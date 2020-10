Mẹ Của Tử Tù Hồ Duy Hải Báo Động Sức Khỏe Con Bà ‘Tụt Giốc’ Vì 4 Tháng Chưa Được Thăm Nuôi

Hình minh hoạ. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải (hình bên phải) kêu oan cho con. (nguồn: RFA Tiếng Việt) (Trong hình, bên phải là hình chụp tờ báo Đời Sống mà trong đó ghi tựa đề là “LẠ LÙNG BỐN CÁN BỘ THAM GIA VỤ ÁN HỒ DUY HẢI ĐỀU ĐỘT TỬ - Hé lộ lời nhắn: “Đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải… hãy trách người xúi tôi xử”)

LONG AN, VN – Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã báo động về tình trạng sức khỏe của con bà “tụt giốc sau nhiều tháng gia đình không được thăm gặp và gửi đồ ăn tiếp tế,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 10 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Người nhà cho biết sức khỏe của tử tù đang kêu oan Hồ Duy Hải tụt dốc sau nhiều tháng gia đình không được thăm gặp và gửi đồ ăn tiếp tế.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hải cho hay con bà ốm yếu, chỉ còn da bọc xương và bà lo Hải sẽ không còn sức để chờ mẹ đi kêu oan.

Bà thuật lại với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại về cuộc gặp hôm 14-10-2020 tại Trại tạm giam công an tỉnh Long An như sau:

"Sức khỏe của nó nó bây giờ, tụt dốc dữ lắm. Cô không cầm được nước mắt... ra khỏi chỗ đó rồi mới khóc, bây giờ thì ngồi nghẹn ngào với con luôn.

Nó ốm lắm mà giống như chỉ còn cùi xương, da bọc cùi xương.

Hải cũng nói là: 'Mẹ ơi, con thích ăn chà bông cá, nên mẹ xin cán bộ gửi vô cho con. Con để dành lâu lâu con ăn được.'

Nhưng mà xin cán bộ giữ Hải, cán bộ đứng đằng sau lưng Hải nói cái này là lệnh của quản giáo, phải chờ quản giáo ra.

Một hồi sau quản giáo cũng ra tới thì tôi có hỏi quản giáo là: 'Gia đình tôi chuyến sau có được gửi chà bông cá hay không?' thì quản giáo nói là lệnh của Bộ (công an) đưa vô nên không được gửi đồ ăn."

Theo bà Loan thì đã 4 tháng qua gia đình không được chấp thuận cho gửi đồ ăn vào và sau 2 tháng gia đình mới được đi thăm do tác động của dịch COVID-19.

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do chưa liên lạc được với Trại tạm giam công an tỉnh Long An để hỏi về vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Loan cũng bày tỏ ý định sẽ ra Hà Nội để chất vấn Bộ Công an về lý do vì sao có sự phân biệt đối xử đối với Hồ Duy Hải, chỉ có duy nhất con bà không được gửi đồ ăn vào.

Hồi đầu tháng 5, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử Giám đốc thẩm vụ án Bưu điện Cầu Voi xảy ra từ năm 2008 và tuyên y án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải.

Phán quyết này đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận, Đại biểu quốc hội... vì bộc lộ nhiều sai sót trong điều tra của cơ quan công an tỉnh Long An nhưng được cho là không ảnh hưởng tới quá trình điều tra.