tai tiếng nào cả.

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/donald-trump-scandals/474726/

* Trong vòng 30 tháng kể từ 1/2017 - 7/2019 xẩy ra 49 vụ từ chức hay bãi nhiệm trong chính quyền hỗn loạn của Tổng Thống Trump.

https://www.brookings.edu/research/tracking-turnover-in-the-trump-administration/

* Tổng Thống Trump mạ lỵ chiến tranh bảo vệ tự do cho Việt Nam: “Tôi không bao giờ thích chiến tranh đó cả. Đó là một cuộc chiến tồi tệ đáng lẽ không bao giờ Hoa Kỳ nên tham dự vào.” (6/2019).

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/06/05/trumps-flippant-talk-about-vietnam-war/

* Trong gần 4 năm qua, Hoa Kỳ đã phải chịu đựng những thất bại ngoại giao từ Venezuela, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Iraq và Palestine. Công nhận Golan Heights của Syria là một phần đất của Do Thái và Jerusalem là thủ đô của Do Thái là những vi phạm luật pháp quốc tế. Rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership), Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Thỏa Hiệp Paris về Thay Đổi Khí Hậu là những sai lầm lớn. Các nước trong khối NATO và đặc biệt các quốc gia đồng minh truyền thống dần dần xa lánh Hoa Kỳ.

https://www.latimes.com/politics/story/2019-09-11/column-trumps-foreign-policy-record-is-an-unbroken-string-of-failures

* GS Brett Bruen, Georgetown University: “Thất bại là nét đặc biệt của chính sách ngoại giao của Tổng Thống Trump … Không có chiến lược, không có cộng tác viên giỏi, và không có đồng minh hỗ trợ, cuối cùng Trump sẽ đưa Hoa Kỳ vào những cuộc xung đột tốn kém.” (6/2019).

https://muckrack.com/brett-bruen-1/articles

* GS Stephen M. Walt, Harvard University: “Sau hơn hai năm của nhiệm kỳ đầu, một thành tích nổi bật nhất của Trump về chính sách ngoại giao là hình ảnh của Hoa Kỳ trên toàn cầu giảm xuống không ngừng và rõ rệt. Và đây là một thảm họa thực sự. Ngoại trừ Trump sau cùng sẽ bị hạ bệ vì những rắc rối về pháp luật, ông ta sẽ có thể sống cuộc đời còn lại trong an nhàn, bao quanh bởi một đoàn tùy tùng gồm những kẻ bợ đỡ, cầu cạnh, và những hèn hạ mà ông ta đã nuôi dưỡng được trong suốt cuộc đời của mình. Còn lại, chúng ta sẽ là những người sẽ phải thanh toán những phí tổn do sự đổ vỡ của một nhiệm kỳ tổng thống gây ra.” (3/2019).

https://foreignpolicy.com/2019/03/05/the-tragedy-of-trumps-foreign-policy/





* Tổng Thống Trump đã thu nạp khá nhiều thành phần da trắng thượng đẳng và cực hữu vào trong chính quyền. Trong hơn ba năm qua, tội ác về kỳ thị chủng tộc lan rộng khắp nơi trên đất Mỹ. Theo báo cáo của FBI, riêng trong năm 2018 xẩy ra 4,571 vụ xô sát vì mầu da, con số cao nhất trong 16 năm qua, đặc biệt nhắm vào người gốc châu Mỹ La Tinh. Thực tế cho thấy Trump đã kích động, khơi gợi, dung túng và bao che cho những hành vi kỳ thị, thúc đẩy phong trào da trắng thượng đẳng được che đậy dưới lớp vỏ bọc phong trào dân túy.

https://crossculturalsolidarity.com/white-supremacy-the-trump-administration/

KINH TẾ

* Ngân sách thiếu hụt tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm vừa qua từ $585 tỉ trong tài khóa 2016, tương đương với 3.1% GDP, dự đoán sẽ là $1,083 tỉ trong tài khóa 2020, tương đương với 4.8% GDP. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngân sách thiếu hụt đã tăng vọt lên đến $3,700 tỉ cho tài khóa 2020.

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2020/10/16/2020-budget-deficit-coronavirus/

* Nợ công tăng từ $19,573 tỉ trong tài khóa 2016, tương đương với khoảng 104% GDP, lên đến $26,477 tỉ trong tài khóa 2020 (quý II), tương đương với 136% GDP. Đây là những con số kỷ lục. Khi tranh cử Trump hứa sẽ cân bằng ngân sách và xóa sạch nợ khi làm tổng thống.

https://www.thebalance.com/the-u-s-debt-and-how-it-got-so-big-3305778

* Vào đầu năm nay, Tổng Thống Trump đã đệ trình Quốc Hội ngân sách $4.8 ngàn tỉ cho tài khóa 2020-2021. Ông đề nghị cắt giảm đáng kể hầu hết những chương trình an sinh xã hội, buộc những người có lợi tức thấp phải gánh chịu hậu quả của chính sách kinh tế sai lầm của ông. Đây là một việc bất công và thất nhân tâm (2/2019).

https://www.cbpp.org/research/federal-budget/trump-budget-deeply-cuts-health-housing-other-assistance-for-low-and

* Chính sách giảm thuế 2018 đã thất bại là một trong những nguyên nhân khiến cho ngân sách thiếu hụt trầm trọng và nợ công kỷ lục. Ngoài ra mức phát triển kinh tế không đạt được mục tiêu như ô. Trump hứa hẹn 4%-6% và gia tăng chi tiêu quốc phòng cũng đã góp phần vào ngân sách thiếu hụt và nợ công.

