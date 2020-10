Trump: nếu thua, sẽ vượt biên. Tranh luận sắp tới: 22/10/2020, với 6 đề tài. Dịch bùng phát ở Missouri và Wisconsin. Bộ Y Tế phản đối Trump: lấy tiền Medicare tặng cao niên cơ nguy phạm luật: Bộ Quốc Phòng phản đối Trump: rút quân sớm khỏi Afghanistan là nằm mơ. Tiên đoán Trump sẽ thua, một số quan chức đã nộp đơn xin việc bên ngoài. Tướng John Kelly: Trump là kẻ hư hỏng nhất tôi từng gặp. Sách c

Tướng John Kelly, từng làm Chánh Văn Phòng Bạch Ốc cho Trump từ 31/7/2017 tới 2/1/2019, nói rằng Trump là kẻ hư hỏng nhất mà ông từng gặp trong đời.

.

Trump: nếu thua, sẽ vượt biên. Tranh luận sắp tới: 22/10/2020, với 6 đề tài. Dịch bùng phát ở Missouri và Wisconsin. Bộ Y Tế phản đối Trump: lấy tiền Medicare tặng cao niên cơ nguy phạm luật. Bộ Quốc Phòng phản đối Trump: rút quân sớm khỏi Afghanistan là nằm mơ. Tiên đoán Trump sẽ thua, một số quan chức đã nộp đơn xin việc bên ngoài. Tướng John Kelly: Trump là kẻ hư hỏng nhất tôi từng gặp. Sách của cựu giám đốc Trump Organization kể hết về Trump: kỳ thị da màu hạng nặng. Cháu gái trùm khủng bố Osama bin Laden ủng hộ Trump. Đếm phiếu Làng cao niên Florida sẽ cho kết quả toàn quốc lúc 7:30 PM đêm 3/11/2020.

.

WASHINGTON (VB - 17/10/2020) -- Kristen Welker, phóng viên NBC News tại Bạch Ốc, loan tin rằng cuộc tranh luận Tổng Thống sắp tới sẽ là ngày Thứ Năm 22/10/2020 tại Tennessee với 6 đề tài: chống lại đại dịch COVID-19, giá trị gia đình Hoa Kỳ, sắc tộc tại Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và khả năng lãnh đạo.

.

Các đề tài này được chọn bởi Welker, và chấp thuận bởi Ủy Ban Tranh Luận Tổng Thống. Theo phân tích của AP, đề tài nào đối với Trump hiện nay cũng là khó trả lời, vì Trump không thực hiện được gì tốt trong 6 đề tài trên.

.

Trump đã thú nhận rằng đã ém tin đại dịch chết chóc từ tháng 2/2020 vì không muốn làm dân Mỹ kinh hoảng, trong khi số người chết vì dịch có lúc, như tại New York nhiều tới mức phải tạm chôn mồ tập thể và thuê xe tải chứa xác vì nhà quàn hết chỗ. Thăm dò cho thấy 57.4% dân Mỹ chỉ trích Trump về cách đối phó đại dịch, chỉ 39.8% dân nói là được.

.

Theo thống kê Worldometers hôm Thứ Bảy 17/10/2020, số người Mỹ nhiễm siêu vi COVID-19 tới giờ là 8,296,249 người, trong đó đã có 223,730 người chết.

.

Đề tài 2: Trump mang tiếng là Cộng Hòa nhưng luôn luôn giữ tác phong dân chơi xóm đèn đỏ, và ông không giấu như thế, ngay cả khi tuyên bố rằng ông nổi tiếng tới mức muốn "sờ chỗ kín" cô nào cũng được, và ngoại tình chỉ là chuyện nhỏ.

.

