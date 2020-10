Đảng Cộng Hòa Vượt Trội Dân Chủ Về Chính Sách Kinh Tế?

Với một vài chính sách kinh tế và an sinh xã hội do cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đề ra một khi đắc cử, tổng thống Donald Trump đã liên tục tấn công mạnh mẽ hơn khi nhắm vào ông cùng đảng Dân Chủ là đang đi theo đường lối "xã hội chủ nghĩa" hay "cộng sản". Tổng thống Trump cũng gọi đích danh thượng nghị sĩ Kamala Harris là "cộng sản", như đã từng gọi một số dân biểu đảng Dân Chủ trong vài năm qua.

Đường lối đảng Dân Chủ nhất quán trong vài thập niên vừa qua trong việc chăm lo vấn đề an sinh cho người dân và phát triển kinh tế cho nước Mỹ, chưa bao giờ mang ý hướng hay thể hiện mô hình XHCN của người cộng sản.

Khi TNS Bernie Sanders của Vermont nhận mình là nhà "dân chủ xã hội" và một số tân dân biểu cấp tiến trẻ muốn đẩy mạnh hơn các chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, chính sách chăm sóc trẻ em và giáo dục, cổ vũ cho miễn phí đại học, cắt giảm các chính sách miễn giảm thuế cho nhóm có thu nhập thật cao và tăng mức tăng lương tối thiểu người nhân công lên cao..., thì đó là những điều mà TT Trump cùng phía Cộng Hòa gán ghép phía Dân Chủ muốn đưa nước Mỹ vào con đường XHCN.

Thật ra đó cũng là chính sách đương thời của nhiều nước phương Tây giàu có và kinh tế phát triển. Như đường lối và nghị sự từ lâu nay, đảng Dân Chủ chú trọng các vấn đề kinh tế, dân sinh, y tế, giáo dục... cho người dân. Nó hoàn toàn khác biệt với mô hình kinh tế chính trị của các quốc gia cộng sản mà một số người đã dễ dãi tin theo hay lầm tưởng.

TT Trump cho rằng nếu đắc cử, Joe Biden sẽ làm suy sụp kinh tế nước Mỹ và những người ủng hộ tổng thống Donald Trump cho rằng đảng và những người Cộng Hòa có khuynh hướng giúp cho nền kinh tế thị trường và phát triển kinh tế Hoa Kỳ hơn là dưới sự điều hành của Dân Chủ.

Hãy nhìn lại các số liệu kinh tế theo thống kê của các cơ quan chính phủ, tổng thống Bill Cliton là tổng thống duy nhất kết thúc nhiệm kỳ của mình với nền kinh tế thặng dư, tức thu vào cao hơn chi tiêu. Ông cũng là tổng thống tạo ra công ăn việc mức kỷ lục. Và cũng chính TT Barack Obama là người đã vực nền kinh tế Hoa Kỳ trở lại từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đời tổng thống tiền nhiệm để lại, rồi trao lại cho TT Donald Trump một nền kinh tế đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Để nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn và có được bức tranh toàn cảnh về kinh tế cùng an sinh tại Hoa Kỳ ra sao, hãy xem qua một vài dữ liệu so sánh về phân bổ kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục... giữa các tiểu bang Dân Chủ và Cộng Hòa theo sau.

Theo phân tích và dữ liệu khoa học của Roadsnacks dựa theo số liệu từ Cục Dân Số Hoa Kỳ, 10 tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ, bao gồm Mississippi, New Mexico, Louisiana, West Virginia, Alabama, Kentucky, South Carolina, Arkansas, Tennessee và North Carolina thì đến chín tiểu bang đều là thành trì đỏ rực của đảng Cộng Hòa, ngoại trừ New Mexico vốn từ đỏ chuyển sang xanh trong vài cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Đó là cũng là những tiểu bang trong nhóm có tỉ lệ người nghèo cao nhất nước Mỹ hiện nay, có thêm nhiều tiểu bang Cộng Hòa trung kiên như Oklahoma, Kansas, Missouri... khác. (1)

Ngược lại, theo US News cũng lấy số liệu từ Cục Dân Số thì 10 tiểu bang giàu nhất nước Mỹ tính theo thu nhập là Washington, Virginia, California, Alaska, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Hawaii, New Jersey là thuộc đảng Dân Chủ, chỉ có Alaska là thuộc Cộng Hòa (2)

