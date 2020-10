Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) bi quan: Trump và dân cử Cộng Hòa sẽ "tắm máu" trong bầu cử 2020.

Báo NYT: Trump phạm luật tài chánh bầu cử năm 2016 với nguồn tiền bất ngờ từ 1 khách sạn Las Vegas. Dự kiến năm nay 1.55 triệu phiếu bầu qua thư sẽ bị quăng bỏ vì lỗi. TNS Cruz: Trump và Cộng Hòa sẽ tắm máu năm nay. Dân cử Cộng Hòa rủ nhau chỉ trích Trump và tránh đứng gần Trump. 1.600 lãnh tụ nhiều hệ phái Thiên Chúa Giáo thư ngỏ ủng hộ Biden.

WASHINGTON (VB - 10/10/2020) --- Cuộc tranh luận lần thứ nhì giữa TT Donald Trump và ứng viên Joe Biden dự kiến vào ngày 15/10/2020 sẽ hủy bỏ, vì Trump không đồng 1y tranh luận từ xa, theo điều kiện ban tổ chức tranh luận và Biden đòi hỏi vì cho rằng Trump chưa hết bệnh và bản thân Trump có thể chính là một ổ dịch biết đi. Do vậy, cuộc tranh luận kế tiếp sẽ là 22/10/2020 theo lịch trình, tổ chức tại Belmont University ở Nashville, Tenn. Điều hợp sẽ là xướng ngôn viên NBC Kristen Welker.

Câu chuyện hồ sơ thuế của Trump chưa êm: sau khi khám phá ra Trump không đóng thuế 10 năm liên tiếp và 2 năm 2016 và 2017 đóng thuế lợi tức chỉ 750$/năm, báo New York Times dò ra một chuyện gian lận tài chánh của Trump: Khi bạn vận động 2016 của Trump cạn tiền, lúc đó ngân hàng Deutsche Bank không cho Trump vay, bỗng nhiên có 21 triệu đôla bí ẩn chi cho khách sạn tại Las Vegas của Trump và từ tiền này Trump bơm 10 triệu đôla vào quỹ đã cạn của ban vận động 2016. Điều kinh ngạc rằng khi tiền này tới từ khách sạn này chính là số tiền Trump bơm vào ban vận động, tức là vi phạm luật bầu cử và Trump phạm tội hình sự gian lận tài chánh bầu cử. Nếu Trump thất cử 2020, riêng tội hình sự phạm luật bầu cử này cũng đủ để Trump bị đưa ra tòa lãnh án.

Trong trường hợp tốt nhất của bầu cử 2020, sẽ có hơn 1 triệu phiếu bầu không được đếm vì nhiều lý do. Đó là theo phân tích của các nhà quan sát về trường hợp đếm phiếu bầu khiếm diện. Tiểu bang North Carolina đã loại bỏ 546 phiếu bầu vì thiếu chữ ký nhân chứng trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2012. Virginia loại bỏ 216 phiếu bầu trong bầu cữ giữa kỳ năm 2018 vì phiếu bầu gửi trong các phong bì không chính thức. Arizona loại bỏ 1,516 phiếu bầu vì chữ ký trên phiêu bầu không giống chữ ký cùng năm.

Các nhà nghiên cứu từ USA TODAY, Columbia Journalism Investigations và PBS d75 đoán bầu cử 2020 sẽ có ít nhất 1.03 triệu phiếu bầu phải quăng bỏ, nếu 1/2 cử tri Hoa Kỳ bầu qua thư. Con số phiếu bầu quăng bỏ sẽ tới 1.55 triệu phiếu bầu nếu 75% cử tri Mỹ bầu qua thư. Trong trường hợp sau, hơn 185,000 phiếu bầu có thể loại bỏ tại các chiến trường Florida, North Carolina, Pennsylvania, và Wisconsin – các tiểu bang chủ yếu giúp thắng cử Bạch Ốc.

Có gần 50,000 phiếu bầu khiếm diện sai đã gửi tới cử tri trong quận Franklin County của Ohio, theo bản bầu cử địa phương cho biết. May mắn là khám phá được, vì Quận này có truyền thống bầu cho Dân Chủ từ giữa thập niên 1990s. Các cử tri nhận phiếu sai sẽ nhận phiếu mới qua Bưu Điện. Trưởng ban Bầu cử Quận Ed Leonard nói sẽ không ai bầu 2 lần, vì nếu bầu 2 phiếu (đúng và sai) thì quận sẽ chỉ đếm phiếu đúng. Lý do có phiếu bầu sai là vì nhu liệu (phần mềm) bị một nhân viên sơ ý chạm nhầm trong một máy đưa phiếu bầu vào phong bì.