Đề tài sắc tộc thì Trump nhiều lần công khai ủng hộ bạo lực da trắng thượng đẳng, từng phóng tweet hồi tháng 4/2020 kêu gọi các nhóm da trắng vũ trang giải phóng ba tiểu bang Michigan, Minnesota và Virginia vì cho là 3 thống đốc này phong tỏa ngừa bệnh chỉ là cố ý làm hại kinh tế để làm mất uy tín Trump. Tình hình Trump chụp mũ các cuộc biểu tình của Black Lives Matter cũng làm mất điểm trong cộng đồng da màu.

.

Về biến đổi khí hậu, Trump bác bỏ lời khuyên các nhà khoa học, đổ tội cho các quạt điện gió gây ra ung thư, rút ra khỏi hiệp định khí hậu Paris, cho khoan dầu vùng ven biển Eastern Seaboard dẫn tơi cơ nguy hại môi sinh cũng bị cả Cộng Hòa chống đối, bác bỏ nguyên nhân cháy rừng California không vì địa cầu hâm nóng và vì không chịu quét lá rừng.

.

Trump không có kế hoạch an ninh quốc gia nào, không muốn nghe hay đọc các bản tin tình báo thường nhật có tên là Daily Intelligence Briefings, và lần cuối Trump mở buổi họp để nghe tin tình báo này là hơn 3 tuần trước, vào ngày 22/9/2020.

.

Hôm Thứ Bảy 17/10/2020, tình hình đại dịch bùng phát và các bệnh viện trong và quanh thi trấn Kansas City, Missouri, bị tràn ngập bệnh nhân COVID-19 tới mức một số cơ sở từ chối chăm sóc các trường hợp không cấp cứu và một số bệnh viện không đủ xe cứu thương để chở bệnh nhân. Trong tuần này, trung bình mỗi ngày nhập viện vì COVID-19 tăng 10% khắp Kansas City, và các phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã hết chỗ, theo báo cáo của Mid-America Regional Council.

.

Một số nơi khác cũng tăng vọt nhiễm dịch. Tại tiểu bang Wisconsin, trung bình 1/4 xét nghiệm là có dương tính, và cư dân được khuyên là hãy tránh tụ họp nơi đông người, trong khi bác sĩ Bob Freedland và nhiều bác sĩ Wisconsin hôm Thứ Sáu kêu gọi Trump hủy bỏ buổi vận động đông người đêm Thứ Bảy nơi này. Wisconsin là một trong ít nhất 7 tiểu bang trong hai ngày qua có mức lây nhiễm dương tính tăng vọt.

.

Thua sẽ vượt biên, xuất ngoại... Đó là lời của Trump nói trong buổi vận động đêm Thứ Sáu 16/10/2020 tại phi trường Middle Georgia Regional Airport, thị trấn Macon, Georgia. Trump chê Biden là ứng cử viên dở nhất trong lịch sử ứng cử Tổng Thống, rồi tiếp: "Các bạn có thể hình dung nếu tôi thất cử? Cả đời tôi, tôi sẽ làm gì bây giờ... Tôi không cảm thấy vui tí nào. Có thể tôi sẽ rời bỏ Hoa Kỳ. Tôi không biết."

.

Một số viên chức Bạch Ốc bi quan về viễn ảnh Trump thất cử, và có tin một vài người đang lo nhảy trước, đã nộp đơn xin việc tại các công ty ngoài đời. Theo lời 3 cố vấn Cộng Hòa nói với báo Axios hôm Thứ Sáu, rằng Bill Stepien (Trưởng Ban Vận Động của Trump) cảm thấy Trump sẽ thua thê thảm trong bầu cử ngày 3/11/2020. Bill Stepien trong những cuộc nói chuyện riêng cho thấy ngày càng thấy rõ thua, và nội bộ đang xảy ra hiện tượng đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu Stepien trả lời báo chí rằng ông không bi quan như tin đồn vì ông tin rằng Trump sẽ thắng cử với ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn.

.