Các nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển và lớn nhất tính theo GDP hiện nay đều tập trung vào các tiểu bang Dân Chủ như New York, California, Illinois, Pennsylvania, New Jersey..., ngoại trừ chỉ riêng tiểu bang Texas có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì của nước Mỹ là thuộc đảng Cộng Hòa. Số lượng tỉ phú cao nhất nước Mỹ cũng tập trung tại New York và California, cũng như các thành phố được xem là hàng đầu về kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, giáo dục... phần lớn đều tập trung tại các tiểu bang Dân Chủ. Theo danh sách từ Forbes, số tỉ phú ủng hộ Joe Biden và đảng Dân Chủ cũng cao hơn nhiều so với nhóm ủng hộ Donald Trump.

Phân bổ nghèo giàu này là lý do đến hết 9 trong 10 tiểu bang có tỉ lệ người không có bảo hiểm y tế cao nhất nước Mỹ là thuộc về các tiểu bang Cộng Hòa, trừ Nevada là thuộc Dân Chủ. Trong đó Texas là tiểu bang có số người không có bảo hiểm cao nhất nước Mỹ hiện nay. (3)

Về mặt giáo dục, thì 10 tiểu bang có ngân sách giáo dục tính theo mỗi học sinh cao nhất nước Mỹ hiện nay là New York, Connecticut, New Jersey, Vermont, Alaska, Wyoming, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania và New Hampshire thì chỉ có mỗi Alaska và Wyoming là thuộc đảng Cộng Hòa. Ngược lại trong số 20 tiểu bang có ngân sách giáo dục dành cho học sinh thấp nhất hiện nay thì đa số là những tiểu bang thuộc về đảng Cộng Hòa. (4)

Cũng theo phân tích này và dựa vào dữ liệu của FBI thì 10 tiểu bang nguy hiểm, có tỉ lệ tội phạm cao nhất nước Mỹ hiện nay cũng thuộc các tiểu bang đảng Cộng Hòa chiếm đa số như Alaska, Tennessee, Louisiana, Arkansas, Misouri, Alabama, Arizona và South Carolina, chỉ New Mexico và Nevada là thuộc Dân Chủ (5)

Ngược lại, 10 tiểu bang đáng sống nhất xét chung các yếu tố như y tế, giáo dục, kinh tế, tội phạm và môi trường là Washington, New Hampshire, Minesota, Utah, Vermont, Maryland, Virginia, Massachusetts, Nebraska và Colorado thì chỉ có hai tiểu Utah, Nebraska là thuộc đảng Cộng Hòa (6)

Từ một vài dữ liệu kể trên, mỗi người có thể kết luận rằng các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa là giàu có, phát triển và chăm lo y tế, giáo dục hơn? Cũng như liệu những người Dân Chủ có phải là "xã hội chủ nghĩa" như họ đang bị gán đặt vô cứ hay không?

Không có gì ngạc nhiên khi giới trẻ cùng những người cấp tiến, có học vấn cao và am tường về các chính sách khác nhau của nước Mỹ phần lớn có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ, kể cả giới tài phiệt cùng các tập đoàn kỹ nghệ cao của nước Mỹ.

Trên thực tế, những di dân khắp thế giới phần lớn cũng nhắm chọn đến các tiểu bang Dân Chủ cấp tiến, trù phú và nhiều công ăn việc làm nói trên để lập nghiệp. Cách riêng là không ít người cao niên gốc Việt đã chọn cư ngụ tại các tiểu bang này để được thụ hưởng những phúc lợi an sinh nhân đạo và khá hào phóng do phía đảng Dân Chủ đưa ra. Hãy hỏi rằng, liệu những người gốc Việt đang ủng hộ cuồng nhiệt Donald Trump và đảng Cộng Hòa có sẳn sàng dọn về các tiểu bang Cộng Hòa bảo thủ, nghèo khổ và đầy rẫy tội phạm cho phù hợp hơn với xu hướng chính trị của mình hay không?

Nếu câu trả lời là không thì qua các dữ liệu vừa trình bày, phía nào vượt trội hơn về chính sách kinh tế giữa hai đảng đã có câu trả lời rõ ràng. Và lá phiếu cử tri nên dành cho phía nào nếu muốn có được một nước Mỹ thịnh vượng và bác ái, mang đến nhiều cơ hội cho người dân hơn.

10/12/2020

Nhã Duy