Bầu cử kỳ nay dự kiến Trump sẽ "tắm máu" và dấu hiệu này cho thấy các dân cử Cộng Hòa đang tránh xa Trump, thậm chí còn chỉ trích Trump, theo tin trên báo Politico. Chữ "tắm máu" (“bloodbath”) là nhận xét của Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX), khi nhiều dân cử Cộng Hòa tiên đoán rằng Joe Biden sẽ thắng lớn, và cùng lúc nhiều dân cử Cộng Hòa ở lưỡng viện sẽ mất ghế.

Politico ghi rằng sau khi Trump đột ngột tuyên bố ngưng thương thuyết với quốc hội về gói dự luật cứu trợ kinh tế, nhiều dân cử Cộng Hòa công khai bất đồng với Trump. TNS Susan Collins ở Maine, một trong những dân cử Cộng Hòa cơ nguy mất ghế khi tái tranh cử, tố cáo Trump có quyết định đã "sai lầm kinh khủng."

Dân biểu John Katko ở New York, người đại diện địa hạt mà Hillary Clinton từng thắng phiếu, tuyên bố rằng ông "bất đồng ý kiến" với Trump.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina, một đồng minh thân cận của Trump đang tranh cử gay go giành phiếu đối thủ Dân Chủ, công khai thúc giục Trump trở lại bàn thương thuyết.

Khi gặp nội bộ Cộng Hòa chống đối như thế, Trump trở ngược thái độ, nói muốn thương thuyết, nhưng chuyện trở mặt lắm chiều này không hứa hẹn sáng sủa gì.

Politico ghi nhận nhiều dân cử Cộng Hòa tránh né đứng gần Trump trước ống kính. Thậm chí Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell nói rằng trong 2 tháng nay ông tránh xa, không vào Bạch Ốc vì Bạch Ốc đã trở thành ổ dịch, nhưng thực tế cũng không muốn đứng gần Trump trước ống kính trong khi Trump tuyên bố đầy những lời sai trái. Đối thủ Dân Chủ của ông là Amy McGrath gây quỹ vận động $46 trriệu đôla, hơn cách biệt, trong khi McConnell gây quỹ 36 triệu đô, và thăm dò cho thấy McConnell hơn điểm McGrath không nhiều và con số này biến đổi từng ngày.

Theo Doug Heye, cựu trưởng ban truyền thông ủy ban Cộng Hòa toàn quốc (Republican National Committee) nói các dân cử Cộng Hòa đang quya cuồng như "các con thú trước một trận động đất" tìm cách chạy thoát khỏi điều trông như "cuộc bầu cử thảm họa cho Cộng Hòa" (GOP lawmakers are acting like “animals before an earthquake” getting out of the way of what looks like “a disastrous election for the Republicans.”)

Hơn 1,600 lãnh tụ tôn giáo tại Hoa Kỳ công khai ủng hộ Joe Biden, trong lúc có dấu hiệu nhiều cử tri Tin Lành Phúc Âm (Evangelical) rời bỏ Trump. Ủng hộ Biden phần chính là từ Công Giáo, Tin Làh Phúc Âm và Tin Lành Kháng Cách dòng chính (mainly come from Catholics, evangelicals and mainline Protestants). Trong đó có các lãnh tụ tinh thần nổi tiếng toàn quốc như Michael Kinnamon, cựu Tổng thư ký Hội Đồng Các Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Toàn Quốc; Gene Robinson, cựu Giám mục Anh giáo Hoa Kỳ (Episcopal), Jerushah Duford, cháu của siêu mục sư Billy Graham; Susan Johnson Cook, cựu đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo.

Hiện tượng này trái nghịch với năm 2016, khi hơn 80% cử tri da trắng Tin Lành Phúc Âm bầu cho Trump. Trong năm 2016, đa số lãnh tụ tôn giáo ủng hộ Trump nhưng sau khi chứng kiến sự tham nhũng của gia đình Trump và các quyết định vô nhân đạo, nhiều lãnh tụ tôn giáo bây giờ đã đổi chiều.

Theo thăm dò của Vote Common Good tại 5 tiểu bang chiến trường đưa ra tháng trước, có 11% những cử tri Công Giáo và Tin Lành Phúc Âm bầu cho Trump năm 2016 bây giờ cho biết sẽ bầu cho Biden.