Hiển nhiên Trump lo vượt biên sau khi thất cử là hợp lý, vì nhiều đơn kiện và trát tòa đang chờ Trump, từ cả tư cách cá nhân và cả tư cách kinh doanh, từ đơn kiện do quý bà đưa ra vì tội hiếp dâm và lăng mạ cá nhân cho tới hồ sơ New York điều tra Trump về tội gian lận tài chánh và trốn thuế. Đó là các hồ sơ đã đưa ra từ lâu.

.

Nhưng hồ sơ sắp tới có thể xảy ra: Trump có thể bị điều tra bởi một ủy ban tương lai có tên là Ủy Hội Điều Tra Hình Sự Tổng Thống ("Presidential Crimes Commission") theo phân tích của dân biểu Eric Swalwell (Dân Chủ, California), hiển nhiên nhất là tội Phá hoại Bưu điện để thắng một cuộc bầu cử trong đó Trump bổ nhiệm bạn thân là Louis DeJoy làm Tổng Giám Đốc Bưu Điện và DeJoy nhận chức xong là gỡ bỏ liền 700 máy lựa thư, buộc nhânv iên lựa thư bằng tay để làm chậm mọi chuyện thư tín.

.

Trong khi đó, kế hoạch Trump lấy tiền Medicare để mua phiếu cao niên đã bị Bộ Y Tế từ chối vì cho là phạm luật. Robert Charrow, luật sư trưởng của Bộ Y Tế và Nhân Dụng, viết trong thư nội bộ rằng kế hoạch của TT Trump trao tặng các thẻ giảm giá 200 đôla để cao niên mua thuốc có toa có thê vi phạm luật bầu cử. Charrow viết rằng chuỵện đó cần chấpt huận của Bộ Tư Pháp. Charrow viết rằng kế hoạch của Trump tặng thẻ sẽ làm tốn 7.9 tỷ đôla từ tín quỹ của Medicare và sẽ gây quan ngại phạm luật vì dùng tiền liên bang cho vận động kiếm phiếu.

.

Tướng John Kelly, từng làm Chánh Văn Phòng Bạch Ốc cho Trump từ 31/7/2017 tới 2/1/2019, nói rằng Trump là kẻ hư hỏng nhất mà ông từng gặp trong đời. Tướng Kelly nói với các bạn: "Chiều sâu của sự bất lương của Trump làm tôi kinh ngạc. Sự bất lương đó, bản chất tương tác trong từng quan hệ giao tiếp, cho dù dây ra tội nghiệp hơn bất cứ gì khác. Trump là kẻ hư hỏng nhât tôi từng gặp trong đời tôi." (nguyên văn: "The depths of his dishonesty is just astounding to me. The dishonesty, the transactional nature of every relationship, though it's more pathetic than anything else. He is the most flawed person I have ever met in my life.")

.

Độc giả có thể theo dõi các nhân định như thế trong bản phúc trình đặc biệt có tên là "The Insiders: A Warning from Former Trump Officials" (Người Trong Cuộc: Cảnh Báo từ các Cựu Viên Chức của Trump) sẽ chiếu trên đài CNN vào đêm Chủ Nhật 18/10/2020 trong đó nhiều cựu quan chức trong nội các Trump -- như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu khoa học gia Bộ Y Tế Rick Bright, cựu luậts ư trưởng Bộ Nội An John Mitnick -- giải thích vì sao họ tin là Trump không thích nghi với ghế Tổng Thống.

. Cô Noor Bin Ladin được Fox News phỏng vấn

.

Cháu gái của trùm khủng bố Osama bin Laden nói chuyện trên đài Fox rằng cô kinh ngạc khi thấy người ta không phiền về chuyện cô mang họ bin Laden (mà cô đã đổi là bin Ladin), nhưng rất nhiều người phiền khi cô tuyên bố ủng hộ Trump trong bầu cử 2020. Cô cháu gái này tên là Noor Bin Ladin, 33 tuổi, đang cư ngụ ở Thụy Sĩ, chỉ mới 14 tuổi khi ông chú của cô tấn công 9/11 vào Hoa Kỳ. Cô nói rằng cô buồn vì bị chi trích, vì cô xem Mỹ là quê hương thứ nhì của cô.