https://www.npr.org/2019/12/20/789540931/2-years-later-trump-tax-cuts-have-failed-to-deliver-on-gops-promises

* Mức phát triển kinh tế trong năm 2019 là 2.2%. Dự đoán trước đây cho 2020 là 2%, nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch, kinh tế đã suy giảm 5 % vào quý I, 2020 và 31.4% vào quý II. Kinh tế Hoa Kỳ hi vọng sẽ bắt đầu cải thiện trong sáu tháng cón lại của 2020. Kinh tế Hoa Kỳ sẽ giảm 3.7% trung bình cho cả năm 2020. Tuy nhiên theo dự đoán của Congressional Budget Organanization (CBO), kinh tế Hoa Kỳ sẽ không trở lại mức bình thường trước khi co COVID 19 cho đến 2022.

https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669

* Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục cải thiện từ thời Tổng Thống Obama 4.7% vào cuối năm 2016 xuống còn 3.5% vào cuối năm 2019. Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉ lệ thất nghiệp đã bắt đầu tăng. Vào tháng 3/2020, tỉ lệ thất nghiệp là 4.4%. Gần 7 triệu người khai thất nghiệp tuần cuối cùng của tháng 3. Trong mùa đại dịch tỉ lệ thất nghiệp đã đạt tới mức 14.7% vào tháng 4/2020 và đã giàm xuống còn 7.9% vào tháng 9/2020. Số người thất nghiệp tính đến thời điểm này là 12.6 triệu.

https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/08/april-2020-jobs-report/

* Chiến tranh thương mại do Tổng Thống Trump gây ra với Trung Quốc và một số nước đồng minh vào đầu năm 2018 đã làm cho kinh tế thế giới suy giảm và đặc biệt gây thiệt hại đáng kể cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hầu hết các dự án đầu tư bị trì hoãn hay hủy bỏ vì tình trạng thị trường bất ổn. Nông dân Hoa Kỳ điêu đứng vì thuế quan. Khu vực công nghệ rơi vào tình trạng co cụm. Giới tiêu thụ Hoa Kỳ đã phải chi thêm khoảng $34 tỉ trong 2018-2019 vì thuế quan. Như tôi đã dự đoán trước, cuộc chiến thuế quan rơi vào bế tắc và thiệt hại quá to lớn khiến đôi bên đã phải thỏa thuận giải pháp cho giai đoạn I.

Ông Trump từng tuyên bố nhiều lần “Tôi là người của thuế quan … Chiến tranh thương mại tốt và dễ thắng.” Thực tế đã chứng minh ông đã sai lầm một cách nghiêm trọng. Trump chủ trương cuộc thương chiến với Trung Quốc nhằm ba mục tiêu là giàm nhập siêu, mang việc làm và công ty trở về Mỹ. Cả ba mục tiêu này đều thất bại.

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/07/more-pain-than-gain-how-the-us-china-trade-war-hurt-america/

COVID-19

* Tổng Thống Trump xem đại dịch là một tin bịa đặt của Đảng Dân Chủ để hại ông và không tin cả vào báo cáo của tình báo Hoa Kỳ vào đầu năm. Sau đó ông tuyên bố sẵn sàng đối phó với đại dịch COVID-19. Sự thực là Hoa Kỳ thiếu thốn trầm trọng mọi thiết bị y tế ngay cho cả các bệnh viện. Tính đến cuối ngày 19/10/2020, con số nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ đã lên đến 8.5 triệu người và 225,222 người chết, đứng đầu thế giới. Tổng Thống Trump đã lãng phí khoảng hai tháng. Ông ưu tiên chú trọng tới kinh tế và chiến dịch tranh cử tổng thống mà bỏ bê việc chuẩn bị đối phó với COVID-19.

https://www.sciencemag.org/news/2020/10/heres-what-known-about-president-donald-trump-s-covid-19-treatment

* Kể từ ngày Tổng Thống Trump công bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19, ông liên tục tung ra những thông tin sai lầm hoặc thiếu chính xác khiến một số cơ quan truyền thông không trực tiếp truyền thanh hay truyền hình các buổi họp báo nữa hoặc không tham dư. Từ tháng 2, 2020 Trump đã biết sự nguy hiểm của COVID-19 như đã nói với nhà báo Bob Woodward nhưng đã cố tình dấu công chúng vì sợ ảnh hưởng đến việc tranh cử tổng thống.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/09/22/bob-woodward-trumps-covid-19-response-he-did-not-do-enough/3494750001/

KẾT LUẬN

Trên đây là những sự kiện đã xẩy ra mà tôi đã gom góp và tóm tắt lại. Qua những sự kiện này quý vị có thể tự đánh giá Tổng Thống Trump. Trong vài ngày qua, rất nhiều người đã lên tiếng ủng hộ bài báo và giúp phổ biến nó rộng rãi hơn. Nhưng có một số người ủng hộ Tổng Thống đã vô cùng bực bội, không thừa nhận sự thực. Đó là một sự tự nhiên. Có người không kiểm chế được sự tức giận đã lên tiếng sì vả một cách thô bỉ những người khác lập trường. Họ tự hạ giá nhân cách của mình, chứng tỏ chưa làm quen với môi trường tự do dân chủ, trình độ hiểu biết của họ quá thấp kém, viết không được, tranh luận không được, chỉ biết sủa bậy. Quý vị nên bình tĩnh, tự kiểm chứng để xem những sự kiện này đúng hay sai, không nên cắm đầu xuống cát, phủ nhận sự thật và tự lừa dối quý vị.