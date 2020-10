Bản Lên Tiếng Của Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà Về Việc Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Bắt Giam Nhà Báo Phạm Đoan Trang

Sau đây là nguyên văn bản lên tiếng.

Little Saigon, California ngày 8 Tháng 10 năm 2020

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vừa bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang vào lúc 11 giờ 30 phút đêm Thứa Ba, ngày 6 Tháng 10 năm 2020 tại một nhà trọ ở Quận Ba, Saigon.

Nhà báo Phạm Đoan Trang năm nay 42 tuổi, cô từng làm phóng viên cho một số tờ báo trong nước. Sau đó, cô đã bừng tỉnh khi nhìn thấy những bất công, đàn áp người dân của chế độ độc tài Cộng Sản. Từ đó cô trở thành một blogger và sau là một Facebooker nổi tiếng với hàng ngàn người theo dõi những bài viết trung thực, những nhận định sâu sắc về tình hình thời sự tại Việt Nam. Qua những bài viết, cô lột trần được thủ đoạn gian manh của nhà cầm quyền trong việc cưỡng chiếm đất đai của người dân ở xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức Hà Nội và nhiều nơi khác. Cô Phạm Đoan Trang đã viết các cuốn “Chính Trị Bình Dân”, Phản Kháng Phi Bạo Lực, Cẩm Nang Nuôi Tù” và Báo Cáo Đồng Tâm” được người dân trong nước vô cùng ngưỡng mộ, và do đó, Phạm Đoan Trang là cái gai trong mắt chế độ Hà Nội, bằng mọi giá họ phải nhổ đi, và Phạm Đoan Trang đã bị bắt và khởi tố với tội danh “ Làm, tàng trữ phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự Công Sản Việt Nam” . Với tội danh trên, Phạm Đoan Trang phải đối mặt với bản án tù từ 5 đến 20 năm.

Trước sự việc nêu trên, Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu-Hà mạnh dạn lên tiếng: “Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã trắng trợn vi phạm quyền tự do phát biểu chính kiến của người dân. Bóp nghẹt tự do báo chí trong nước và đàn áp những người cô thân cô thế, vì Phạm Đoàn Trang chỉ còn một mẹ già năm nay đã 80 tuổi và ba năm nay bà phải xa con, vì Phạm Đoan Trang luôn bị theo dõi, rình rập nên cô đã phải lẩn tránh công an Việt Cộng”.

Với tư cách một dân cử người Mỹ gốc Việt, Diedre Nguyễn Thu Hà , Nghị viên thành phố Garden Grove, California:

- Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước dư luận trong và ngoài nước đã bắt giữ trái phép nhà báo Phạm Đoan Trang

- Yêu cầu chính phủ các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, đặc biệt Bộ Ngoại Gia Hoa Kỳ hãy can thiệp buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho nhà báo Phạm Đoan Trang.

Trong những ngày sắp tới, Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu-Hà sẽ làm việc với các dân cử đồng loạt lên tiếng yêu cầu cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho Nhà Báo Phạm Đoan Trang ngay lập tức





Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang California, Đơn vị 72