Bầu Cử 2020: Các Nghiệp Đoàn Lao Động Ủng Hộ Tổng Thống Donald Trump và Cựu Phó TT Joe Biden

Tuần này, nhiều tiểu bang Hoa K ỳ đã bắt đầu kh ông kh í bầu cử sớm đ ầy s ôi đ ộng v ới nh ững h àng d ài c ử tri xếp h àng b ỏ l á phi ếu quy ết đ ịnh c ủa m ình trong cu ộc b ầu c ử l ịch s ử 2020 c ủa n ư ớc M ỹ . Ai l à ng ư ời chi ến th ắng s ẽ đ ư ợc quy ết đ ịnh trong t ổng tuy ển c ử ng ày 3 th áng 11 t ới, c òn ở đ ây, ch úng ta c ó th ể đi ểm qua t ình h ình ủng h ộ c ác ứng vi ên t ổng th ống trong các ngày cuối cùng nh ư th ế n ào?



B ên c ạnh c ác t ổ ch ức ch ính tr ị v à đ ảng ph ái ủ ng h ộ cho li ên danh ứng vi ên t ổng th ống d ựa v ào s ự liên đới chính trị, ch ính tr ư ờng Hoa K ỳ đ ã c ó đi ều hi ếm hoi từng x ảy ra trong l ịch s ử c ác cu ộc b ầu c ử t ổng th ống cận đại là khi đã có m ột s ố t ổ ch ức ch ính tr ị trong cùng đ ảng ph ái đ ã tuy ên b ố kh ông ủng h ộ ứng vi ên của đ ảng mình v à quay ng ư ợc ủng h ộ ứng vi ên đ ảng đ ối l ập.

Đ ó l à đi ều x ảy ra v ới t ổng th ống Donald Trump hi ện nay khi nhi ều c ựu ch ính kh ách c ấp l ãnh đ ạo n ội c ác, l ãnh đ ạo c ấp li ên bang v à ti ểu bang , cựu d ân bi ểu qu ốc h ội, cựu tướng lãnh quân đội thu ộc đ ảng C ộ ng H òa... l ên ti ếng ph ản đ ối t ổng th ống Donald Trump. Kh ông nh ững v ậy, m ột s ố t ổ ch ức ch ính tr ị c ủa ng ư ời C ộng H òa nh ư The Lincoln Project, Republican Voters Against Trump, 43 Alumni for Biden, Right Side PAC... còn ch ính th ức tuy ên b ố ủng h ộ Ph ó TT Joe Biden.

B ên c ạnh hàng trăm tờ báo lớn nhỏ có hàng triệu độc giả tại các tiểu bang hay mang t ầm v óc qu ốc gia, m ột s ố khoa học gia, các học giả đạt giải Nobel, giới đại học, giáo chức, kỹ sư, chuyên gia, thương gia, văn nghệ sĩ, tài tử, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên sân khấu, nhân viên y tế, chữa lửa, bưu chính, các nghiệp đoàn nhân công... phi đảng phái, phi chính trị trên khắp nước Mỹ và có từ vài chục ng àn đến hàng trăm ngàn hay hàng triệu hội viên tùy ngành nghề, không kể hàng chục triệu cử tri thông thường khác c ũng ra tuy ên b ố ủng h ộ Ph ó TT Joe Biden .

Đ ặc bi ệt trong mùa bầu cử này thì Ph ó TT Joe Biden đ ã c ó s ự ủng h ộ đa s ố v à m ạnh m ẽ t ừ gi ới tr ẻ thu ộc nhóm Th ế H ệ Z (Gen Z) qua nh ững c ử tri từ 18 đ ến 23 tuổi, đ ủ tu ổi tham gia b ỏ phi ếu bầu chọn tổng thống lần đầu tiên n ăm nay. Cu ộc theo d õi th ư ờng xuy ên c ủa t ổ ch ức Morning Consult Political Intelligence đ ã cho th ấy s ự c ách bi ệt đ ến 38 đi ểm giữa hai ứng viên, v ới 65 % ủng h ộ cho Joe Biden v à 27 % ủng h ộ cho Donald Trump.



Đây là danh sách một v ài trong nhiều nghiệp đoàn cấp quốc gia và quốc tế, không tính cấp tiểu bang, c ó s ố h ội vi ên đ ông đ ảo đã ủng hộ và chính thức kêu gọi các hội viên của mình bỏ phiếu cho Phó TT Joe Biden:



-Liên Đoàn Lao Động và Các Tổ Chức Công Nghiệp (AFL-CIO): 13 triệu hội viên

-Liên Minh người Mỹ Hưu Trí (ARA): 4.4 triệu hội viên

-Nghiệp Đoàn Diễn Viên Sân Khấu (AEA): 43,000 hội viên

-Liên Đ oàn Nhân viên chính phủ Hoa Kỳ (AFGE): 670,000 hội viên

-Liên Đ oàn Nhạc Sĩ Hoa Kỳ (AFM): 73,000 hội viên

-C ộng Đ ồng nh à Bi ên K ịch, Đ ạo Di ễn, V ũ Đ ạo... (SDC & AGAW): 27,000 h ội vi ên

-Liên Đ oàn Giáo Chức Hoa Kỳ (AFT): 1.7 triệu hội viên

-Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Gia (NEA): 3 triệu người

-Công Đoàn Nhân Viên Bưu Chính Hoa Kỳ (APWU): 330,000 hội viên

-Nhân Vi ên Truyền thông Hoa Kỳ (CWA): 700,000 hội viên

-Hiệp hội Lính Chữa Lửa Quốc Tế (IAFF): 313,000 hội viên

-Liên đoàn Kỹ sư Chuyên Môn và Kỹ Thuật Quốc Tế (IFPTE): 80,000 hội viên

-Liên Minh Kỹ sư, nhân viên Công Chánh quốc tế (UOE) : 374,000 hội viên

-Liên Hiệp Y Tá Quốc Gia (NNU): 150,000 hội viên

-Nghi ệp Đ o àn Nhân viên Y t ế, B ịnh Vi ện, nh à D ư ỡng L ão (SEIU) : 1.9 triệu hội viên

-Các Công Đoàn Nhân Công các ngành thép, giấy, cao su, điện, xe hơi, thực phẩm, thuốc lá, bia rượu, hàng hải, giao thông... ư ớc t ính tổng cộng khoảng hơn 10 triệu người.



Còn đây là t ổ ch ức qu ốc gia duy nh ất c ó h ội vi ên trên chục ngàn người đ ã ủng hộ và kêu gọi vote cho t ổng th ống Donald Trump:



- Hiệp Hội các Tổ Chức Cảnh Sát Quốc Gia (NAPO): 362,000 hội viên





***



Dưới đây là bản trích dịch từ tuyên cáo chung của Liên đoàn Giáo Chức Hoa Kỳ (America Federation of Teachers-AFT) :



AFT ủng h ộ ứng vi ên t ổng th ống 2020