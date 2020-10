Bão Lụt Miền Trung VN: Ít Nhất 90 Người Chết, 34 Người Mất Tích, Hàng Chục Ngàn Gia Đình Di Tản

Các tỉnh miền Trung VN sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng của bão gây mưa lớn, lũ lụt.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

MIỀN TRUNG, VN – Nhiều tỉnh tại Miền Trung Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nặng bởi mùa bão lụt năm nay mà cho đến nay đã có ít nhất 90 người chết, 34 người mất tích và hàng chục ngàn gia đình phải di tản, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Hai, 19 tháng 10 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết sự kiện này như sau.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam liên tiếp những ngày qua đã khiến 90 người tử vong, 34 người mất tích và hàng chục ngàn hộ dân phải sơ tán.

Đó là thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng- chống Thiên tai (BCĐ) công bố hôm 19/10 với truyền thông Nhà nước.

Theo BCĐ, Quảng Trị là tỉnh chịu thiệt hại lớn nhất với 41 người chết và 18 người mất tích, tiếp đó là Thừa Thiên Huế với 27 người chết và 15 người mất tích.

Riêng ở Thừa Thiên Huế đã phải sơ tán gần 40 ngàn hộ dân vì mưa lũ tính đến chiều ngày 19/10.

Mưa lũ cũng đã khiến 924 ha lúa, 2000 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ở một diễn biến khác, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn VN cho hay, tiếp tục có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Do đó, từ ngày 19/10 đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to với mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2.

Bên cạnh đó, trong ngày 19/10 khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh.