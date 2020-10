Phía Bên Kia "Dãy Núi Biết Hát - The Mountains Sing"

Đào Như





Những thử thách những hy sinh mà dân tộc Việt Nam ta đã phải chấp nhận trong suốt chiều dài lich sử thật to lớn, cao ngất như núi. Đứng gần chân núi, chúng ta không thể thấy được đỉnh núi ấy. Nếu một ngày kia ta đi xa núi, ngoái nhìn lại ta thấy toàn diện núi, khi đó ta mới biết đỉnh núi đó cao biết dường nào...





Đó là truyện "The Tallest Mountains", một thiên sử thi mở đầu 17 truyện của tập truyện mới nhất viết bằng tiếng Anh-The Mountains Sing-của nhă văn nữ gốc Việt, Nguyễn Phan Quế Mai, vừa được nhà xuất bản Algonquin Books, New York, Mỹ, cho cho ấn hành. Tác phẩm "The Mountains Sing" được sự đón nhận ân cần của các nhà văn trên toàn cầu liền được dịch ra nhiều thứ tiếng và được phát hành trên 10 quốc gia trên thế giới.





Truyện cuối cùng, truyện thứ 17 cũng là một thiên sử thi với tựa đề "Những bài ca của Bà ngoại Tôi- "My Grandmother's Songs". Đọc truyện này cho thấy, Nguyễn Phan Quế Mai, quì bên nấm mộ của bà Ngoại, tay nâng bản sao của tập truyện đưa lên khỏi đầu, và khấn nguyện: "thưa Ngoại có lần Ngoại dạy: Những thử thách hy sinh mà dân tộc Việt Nam ta phải chấp nhận trong suốt chiều dài lịch sử thật to lớn cao ngất như ngọn núi cao nhất- The Tallest Mountains- Vâng, Ngoại chính là đinh núi cao nhất ấy". Cuối cùng Nguyễn Phan Quế Mai đốt từng trang bản sao của tâp truyện The Mountains Sing trên nấm mồ bà Ngoại hầu gửi đến cho Bà đọc ở bên kia thế giới.





Nguyễn Phan Quế Mai, qua tác phẩm "Dãy Núi Biết Hát- The Mountains Sing"-kể lại số phận của 4 thế hệ trong một gia đình qua các sự cố khắc nghiệt của lịch sử: Ngoại tôi kể lại cho tôi nghe khả năng sinh tồn, vượt nguy biến của Ngoại qua các thời kỳ chiếm đóng của Pháp, của Nhật, của Mỹ, Nạn đói năm Ất Dậu (1945), sự tàn bạo của cách mạng Ruộng Đất năm 1956. Và bàng bạc trong suốt "The Mountains Sing" là sự mất mát lớn lao về tâm linh, tình nghĩa dân tộc và sinh mạng con người trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó...





Chính những chuyện Ngoại kể cho tôi nghe, đã làm cuộc sống của tôi càng thêm có ý nghĩa, có mục đích. Quả thật, thế giới không công bằng với người Việt chúng ta. Tôi mơ ước ngày nào đó tôi đưa Ngoại trở lại ngôi làng cũ của Ngoại, làng Vinh Phúc tỉnh Nghệ An để đòi hỏi công lý và nếu có thể rữa hận cho hàm oan của Ngoại trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1956, một hậu quả của chuyên chinh vô sản áp đặt trên quê hương tôi. I realized that the world was indeed unfair, and that I had to bring Grandma back to her village to seek justice, perhaps even to take revenge...





Qua văn phong linh động, hấp đẫn và đậm chất thơ, Nguyễn Phan Quế Mai muốn nói lên cùng thế giới, Việt Nam dù phải đi qua nhiều thảm kịch, nhưng niềm tin và hy vọng vào tương lai vào lòng tốt của con người là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi lên của dân tộc Viêt Nam. Viêt Nam không phải chỉ là vùng đất của chiến tranh, Việt Nam còn là một đất nước yêu chuộng hòa bình, ổn đinh, phát triển kinh tế. Viêt Nam là một quốc gia giàu truyền thống văn hóa, văn hoc, nhân văn...như bà Ngoại Diệu Lan đã từng nói: "Ngoại không tin vào bạo động. Không một ai có quyền tước đoạt mạng sống của kẻ khác - I don't believe in violence. None of us has the right to take away the life of another human being."



Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai, sanh năm 1973 trong màu khói lửa của chiến tranh, và lớn lên trong một quê hương đổ nát do chiến tranh. Tác giả Quế Mai đã từng là "con buôn" ở lề đường, cũng từng làm nông trồng lúa trỉa bắp, trước khi được hoc bổng sang học tại Úc châu. Khi trở về nước nàng đã nắm lấy cơ hội bám chặt cộng tác với tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiêp Quốc. Từ đó Quế Mai có tầm nhìn ra thế giới ngày càng rộng hơn và có tấm lòng độ lượng bao dung hơn, như chính bà Ngoại Diệu Lan đã từng khuyên nhủ: "phải sống với tấm lòng dũng cảm, độ lượng và lòng trắc ẩn...to live with courage, grace and compassion...





"Dãy Núi Biết Hát-The Mountains Sing" chỉ là ký ức ghi lại những gì còn nhớ sau khi nghe người khác kể lại-the second hand memory.





Sau khi đọc xong "Dãy Núi Biết Hát-The Mountains Sing " và xếp sách lại, những gì còn đọng lại trong tâm tưởng của người đọc là lời cầu nguyện của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai cho hàng triêu người Việt và không là người Việt đã bỏ mình trong chiến tranh. Mong sao hành tinh của chúng ta sẽ không có những cuộc xung đột vũ trang nào nữa trong tương lai...For the millions of people, Vietnamese and non Vietnamese who lost their life in the war. May our planet never see another armed conflict..





Tập truyện "The Mountains Sing" xứng đáng có mặt trên kệ sách của mọi gia đình nhất là các gia đình cô nhi quả phụ bị bỏ lại và bị lãng quên sau cuộc chiến .../.





Đào Như

Chicago

Oct-5-2020