.

Bố của cô là Yeslam bin Ladin (sinh 1950, là anh cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama bin Laden) trong thập niên 1970s họ ở đại học University of Southern California, tại Los Angeles, sang Thụy Sĩ định cư, trở thành công dân Thụy Sĩ năm 2001. Mẹ cô là bà Carmen bin Ladin, hai người đã ly dị. Carmen bin Ladin là nhà văn Thụy Sĩ nổi tiếng, đã viết cuốn tự truyện tiếng Anh Inside the Kingdom và sách này vào danh sách các sách bán chạy của New York Times Bestseller.

.

Cô Noor bin Ladin có lập trường cực hữu, tin vào thuyết âm mưu của QAnon, một nhóm cực hữu da trắng thượng đẳng, rằng những người thờ phượng quỷ Satan đang điều hành một đường dây buôn sex trẻ em toàn cầu đang tung ra nhiều đánh phá nhắm vào TT Trump.

.

Làng cao niên có tên là The Villages tại tiểu bang Florida là thước đo phiếu bầu sớm để quyết định Biden hay Trump thắng. Ngôi làng cao niên lớn nhất Florida này có dân số khoảng 122,500 người tính vào thống kê tháng 3/2019, nằm giáp biên ba quận Lake, Marion và Sumter của Florida, sẽ là thước đo phiếu bầu xem cao niên ủng hộ Trump hay Biden.

.

Tiểu bang đã cho các quận được đếm phiếu bầu sớm 22 ngày trước Ngày Bầu Cử. Làng cao niên này chỉ giành cho người về hưu, tuổi 65 trở lên, có dân số tuổi trung bình là 68.9 tuổi, là nơi 2 đảng đang vận động ráo riết. Phó TT Mike Pence tuần trước đã tới làng này vận động. Trong khi Dân Chủ tung ra 500 xe golf cắm cờ của Biden chạy khắp nơi trong lang để thúc giục cao niên bầus ớm, và đưa phiếu vào các thùng do ban bầu cử đặt sẵn.

.

Thăm dò của Cook Political cho thấy cao niên có tỷ lệ ủng hộ Biden là 53-44%. Như thế là đảo ngược làn sóng năm 2016, khi Trump thắng điểm 49-44% so với bà Clinton. Như thế là Cuộc Nổi Loạn Tóc Xám. Hầu hết cư dân trong làng đều bầu sớm. Quận Sumter, trong năm 2016, có 84% phiếu bầu là bầu sớm trước Ngày Bầu Cử. Như thế, dự kiến vào lúc 7:15 giờ tối ngày bầu cử 3/11/2020, đếm phiếu làng này sẽ biết được cao niên đang bầu cho ai, và cao niên cũng là một khối lớn của phiếu quyết định.

.

Rút quân ra khỏi Afghanistan -- không phải bỏ chạy như khi quân Mỹ bỏ rơi Miền Nam hay như khi bỏ rơi quân du kích Kurds ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ -- là chuyện khó, cần kế hoạch chi tiết, vì sẽ phải bàn giao vũ khí, doanh trại, đưa các mật báo viên sang các nước an toàn, đốt các hô sơ mật... Do vậy, lời hứa của Trump đưa hết hoặc hầu hết lính Mỹ từ Afghanistan về Mỹ trước Lễ Giánh Sinh 2020 là chuyện bất khả thi.

.

Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, mới tuần trước nói rằng Mỹ có kế hoạch giảm còn 4,500 lính tại Afghanistan vào tháng 11/2020, nhưng chưa thể tính chuyện giảm thêm. Hôm Thứ Sáu 16/10/2020, Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, thú nhận rằng Trump không phải lời hứa mà đó chỉ là ước muốn, nhưng sẽ có thể chỉ còn 2,500 lính Mỹ tại Afghanistan vào đầu năm tới. Có vẻ như các quan chức cho biết Trump hứa gì cũng chỉ là bánh vẽ...

