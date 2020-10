Hãy Ngưng Chụp Mũ Nhau

Đơn vị quốc hội 48 của California (CA-48), một khu vực bao gồm Westminster, Garden Grove và Fountain Valley, là nơi sinh sống của hơn 110.000 người Mỹ gốc Việt, theo kiểm tra dân số năm 2010. Con số đó bằng xấp xỉ nửa tổng số người Mỹ gốc Việt trên toàn bang Texas, và gần bằng tổng số người Mỹ gốc Việt sống ở Florida và Virginia cộng lại. Dân biểu của quận này đại diện cho nhiều người Mỹ gốc Việt hơn bất kỳ thành viên nào khác của Quốc hội.





Tất cả những người sống ở Little Saigon đều biết rằng vùng này là trái tim và trung tâm văn hóa của cộng đồng người Việt lưu vong. Vì thế, chúng ta có bổn phận phải chu đáo trong việc lựa chọn dân biểu của quận CA-48, vì người này sẽ đại diện gần 1 phần 12 tất cả những đồng hương.





Harley Rouda là dân biểu đương nhiệm của chúng ta. Rouda đã đắc cử vào năm 2018, thay thế một người tiền nhiệm đã ở ghế này trong 30 năm. Cộng đồng Little Saigon đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Rouda. Người đang giành ghế của Rouda là Michelle Steel, một thành viên của Hội đồng Giám sát Quận Cam. Chiến dịch tranh cử của bà đã gửi thư đến các gia đình Việt Nam cáo buộc Rouda là "yếu đuối với Trung Quốc" và là "đồng chí của những phần tử thiên tả trong đảng Dân Chủ đã đề cao Hồ Chí Minh". Một trong những tờ quảng cáo in tấm hình không sắc nét của Rouda bên cạnh hình ảnh Hồ Chí Minh trên nền đỏ cộng sản.





Tôi không biết bạn nghĩ sao, chứ bất cứ khi nào tôi nhìn thấy màu đỏ cộng sản đó - bạn biết tôi muốn nói màu gì - tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi thở không ra hơi, chứ đừng nói đến việc đọc hết những dòng chữ trên trang giấy. Đầu tôi đang nổ tung với những hình ảnh: Rouda, Hồ Chí Minh, Đỏ, Cộng sản.





Đấy đúng là phản ứng mà chiến dịch tranh cử của Steel hy vọng sẽ tạo ra. Ngoại trừ hình ảnh của Rouda, những hình ảnh khác trên tờ thông tin này khơi dậy nỗi sợ hãi và căm thù mà tôi nghĩ đã hằn sâu trong tâm hồn của mỗi người tị nạn Việt Nam. Những cảm nghĩ sợ hãi và căm thù này xuyên qua nhiều thế hệ. Tuổi thơ của tôi đầy những câu chuyện kinh hoàng không thể kể xiết mà gia đình tôi đã phải gánh chịu dưới bàn tay của Việt Cộng.





Cảm giác sợ hãi và căm thù đó chính là thứ mà chiến dịch Steel đang khai thác. Những gì họ đang làm trong tiếng Anh gọi là: red-baiting (gài bẫy đỏ). Đó là một phương pháp tuyên truyền, một ngụy biện nhằm mục đích làm mất uy tín của đối thủ chính trị bằng cách buộc tội người đó là xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản. Đó là một phương pháp tuyên truyền đánh vào chỗ chúng ta dễ bị tổn thương nhất.





Trở lại với tờ quảng cáo của Steel: Những buộc tội này, có việc nào đúng không? Câu trả lời ngắn gọn là không. KHÔNG ĐÚNG. Khi phó chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Cam, Jeff LeTourneau, chia sẻ một bài đăng trên Facebook ca ngợi Hồ Chí Minh, Rouda đã đứng đầu một liên minh gồm bốn dân biểu và một thượng nghị sĩ bang, và ngay lập tức và mạnh mẽ yêu cầu LeTourneau từ chức. Rouda đã thúc đẩy luật có tác dụng kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rouda là một doanh nhân thành đạt ủng hộ doanh nghiệp tự do.





Trong năm đầu tiên tại chức, Rouda là thành viên ’lính mới’ có năng suất lập pháp cao nhất trong Quốc hội. Ông là một dân biểu lưỡng đảng, người đã đồng tài trợ 460 dự luật và đã thành công thông qua 24 đạo luật trong số đó. Một trong những đạo luật này chống lại những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm phá hoại nền kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ (H.R. 2739). Một đạo luật khác quy định đầu tư nhiều hơn vào các doanh nghiệp nhỏ (H.R. 206). Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã trao cho ông Giải thưởng Abraham Lincoln Leadership for America, để công nhận các nghị sĩ đã thể hiện vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nền kinh tế thị trường của Hoa Kỳ.





Tại sao bạn nên tin tôi? Bạn không cần phải thế. Bạn có thể tự mình xác minh tất cả điều này. Đọc các nguồn tin tức chính: OC Register, LA Times, Wall Street Journal, New York Times, BBC. Kiểm tra hồ sơ quốc hội để xem Rouda đã bỏ phiếu như thế nào. Đừng chỉ đọc Facebook, nơi đã trở thành một không gian phản hồi thông tin sai lệch. Trong năm qua, nhiều trang web tuyệt vời đã được tạo ra để cung cấp thông tin được kiểm chứng bằng tiếng Việt, bao gồm VietFactCheck (https://vietfactcheck.org/category/vietnamese/) và Người Thông Dịch (https://www.the-interpreter.org/).





