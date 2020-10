Dân Biểu Harley Rouda và Nhà Văn Kaira Rouda Đến Thăm Nhà Văn Nhã Ca

Dân Biểu Harley Rouda (phải) đang trao tặng bằng tưởng lục và lá cờ Hoa Kỳ cho nhà văn Nhã Ca (thứ ba từ phải). Trong hình nhà văn Kaira Rouda (thứ hai từ phải) và nhà báo Hòa Bình (trái).(photo Thanh Huy)



GARDEN GROVE (VB) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Địa Hạt 48 Harley Rouda và phu nhân là nhà văn Kaira Rouda đã đến thăm Tòa Soạn Việt Báo trên Đường Garden Grove tại Thành Phố Garden Grove thuộc Miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020 để trao tặng nhà văn Nhã Ca Giải Thưởng ‘Những Người Phụ Nữ Lãnh Đạo Cộng Đồng Xuất Sắc’ (Women of Excellence Community Leader Award).





Cùng đi với Ông Bà Rouda là anh Andrew Noh, Giám Đốc Văn Phòng Dân Biểu Rouda, và anh Doãn Hưng là phụ tá Dân Biểu Rouda đặc trách liên lạc cộng đồng người Việt trong địa hạt 48.





Dân Biểu Rouda đã nhân danh Quốc Hội Hoa Kỳ trao tặng bằng tưởng lục vinh danh nhà văn Nhã Ca như là người phụ nữ lãnh đạo cộng đồng xuất sắc, vì những đóng góp của bà trong nhiều lãnh vực mà trong đó đặc biệt nổi bật là bà là người sáng lập nhật báo Việt Báo từ đầu thập niên 1990s và cũng là người sáng lập chương trình Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000 đến nay để duy trì và phát huy văn hóa và tiếng Việt tại hải ngoại.









Nhà văn Nhã Ca (trái) và nhà văn Kaira Rouda đang trao tặng sách cho nhau.(photo Thanh Huy) Dân Biểu Rouda cũng đã trao tặng cho nhà văn Nhã Ca và Việt Báo lá cờ Hoa Kỳ đã từng treo tại Quốc Hội Hoa Kỳ (Capitol Hill) ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.



Sự kiện thích thú nhất là sự gặp gỡ của hai nhà văn Việt-Mỹ giữa nhà văn Nhã Ca và nhà văn Kaira Rouda. Hai nhà văn đã trao tặng cho nhau sách của họ.









Hình bìa cuốn tiểu thuyết “Mourning Headband for Hue” của nhà văn Nhã Ca. Nhà văn Nhã Ca đã ký tặng cho nhà văn Kaira Rouda cuốn sách “Mourning Headband for Hue,” là bản Anh ngữ của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nhã Ca “Giải Khăn Sô Cho Huế,” viết về sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, là cuộc tổng tấn công và thảm sát thường dân của Cộng Sản VN tại Thành Phố Huế, nơi có ít nhất 6,000 người đã bị CS giết hại.



Nhà văn Nhã Ca cũng đã tặng cho nhà văn Kaira Rouda bài thuyết trình của nhà văn Nhã Ca tại Đại Học University of California in Berkeley cách nay mấy năm.









Hình bìa cuốn tiểu thuyết “Best Day Ever” của nhà văn Kaira Rouda. Đến lược nhà văn Kaira Rouda đã ký tặng cuốn sách được xếp hạng bán chạy nhất “Best Day Ever” cho nhà văn Nhã Ca.



Cuốn tiểu thuyết “Best Day Ever” kể chuyện anh chàng Paul Strom là người có một cuộc sống hoàn hảo: một sự nghiệp tỏa sáng trong chức vụ của một giám đốc tiếp thị, một người vợ đẹp, có hai đứa con trai khỏe mạnh và một căn nhà lớn ấm cúng tại một vùng ngoại ô giàu sang. Và anh ấy là người chồng hết chỗ chê: trụ cột gia đình, một người đàn ông có khả năng bảo vệ gia đình, một người cống hiến. Đó là lý do tại sao anh ấy đã có kế hoạch một cuối tuần lãng mạn cho người vợ, Mia, tại căn nhà bên bờ hồ của họ, và chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Và lời cam kết ấy của anh hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời chưa bao giờ có (best day ever).





Nhưng ở đời không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhà văn Kaira Rouda tiếp tục kể về những điều bất ngờ xảy ra trong cuốn “Best Day Ever.”





Khi Paul và Mia lái xe ra khỏi thành phố và đang đi tới miền thôn quê thơ mộng, thì sự căng thẳng bắt đầu len lỏi giữa họ và những ngờ vực cũng bắt đầu tăng lên. Từ đó “Ngày Tuyệt Vời Nhất Chưa Từng Có” bùng nổ với sức mạnh tăm tối đã tiềm ẩn bên trong từ bấy lâu nay để dẫn tới kết luận gây ngạc nhiên người đọc.





Trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất này, Kaira Rouda đã dệt nên một câu chuyện lôi cuốn, hồi hộp về mặt trái của cuộc tình lừa dối và phản bội làm đổ vỡ một cuộc hôn nhân hay một cuộc đời mà nhìn từ bên ngoài như là hoàn hảo.





Trong phần phát biểu, nhà văn Nhã Ca nói rằng bà năm nay đã 81 tuổi nên hầu như đã quên hết mọi thứ. Nhưng bà cũng nói thêm là bà sẽ nhớ mãi sự ưu ái của ông Dân Biểu Harley Rouda và nhà văn Kaira Rouda đã dành cho bà hôm nay. Nhà văn Nhã Ca cũng cho biết rằng bà sẽ cố gắng hết sức để đọc cuốn tiểu thuyết “Best Day Ever” mà nhà văn Kaira Rouda đã tặng cho bà.





Dân Biểu Rouda cho biết cuốn tiểu thuyết này đã được xuất bản năm 2017 và hiện được dịch sang nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức… Ông cũng cho biết sách được bán trên trang mạng của Amazon.