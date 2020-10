Miền Trung VN Tiếp Tục Mưa To và Lũ Lụt Làm Cho Ít Nhất 62 Người Chết và Mất Tích

MIỀN TRUNG, VN – Miền Trung Việt Nam, từ Hà Tĩnh, Quảng Trị vào đến Phú Yên và lên các tỉnh Cao Nguyên tiếp tục mưa to và lụt lớn khiến ít nhất đã có 62 người thiệt mạng và mất tích, theo bản tin của báo Dân Trí hôm 17 tháng 10 và Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 16 tháng 10 cho biết.

Bản tin Dân Trí viết rằng, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ 17-21/10 ở Trung Bộ có mưa to đến rất to; Hà Tĩnh đến Quảng Trị có thể mưa đặc biệt to.

Hiện nay (17/10), ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 1h ngày 16/10 đến 1h ngày 17/10 phổ biến 50-120mm; riêng các tỉnh, thành từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, trong đó từ phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm có nơi trên 400mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 472.0mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 406.0mm, Phong Điền (Huế) 434.0mm, Quảng Điền (Huế) 347.0mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 302.0mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Mưa lũ và lở đất ở các tỉnh miền Trung Việt Nam những ngày qua đã khiến ít nhất 55 người chết và 7 người mất tích theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng ngày 16/10.

Mưa lũ đã làm sập đổ 649 căn nhà, gần 151.000 nhà bị ngập, hàng trăm ha lúa bị ngập, hơn 3.000 ha thuỷ sản bị thiệt hại, hơn 445.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lũ và sạt lở đất cũng khiến hơn 33.000 m đường giao thông ở địa phương bị sạt lở, hư hỏng.

Trong khi đó, công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút thực hiện ở Thuỷ Điện Rào Trăng 3 nới có 17 công nhân mất tích do lở đất hôm 12/10.

Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày 16/10, các đội cứu hộ tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thi thể của hai công nhân trong số 17 người mất tích.

Trước đó, vào ngày 15/10, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 13 người bị mất tích trong đội cứu hộ đến Rào Trăng vào tối ngày 12/10.