.

Trong buổi họp phố đêm Thứ Năm 15/10/2020, Trump có vẻ thú nhận rằng báo New York Times viết đúng một phần về tình hình tài chánh của Trump, nhưng khoảng nợ 421 triệu đôla báo này nói dựa theo hồ sơ thuế thực sự chỉ là khoản nhỏ, theo lời Trump. Trong khi đó, ạtp chí Forbes hôm Thứ Sáu 16/10/2020 phân tích rằng Trump nợ khoảng 1 tỷ đôla, và nguy hiểm là hầu hết chủ nợ này là từ các ngân hàng Nga và Trung Quốc.

.

Theo luật, Tổng Thống không có quyền sa thải Thống Đốc, nhưng Trump hôm Thứ Sáu 16/10/2020 vẫn đứng trước ống kính TV hù dọa Ron DeSantis, Thống Đốc Cộng Hòa Florida rằng nếu Trump thua phiếu ở tiểu bang chiến trường này, Trump sẽ đổ tội cho DeSantis và sẽ sa thải DeSantis. Ngôn ngữ hung hăng của Trump trái nghịch với Joe Biden trong đêm Thứ Năm khi Biden họp phố rằng nghĩ gì nếu Biden thất cử tháng 11, thì Biden nói nếu thế "tôi là một ứng cử viên dở quá tệ, rằng tôi không hoàn tất nổi việc tốt này."



Sách nhan đề “Tower of Lies: What My 18 Years of Working with Donald Trump Reveals about Him” tác giả là Barbara A. Res.

.

Một cuốn sách sắp xuất bản về Trump và tổ chức kinh doanh của Trump, tác giả là Barbara A. Res, cựu Giám đốc Điều hành Trump Organization, sẽ nói chi tiết những ngày bà làm việc với Trump. Sách nhan đề “Tower of Lies: What My 18 Years of Working with Donald Trump Reveals about Him” (Tòa tháp Dối Trá: Những gì 18 năm tôi làm việc với Trump cho thấy về Trump) sẽ ra thị trường này 20/10/2020. Sách này được báo Los Angeles Times điểm sách trước.

.

Res kể về những chuyện xảy ra 40 năm trước, trong khi xây tòa tháp Trump Tower ở New York City, Trump nói: "Các chính khách chẳng biết gì. Có thể tôi nên tranh cử Tổng Thống."

.

Res viết rằng: "Trump có khả năng kiểm soát người khác, xuyên qua những lời nói dối và phóng đại, với hứa hẹn về tiền hay việc làm, xuyên qua hăm dọa thưa kiện hay tiết lộ các bí mật [nạn nhân muốn giấu]. Trump vây quanh toàn những kẻ vâng lời, đổ lỗi người khác các thất bại của Trump, không bao giờ nhận trách nhiệm, và luôn luôn cướp công người khác. Các chiến thuật này vẫn hiệu qủa, đã đưa ra áp dụng ở các mức độ cao nhất trong chính phủ Mỹ, với tất cả những tham nhũng và hỗn loạn tất nhiên theo sau." (nguyên văn: “He was able to control others, through lies and exaggeration, with promises of money or jobs, through threats of lawsuits or exposure. He surrounded himself with yes-men, blamed others for his own failures, never took responsibility, and always stole credit. These tactics are still at work, just deployed at the highest levels of the U.S. government, with all the corruption and chaos that necessarily ensue.”)

.

Res viết rằng Trump kỳ thị da màu công khai, đặc biệt là ghét dân da đen. Res kể rằng Trump thuê một quản trị khu vực cho thuê chung cư cư dân là một người gốc Đức vì tin rằng dòng máu Đức thì "đặc biệt là sạch và trật tự" (“especially clean and orderly”).

.