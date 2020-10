Thủ Tướng Anh kinh hoàng: Trump sắp mất ghế. Cãi thua bạn, cô y tá ủng hộ Trump rút súng bắn bạn. Trump cấm bác sĩ Bạch Ốc và Fauci lên ABC trả lời về sức khỏe Trump. Báo NYT soi hồ sơ thuế Trump: trong 2 năm, kinh doanh gia đình Trump hốt bạc nhờ dọn văn phòng từ Bạch Ốc về Mar-a-Lago. Hàng ngàn nhân viên khách sạn Florida đi gõ cửa từng nhà kêu gọi bầu cho Biden. Taliban ủng hộ Trump, Murtaugh b

Cô y tá Amy Thorn, còn tên là Amy Ford, người từng đọc diễn văn ủng hộ Trump ở Đại hội RNC, cãi với cô bạn, nổi nóng ra xe lấy súng bắn vào bụng cô bạn.

Thủ Tướng Anh kinh hoàng: Trump sắp mất ghế. Cãi thua bạn, cô y tá ủng hộ Trump rút súng bắn bạn. Trump cấm bác sĩ Bạch Ốc và Fauci lên ABC trả lời về sức khỏe Trump. Báo NYT soi hồ sơ thuế Trump: trong 2 năm, kinh doanh gia đình Trump hốt bạc nhờ dọn văn phòng từ Bạch Ốc về Mar-a-Lago. Hàng ngàn nhân viên khách sạn Florida đi gõ cửa từng nhà kêu gọi bầu cho Biden. Taliban ủng hộ Trump, Murtaugh bác bỏ, Trump im lặng.

WASHINGTON (VB - 11/10/2020) --- Theo thống kê của Worldometer hôm Chủ Nhật 11/10/2020, số người Mỹ lây nhiễm COVID-19 tới giờ là 7,949,351 người, và số chết là 219,300 người; trong vòng 24 giờ qua có thêm 18 người Mỹ chết vì dịch này.

Bạn không nên tranh luận chính trị với những người có tính cuồng bạo vì họ có thể bắn bạn và khai với cảnh sát là họ chỉ bắn để tự vệ. Cô y tá Amy Thorn, 39 tuổi -- còn có tên khác là Amy Ford, cư dân tiểu bang West Virginia, người từng bay tới New York City và Texas để giúp các bệnh viện chống dịch, và từng được TT Trump mời đọc diễn văn ủng hộ Trump trong Đại hội Cộng Hòa Toàn quốc RNC cuối tháng 8/2020 -- chiều Thứ Năm 8/10/2020 nổi giận trong khi tranh luận với một cô bạn, đã ra mở cốp xe lấy súng bắn vào bụng cô bạn.

Cô bạn tên là Jonda Whitt được chở tới bệnh viện, may không chết, hiện nay sức khỏe ổn định. Cô y tá ủng hộ Trump đã bị bắt, nhưng được tạm thả vì nộp $5,000 tiền tại ngoại. Grady Dotson, Trưởng ty Cảnh sát Williamson, nói với báo Mingo Messenger rằng cô Thorn khai rằng chỉ tự vệ, tuy rằng cô Thorn tới mở cốp xe và lấy súng ra bắn cô bạn vào bụng.

Ngày 15/5/2020, Trump vinh danh cô y tá ưa xài súng này trong một buổi lễ tại Vường Hồng Bạch Ốc. Ngày 25/8/2020, cô y tá Amy Thorn đọc diễn văn trong Đại Hội Cộng Hòa đề cử Trump vào cuộc tranh cử Tổng Thống.

Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson kinh hoàng khi được Bộ Ngoại Giao Anh thông báo rằng Trump có thể thất cử, và Biden nhiều phần sẽ thắng lớn trong cuộc tranh ghế Tổng Thống Mỹ, đồng thời sẽ có viễn ảnh Dân Chủ chiếm đa số cả lưỡng viện Hoa Kỳ. Báo London Times hôm Chủ Nhật nói rằng Johnson lo ngại vì thái độ ủng hộ Trump trước giờ có thể sẽ bị Biden lạnh nhạt trong tương lai, nên bắt đầu tỏ thái độ tiếp cận Đảng Dân Chủ của Mỹ.

Bản báo cáo tình báo Anh nộp lên cho Thủ Tướng Johnson cho biết hy vọng thắng cử của Biden là hơn 70%, khi tính theo nhiều mô hình tiên đoán. Trong khi một mô hình tiên đoán trình lên Johnson cuối tuần này cho thấy Biden có cơ may thắng cử tới 85%.

Jon Karl, người dẫn chương trình Sunday’s This Week trên đài ABC News sáng Chủ Nhật 11/10/2020 nói rằng Trump cấm các bác sĩ trong lực lượng y tế chống đại dịch lên theo lời mời của Karl nói về sức khỏe của Trump. Hiện nay Bạch Ốc cho biết Trump đã bình phục sau khi chữa trị COVID-19, nhưng từ chối nói rằng lần cuối thử nghiệm âm tính là khi nào.

