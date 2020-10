Nhiều Tổ Chức Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao Mỹ Đòi Chính Quyền CSVN Trả Tự Do Cho Phạm Đoan Trang

VIỆT NAM – Nhiều tổ chức quốc tế, gồm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên án việc Hà Nội bắt bỏ tù người bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang hôm 6 tháng 10 và đã yêu cầu chính quyền CSVN trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 10 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Robert Destro viết trên trang Twitter hôm 10-10 yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang, người bị bắt hôm 6-10 vì bị cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".

"Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ nhà văn, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền Phạm Đoan Trang.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho cô ấy và hủy bỏ mọi cáo buộc," thông cáo viết.

Đây được xem là thông cáo mạnh mẽ từ phía Washington sau thông cáo dè dặt của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 8-10 là "sẽ theo dõi chặt chẽ diễn tiến".

Ngoài ra, Văn bút Quốc tế (PEN International), Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu (Federation of European Publishers) và Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo (International Federation of Journalists) cũng lên tiếng cho sự tự do của nhà hoạt động người Việt Nam.

Hôm 9-10, trong thông cáo của Văn bút Quốc tế nêu rõ, cô Phạm Đoan Trang bị cáo buộc tội danh chống nhà nước có án tù lên đến 20 năm, đồng thời kêu gọi mọi người cùng hành động viết thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho cô Trang

Tổ chức này yêu cầu cung cấp cho cô Trang quyền tiếp cận ngay lập tức và không bị cản trở với gia đình và người đại diện pháp lý của cô, đồng thời "chấm dứt đàn áp các blogger, nhà văn và các nhà hoạt động ngôn luận tự do ở Việt Nam".

Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu ngày 9-10 cho biết, tổ chức này đại diện cho 29 hiệp hội nhà xuất bản quốc gia đã viết thư cho Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombroskis và một số Thành viên Nghị viện EU.

Chủ tịch Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu Peter Kraus vom Cleff bày tỏ:

“Châu Âu phải đặt trọng tâm các cam kết của mình với các nước thứ ba là tôn trọng quyền tự do ngôn luận, bao gồm quyền tự do xuất bản sách ngay cả khi họ chỉ trích quyền lực.

Chúng tôi rất mong quý vị can thiệp và hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang.”

Trong khi đó, Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo có trên nửa triệu thành viên từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ bày tỏ "sát cánh cùng Phạm Đoan Trang" và "nêu bật tình hình nghiêm trọng đối với các nhà báo và nhà hoạt động cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng và đưa ra các góc nhìn khác từ các tường thuật của nhà nước.”