Hãy bỏ phiếu cho Rouda nếu bạn đồng ý với các chính sách tập trung hỗ trợ cho các tiểu thương, coi trọng vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới, mang chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng đến cho nhiều người hơn, và bảo vệ Medicare và An sinh Xã hội. Hãy bỏ phiếu cho Rouda nếu bạn thích cách quản trị của ông ấy, dựa trên các quyết định thực dụng theo dữ liệu và khoa học, và đồng thời hợp tác với các thành viên của cả hai đảng.





Nhưng đừng để chiến dịch tranh cử của Steel, hoặc bất kỳ chiến dịch tranh cử nào, lợi dụng vết thương tập thể của cộng đồng chúng ta bằng những hình ảnh khiêu khích và tuyên bố sai lệch về quan hệ với cộng sản. Đừng để người khác nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta thiếu hiểu biết và có thể bị thao túng dễ dàng với những đề xuất vô căn cứ về sự yếu kém đối với Trung Quốc. Hãy tự trang bị cho mình bằng kiến ​​ thức và sự thật. Và với sự hiểu biết này, hãy yêu cầu những người mong đại diện cho chúng ta không được lừa dối. Xét cho cùng, quyền đòi hỏi sự trung thực từ chính phủ là một trong những lý do khiến chúng ta chạy khỏi chế độ cộng sản Việt Nam để đến đất nước này.





Vien Nguyen là thành viên của PIVOT – Hội Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến và gửi bài này từ Orange County, California



Stop the red-baiting





Vien Nguyen





California’s 48th congressional district, an area that includes Westminster, Garden Grove and Fountain Valley, is home to more than 110,000 Vietnamese Americans, according to the 2010 census. That is half the number of all Vietnamese Americans in the entire state of Texas, and roughly the same as the total number of Vietnamese Americans living in Florida and Virginia combined. The congressperson for this district represents more Vietnamese Americans than any other member of Congress.





We who live in Little Saigon know that we are the cultural heart and center of mass for the Vietnamese diaspora. We owe it to our community at large to be thoughtful in selecting our congressperson, who represents nearly 1 out of every 12 Vietnamese Americans living in the US.





Harley Rouda is our current congressman. Rouda was voted into office in 2018, replacing a 30-year incumbent. The Little Saigon community played in instrumental role in his victory. Rouda’s challenger is Michelle Steel, a member of the Orange County Board of Supervisors. Her campaign has been sending mailers to Vietnamese households accusing Rouda of being “weak on China” and a “comrade of left leaning elements extolling Hồ Chí Minh”. One of the flyers shows a grainy picture of Rouda next to an image of Hồ Chí Minh on a communist-red background.





I don’t know about you, but whenever I see that communist-red color – you know what color I mean – my heart starts to race. I can hardly breathe, let alone read all the words on the page. My head is exploding with the images: Rouda, Hồ Chí Minh, Red, Communist.





That is exactly the reaction Steel’s campaign is hoping for. Except for the picture of Rouda, the other images on this flyer triggered a reservoir of fear and hatred that I think is deep in the psyche of every Vietnamese refugee. This reservoir is multi-generational. My childhood was filled with stories from my parents about the unspeakable horrors my family has suffered at the hands of the Việt Cộng.





That reservoir of hurt is exactly what the Steel campaign is exploiting. There is a term for what they’re doing: red-baiting. It is a method of propaganda, an informal logical fallacy that intends to discredit the validity of a political opponent by accusing the person of being socialist or communist. It is a method of propaganda that punches us where we hurt the most.





Back to Steel’s explosive flyers: Are any of the accusations true? The short answer is NO. NOT TRUE. When Jeff LeTourneau, a vice chair of the Democratic Party of Orange County, shared a Facebook post praising Ho Chi Minh, Rouda led a coalition of four congressmen and a state senator to immediately and forcefully demand LeTourneau’s resignation. Rouda has pushed legislation to keep in check the Chinese Communist Party. Rouda is a successful businessman who supports free enterprise.





In his first year in office, Rouda was the most legislatively productive freshman member of Congress. He’s a bipartisan congressman who co-sponsored 460 bills and succeeded in getting 24 of them passed into law. One of the bills combats efforts by the Chinese government to undermine the US economy and national security (H.R. 2739). Another bill provides for greater investment in small businesses (H.R. 206). The US Chamber of Commerce awarded him the Abraham Lincoln Leadership for America Award, which recognizes congresspeople who have demonstrated the leadership critical to advancing policies that support America’s market economy.





But why should you believe me? You don’t have to. You can verify all this yourself. Read the mainstream news sources: the OC Register, LA Times, Wall Street Journal, New York Times, BBC. Check out congressional records to see how Rouda has voted. Don’t just read Facebook, which has become an echo chamber of disinformation. In the past year, terrific sites have been created to provide fact-checked information in Vietnamese, including VietFactCheck and Người Thông Dịch.





Vote for Rouda if you agree with his policies, which focus on support for small businesses, insistence on human rights across the world, expansion of affordable health care to more people, protection of Medicare and Social Security. Vote for Rouda if you like his approach to governance, grounded in making pragmatic decisions based on data and science, and working collegially with members from both parties.





But do not let Steel’s campaign, or any campaign, exploit our community’s collective trauma with provocative images and misleading claims of communist ties. Do not let others think that our community is ignorant and can be manipulated easily with unfounded suggestions of weakness toward China. Let us arm ourselves with knowledge and facts. And with this knowledge, let us demand that those who want to represent us not mislead and lie. After all, the right to demand honesty from our government is one of the reasons we fled the communist regime of Viet Nam and came to this country.





Vien Nguyen lives in Orange County, California and is a member of PIVOT – The Progressive Vietnamese American Organization







