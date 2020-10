Thêm nhiều viên chức Cộng Hòa kêu gọi bầu phiếu cho Biden, ứng viên Dân Chủ, để cứu Đảng Cộng Hòa đã bị dị dạng. Đã đếm tới 25 triệu phiếu bầu sớm. Nhiều tiểu bang cắt giảm phòng phiếu, làm cử tri chờ 8 tiếng đồng hồ mới vào bầu được. Trump và đám đông hô hào "Bắt giam bà [Thống Đốc Michigan]" sau khi nhóm thượng đẳng da trắng bể kế hoạch bắt cóc bà Thống Đốc. Nếu Trump sang Nga tỵ nạn sẽ nguy hiể

Trump lạnh cẳng, tấn công Kristen Welker, điều hợp viên cho buổi tranh luận tuần sau. Có vẻ Trump kiếm cở khỏi tranh luận?

Thêm nhiều viên chức Cộng Hòa kêu gọi bầu phiếu cho Biden, ứng viên Dân Chủ, để cứu Đảng Cộng Hòa đã bị dị dạng. Đã đếm tới 25 triệu phiếu bầu sớm. Nhiều tiểu bang cắt giảm phòng phiếu, làm cử tri chờ 8 tiếng đồng hồ mới vào bầu được. Trump và đám đông hô hào "Bắt giam bà [Thống Đốc Michigan]" sau khi nhóm thượng đẳng da trắng bể kế hoạch bắt cóc bà Thống Đốc. Nếu Trump sang Nga tỵ nạn sẽ nguy hiểm khi Putin mất quyền. Nếu Trump ở lại Mỹ, các bản án có thể sẽ là tù tại gia. Nebraska, tiểu bang đỏ nhất Hoa Kỳ, sẽ trao chiến thắng cho Biden. Cử tri da trắng chưa có bằng đại học đang bỏ rơi Trump.

WASHINGTON (VB - 18/10/2020) -- Jennifer Horn, Cựu Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa tiểu bang New Hampshire, viết bài nghị luận trên báo USA TODAY, chỉ trích Đảng Cộng Hòa đã trung thành với Trump, và kêu gọi các bạn Cộng Hòa hãy cùng nhau từ bỏ Trump.

Bà viết rằng trong cương vị cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa tiểu bang, bà hiểu nỗi khó khăn khi bầu phiếu cho người ngoài Cộng Hòa, nhưng lời nguyện trung thành với đảng và danh dự chỉ là trống rỗng, vô nghĩa khi hành động theo đảng chỉ làm hại cho đất nước và lương tâm.

Horn là một trong các viên chức Cộng Hòa công khai chống Trump bằng cách đồng sáng lập The Lincoln Project, một tổ chức Cộng Hòa thực hiện các quảng cáo thúc giục bầu phiếu cho Joe Biden để tự cứu chính bản thân Đảng Cộng Hòa đã bị dị dạng thành Đảng Của Trump, một kẻ bị gọi là bất lương vô cùng tận, theo lời của Tướng John Kelly (Chánh Văn Phòng Bạch Ốc cho Trump từ 31/7/2017 tới 2/1/2019) từng nói: "Chiều sâu của sự bất lương của Trump làm tôi kinh ngạc. Trump là kẻ hư hỏng nhât tôi từng gặp trong đời tôi."

Horn cũng chỉ trích lập trường phò sinh (pro-life) của Trump là giả hiệu vì phò sinh là phải chăm sóc cho đời sống trong mọi điều kiện và mọi giai đoạn, trong khi Trump tấn công hàng ngày vào đời sống, miệt thị dân sắc tộc, phụ nữ, người già, di dân và người khuyết tật, đồng thời Trump không tôn trọng gì chiến binh, tử sĩ, dân quyền, nhân quyền và bất kỳ hình thức dân chủ nào. Bà viết rằng bầu cử 2020 không còn là bầu cử giữa Cộng Hòa/Dân Chủ, nhưng là giữa Trump/Biden nơi đây Trump là kẻ phá hoại định chế dân chủ và Biden là người bảo vệ định chế dân chủ.

Trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC chiều Thứ Bảy 17/10/2020 với xướng ngôn viên Alex Witt, nhà tham vấn Cộng Hòa kỳ cựu Stuart Stevens nói rằng ông nhìn thấy trong Ngày Bầu Cử Trump sẽ thua thê thảm và Biden sẽ là Tổng Thống kế tiếp. Stevens so sánh bầu cử 2020 với bầu cử 2016, trong khi bà Hillary Clinton được xem như quan chức trách nhiệm đương nhiệm với cương vị Ngoại Trưởng, lúc đó Trump là kẻ ngoại cuộc; bây giờ bầu cử 2020, Trump là Tổng Thống đương nhiệm, phải chịu trách nhiệm tất cả những sai trái ngày càng dồn dập lộ ra trong chính phủ Trump, nơi đó Trump chỉ còn đại diện cho da trắng cực đoan, và Joe Biden là phía đối nghịch đang kêu gọi tất cả các thành phần chung tay xây dựng đất nước.

Stevens nói thế giới của Trump trong 6 tháng qua đầy những xác chết dịch bệnh vì Trump ém tin dịch bệnh và đối phó vụng về, trong kinh tế xuống thấp nhất từ thời Đại Suy Thoái trong khi Trump giảm thuế chỉ ưut iên giới nhà giàu làm tăng thâm thủng kỷ lục, ngay bây giờ dân Mỹ cũng không thể lái xe tới Mexico hay Canada, và quốc gia duy nhất tại Châu Âu hiện cho công dân Mỹ nhập cảnh dễ dàng vào là Serbia... Đó là lý do Trump sẽ thua Biden thê thảm.

Khi Donald Trump nói rằng Trump sẽ chạy ra khỏi Hoa Kỳ nếu thất cử ngày 3/11/2020, một số chuyên gia pháp lý nói rằng Trump có thể bị dẫn độ nếu tòa án Mỹ khởi tố và nếu quốc gia Trump trốn vào xin tỵ nạn có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Như thế dễ nhất là vào Nga và các nước độc tài. Đó là viễn ảnh thấy rõ, vì các nước Hồi Giáo không có chỗ dung thân cho Trump.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng nếu Trump ở lại Mỹ, với tuổi đã cận kề cõi chết, luật sư của Trump có thể xin thay án tù bằng án bị giam tại gia. Đặc biệt thời gian òa xử sẽ kéo dài, sớm là 1 hay 2 năm mới xong bản án, thì trong thời gian tranh cãi và chờ xử, Trump sẽ được cho quy chế ở nhà. Sẽ có lợi hơn là sang Nga tỵ nạn, vì nhỡ năm sau Putin bị những người dân chủ lật đổ hay bị các tướng lãnh Nga đảo chánh, thì Trump sẽ bị nộp về Mỹ là thấy rõ.

Bầu phiếu sớm đã khởi sự tại hơn 20 tiểu bang và số cử tri đi bầu tăng vọt. Tính tới đêm Thứ Bảy 17/10/2020 đã có hơn 25 triệu phiếu bầu trực tiếp ở phòng phiếu và phiếu khiếm diện nhận được tại các ban bầu cử tiểu bang, theo báo cáo của United States Election Project --- tức là chiếm tới hơn 18% tất cả các phiếu bầu đếm trong bầu cử Tổng Thống 2016.

Nhiều tiểu bang cử tri đứng chờ lâu nhiều giờ đồng hồ ngoài phòng phiếu, đặc biệt là tại Georgia, Texas, North Carolina, Tennessee, Louisiana và Ohio. Nhiều cử tri cầm phiếu bầu qua thư của họ tới phòng phiếu để đưa vào thùng, vì họ không sợ trễ vì Bưu Điện, nơi Trump đã bổ nhiệm tân Tổng Giám Đốc và vị này gỡ bỏ 700 máy lựa thư để làm trì chậm dòng bưu tín.

National Election Defence Coalition, một tổ chức quan sát bầu cử, gửi tweet ngày 15/10/2020 nói rằng cử tri phải đứng chờ nhiều giờ ngoài phòng phiếu không phải tình cờ, mà là cho chính quyển địa phương làm khó. Tại Georgia, một số cử tri chờ tới 8 giờ đồng hồ mới tới phiên vào phòng phiếu.

Tại sao chính quyền địa phương có quyền làm khó khăn việc bầu cử? Một phán lệnh năm 2013 của Tòa Tối Cao nói rằng các viên chức tiểu bang có quyền thay đổi cách bầu phiếu mà không cần liên bang cho phép. Từ đó tới giờ, Georgia tăng thêm 2 triệu cử tri, nhưng số lượng phòng phiếu toàn tiểu bang bị cắt giảm 10%, theo thống kê của Georgia Public Broadcasting và ProPublica. Nghĩa là, phòng phiếu ít hơn, cử tri đông hơn, thế là đứng chở mệt nghỉ.

