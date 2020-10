Bỏ Phiếu Cho Biện Pháp RR - Giải Cứu Caltrain

Caltrain - một huyết mạch quan trọng cho hành khách đi lại giữa San Francisco, vùng Peninsula và Silicon Valley - đang ở trên bờ vực bị đóng cửa. Nó chủ yếu dựa vào doanh thu vé mà số lượng hành khách lại bị giảm mạnh vì đại dịch. Nhưng hàng ngàn công nhân cần thiết phải phụ thuộc vào nó mỗi ngày vì họ không có điều kiện làm việc tại nhà, và một khi đại dịch chấm dứt, nhu cầu đi lại đối với các dịch vụ Caltrain sẽ quay trở lại.





Biện pháp RR sẽ cung cấp cho Caltrain một nguồn tài trợ riêng, giúp cung cấp các chuyến xe lửa nhanh hơn và thường xuyên hơn và đảm bảo nó vẫn là một lựa chọn hợp lý cho tất cả các loại hành khách. Biện pháp RR cũng sẽ giảm ùn tắc giao thông, loại bỏ hàng nghìn xe ô tô trên đường cao tốc mỗi ngày. Ít ô tô hơn trên đường của chúng ta có nghĩa là không khí chúng ta hít thở ít ô nhiễm hơn.

Biện pháp RR thu 1/8 xu của thuế hàng hoá. Nếu được chấp thuận, nó sẽ cộng một xu thêm cho mỗi khi mua 8 đô la xăng và từ đó tạo ra 108 triệu đô la hàng năm. Nó cần 2/3 sự ủng hộ từ các cử tri ở cả ba hạt - Santa Clara, San Mateo và San Francisco. Nếu được thông qua, nó sẽ có thời hạn trong 30 năm và chỉ có thể được gia hạn bởi sự ủng hộ của cử tri.Giải cứu Caltrain, giải tỏa giao thông, giảm ô nhiễm. Bỏ phiếu cho Biện pháp RRĐược tài trợ bởi: Committee to Save Caltrain, Yes on Measure RR, sponsored by civic and environmental organizations, a coalition of business, labor and transit advocacy groups. Committee major funding fromHerzog Contracting CorpJohn DoerrPrologis



Để biết thêm thông tin, hãy viếng: https://rescuecaltrain.org/faqs/