Jon Karl nói rằng ông cũng muốn phỏng vấn về cách Bạch Ốc phòng dịch trong sự kiện hôm Thứ Bảy tại Bạch Ốc, nhưng Bạch Ốc không cho phép cả hai bác sĩ Anthony Fauci và Sean Conley trả lời tuần này. Một thắc mắc cũng vì, nơi bàn tay Trump khi nói chuyện trước TV cho thấy miếng băng dán (bandages visible on his hands) nhiều phần được suy đoán là vết chích có thể là gây tê (intravenous injection). Nghĩa là, người ta suy đoán là Trump còn đang chữa trị, chưa hết bệnh.

Trump kiếm tiền thế nào trong khi giữ chúc Tổng Thống? Báo New York Times hôm 10/10/2020 cho biết các cơ sở kinh doanh Mar-a-Lago và nơi khác của Trump trở thành nơi tấp nập các nhà vận động hành lang, các nhà tư bản, các nhóm hoạt động tôn giáo và các chính khách ngoại quốc. Trong hồ sơ thuế dày hơn trăm trang của Trump, báo này ghi nhận:

--- 12 triệu đôla: Trong 2 năm đầu Trump giữ chức Tổng Thống, kinh doanh của gia đình Trump kiếm gần 12 triệu đô từ 60 khách hàng. Gần như tất cả 60 người này đều được đền bù chính trị.

--- Công ty dịch vụ hàng không AAR Corp: tổ chức các sự kiện tại các khách sạn và sân golf của Trump, nơi một nhà vận động hành lang nói với báo này rằng chính các nơi đó, họ mới được Trump giúp ưu đãi chính tri hay kinh tế. Công ty này tổ chức sự kiên các buổi hẹn, hội thảo, giới thiệu đại sứ, công bố dự luật, họp bao về các sắc lệnh, tiệc vơi quốc tế... AAR nhận 10 hợp đồng mới từ liên bang, trị giá 1.35 tỷ đôla trong khi Trump nắm chức Tổng Thống.

--- Khách ma: Cũng y hệt như chuyện lính ma, lính kiểng thời VNCH. Trump từng nói rằng Trump nên tăng lệ phí đối với "những người giả" ("fake people") ghi tên trong sổ làm khách tại Mar-a-Lago trong khi Trump làm Tổng Thống, và Trump tăng thật, tới mức $200,000 và rồi $250,000.

--- Khách tới các cơ sở kinh doanh để gặp Trump, vì Trump có 25% thời giờ là tới cư ngụ ở các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Trump. Một cựu viên chức an ninh của Trump nói, người ta biết là phải gặp Trump ở đâu dễ nói chyện nhất, đó là tại Mar-a-Lago.

--- và nhiều nữa, dịch không hết.

Cô Ketty Toussaint Rene, 49 tuổi, hành nghề rửa chén đĩa trong 3 năm qua, tại khách sạn lớn nhất quận Miami-Dade County (Florida) với lương 13$/giờ. Bây giờ cô cùng nhiều ngàn nhân viên ngành khách sạn bị sa thải từ tháng 3/2020 vì đại dịch, đang rủ nhau đi khắp các phố xá, gõ cửa từng nhà để mời cử tri bầu cho Biden-Harris, hai ứng viên Dân Chủ mà họ nói là thực sự quan tâm tới việc làm và bảo hiểm y tế cho họ. Các nhân viên khách sạn còn được giữ lại làm việc hiện nay đa số phải lãnh lương tối thiểu và một số không có bảo hiểm y tế.

Cô Rene và các nhân viên trong các công đoàn Unite Here và Service Employees International Union đang đi gõ cửa từng nhà torng hai quận Miami-Dade và Broward mời cử tri bầu cho Biden. Cô Rene than phiền về hệ thống công quyền Florida, nơi Thống đốc Cộng Hòa Ron DeSantis đang nắm quyền, đã đối xử tệ hại với người lao động, các đơn thất nghiệp bị chậm trễ, hệ thống khai tiền thất nghiệp sụp đổ, điều hành kém hiệu quả (Toussaint Rene said, recalling the collapse of Florida’s unemployment system, plagued by inefficiencies and an unprecedented backlog of claims. “They’re not working for workers, for the poor,” she added). Và cô nói, chính quyền Cộng Hòa không làm việc cho công nhân, cũng không làm lợi gì cho dân nghèo.

Quân du kích Taliban tuyên bố ủng hộ Trump vào chức Tổng Thống Mỹ. Nhưng Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông ban vận động của Trump, nói rằng ban vận động bác bỏ lời ủng hộ của Taliban. Nhưng chưa thấy Trump tweet gì. Có vẻ như, bạn của Putin là Taliban vẫn có chỗ đặc biệt trong tim Trump.