Theo bản tin MSNBC, thành phần ủng hộ Trump nhiều nhất là cử tri da trắng chưa có bằng đại học, và nhóm này đang có dấu hiệu bỏ rơi Cộng Hòa ngày càng nhiều, theo các cuộc phỏng vấn của xướng ngôn viên Liz Plank với nhóm này trên MSNBC, trong đó lý do bỏ rơi Trump thường nêu ra vì họ mắc cỡ với các hành vi của Trump.

Thống kê của Wall Street Journal/NBC cho thấy ủng hộ Trump trong nhóm cử tri da trắng chưa bằng đại học từ mức 35% đã giảm còn 19%.

Nick Stevens, 30 tuổi, chủ doanh nghiệp nhỏ ở Texas, nói rằng anh là Cộng Hòa nhưng sẽ bầu cho Joe Biden, anh sẽ không rời bỏ Đảng Cộng Hòa nhưng đặc biệt năm 2020 anh sẽ bầu cho Biden, vì không thể ủng hộ Trump tiếp tục nữa.

Trong khi đó Nick Jesteadt, 30 tuổi, từng hoạt động truyền giáo phúc âm, nói rằng Trump làm các giáo dân xấu hổ vì không có lòng thương xót và yêu thương. Tương tự, John Chapman, 36 tuổi, cựu Cộng Hòa nói rằng Trump là hội chứng của nam tính cường bạo độc hại mà tất cả chúng ta khi mới lớn đều thần tượng hóa ("a symptom of the toxic masculinity we all grew up idolizing").

Trong nửa thế kỷ qua, Nebraska chỉ một lần duy nhất đưa phiếu cử tri đoán cho ứng viên Tổng Thống Dân Chủ. Nebraska được xem là tiểu bang đỏ nhất trong các tiểu bang đỏ. Và bây giờ tiên đoán là Trump sẽ thua phiếu ở Nebraska.

Hôm Thứ Bảy 1/10/2020, đám đông trong buổi vận động của Trump tại Michigan hô lớn, "Giam bà ta lại." Đó là khẩu hiệu đòi bắt giam bà Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan, nơi FBI vừa bắt giam 6 nghi can trong nhóm da trắng thượng đẳng lên kế hoạch bất cóc bà Whitmer, và thẩm phán tuyên bố hôm Thứ Sáu sẽ cho khởi tố 5 nghi can trong đó. Tại sao Trump hô hào cùng với đám đông đòi bắt giam bà Thống Đốc?

Nếu không phải là nhóm da trắng thượng đẳng, mà là Hồi Giáo, hẳn là TRump sẽ bênh vực Thống Đốc và lên án Hồi Giáo khủng bố. Nếu các nghi can là da vàng, da nâu... hẳn là Trump sẽ bênh vực bà Thống Đốc và lên án các nghi can da vàng, da nâu. Nhưng là da trắng thượng đẳng, bạo lực da trắng được Trump ca ngợi, về hùa và đòi bắt giam bà Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan. Một phân tích gia Cộng Hòa thất vọng...

Trump lạnh cẳng, lộ ý có thể sẽ không tham dự tranh luận với Biden vào Thứ Năm tới. Trump nói trong đêm Thứ Bảy 17/10/2020 tại buổi vận động ở Wisconsin về điều hợp viên là phóng viên Kristen Welker rằng Welker là "cực kỳ không công bằng. Cô này đã tự xóa toàn bộ tài khoản cô ta. Tôi không hình dung nổi."

Thực tế, Kirsten Welker vẫn còn giữ tài khoản ở Twister và không hề xóa gì cả. Kirsten Welker đã công bố 6 đề tài cho Trump và Biden tranh luận dự kiến vào ngày 22/10/2020 tại Tennessee với 6 đề tài: chống lại đại dịch COVID-19, giá trị gia đình Hoa Kỳ, sắc tộc tại Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và khả năng lãnh đạo. Thấy rõ, Trump đều thảm bại ở cả 6 đề tài. Do vậy, có thể Trump sẽ kiếm cớ để khỏi tranh luận. Không lẽ lấy cớ bệnh COVID-19 hay sao?

