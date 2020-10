Phòng Thương Mại California Tán Thành Dự Luật 16

LOS ANGELES, CA – Hôm nay, Phòng Thương Mại California (CalChamber) đã tán thành Dự Luật 16, dự luật được đưa vào lá phiếu để chấm dứt lệnh cấm của tiểu bang California đối với các chương trình đặc cách dành cho những nhóm sắc dân hay chủng tộc thiểu số. Thông báo được đưa ra sau khi có sự tán thành từ hơn 25 tổ chức kinh doanh, bao gồm California Hispanic Chambers of Commerce (Phòng Thương Mại Người Gốc Hispanic California), California Black Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Da Đen California), California Asian Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Gốc Á Châu California) và National Association of Women Business Owners (NAWBO) California (Hiệp Hội Nữ Chủ Doanh Nghiệp Quốc Gia California).

Trong một thông báo gửi cho các thành viên của mình, CalChamber cho biết, “Ban Giám Đốc của CalChamber đã dựa trên nhu cầu cải thiện sự đa dạng và cơ hội trong lực lượng lao động công lập và các cơ sở giáo dục của California để đưa ra quyết định ủng hộ Dự Luật 16.”

CalChamber là tổ chức vận động doanh nghiệp lớn nhất tại California. Thành viên của CalChamber đại diện cho một phần tư việc làm của khối doanh nghiệp tư nhân tại California và bao gồm các công ty thuộc mọi quy mô, cũng như ngành nghề trong tiểu bang. CalChamber hiện có hơn 14.000 thành viên, sử dụng tổng cộng một phần tư lực lượng lao động khối doanh nghiệp tư nhân tại California. Ba phần tư doanh nghiệp thành viên của CalChamber có dưới 100 nhân viên.

Bằng việc tán thành Dự Luật 16, CalChamber đã gia nhập đội ngũ các tổ chức doanh nghiệp lớn tán thành Dự luật 16.

“Tại California chúng tôi tin vào việc mang lại cho mọi người — bất kể là là người Da Đen, Da Trắng, Latinh, Người Mỹ gốc Á Châu, Người Đảo Thái Bình Dương, phụ nữ hoặc nam giới — một cơ hội bình đẳng để có được trả công thỏa đáng, việc làm tốt và trường học có chất lượng. California cần Dự Luật 16. Các chương trình cơ hội công bằng như chương trình đặc cách dành cho những nhóm sắc dân hay chủng tộc thiểu số sẽ đảm bảo người gốc Latinh có sự tiếp cận bình đẳng với sự thăng tiến trong công việc, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp – điều này sẽ vừa giúp giảm tình trạng sa thải không hợp lý mà người gốc Latinh phải đối mặt, đồng thời giúp đấu tranh chống nạn phân biệt đối xử về tiền lương.”, Chủ Tịch & CEO của Phòng Thương Mại Người Gốc Hispanic Julian Canete cho biết.

Trong một thông báo chung từ cả Chủ Tịch và CEO Phòng Thương Mại Người Da Đen California, Jay King và Edwin A. Lombard III chia sẻ, “Cuộc khủng hoảng COVID là một lời cảnh tỉnh rằng các chương trình chống kỳ thị màu da hiếm khi đến được với các cộng đồng người Da Đen. Người Da Đen có tỷ lệ nhập viện và tử vong vì COVID-19 cao gấp năm lần người da trắng, tỷ lệ thất nghiệp của người da đen cao kỷ lục, và gần một nửa số doanh nghiệp nhỏ của người da đen phải đóng cửa vào cuối tháng 4. Chúng ta không thể phớt lờ sự thật rằng vấn đề chủng tộc là vô cùng quan trọng. Dự Luật 16 sẽ giúp xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách khôi phục chương trình đặc cách dành cho Người Mỹ Da Đen và người da màu về nhà ở, kinh doanh, và giáo dục mà đã bị tước đi bằng Dự Luật 209 vào năm 1996. Là tổ chức vận động lớn nhất của tiểu bang dành cho các doanh nghiệp Người Mỹ Gốc Phi, chúng tôi tự hào tham gia cuộc đấu tranh để thông qua Dự Luật 16.”

“Các nghiên cứu cho thấy rằng ở các tiểu bang cấm chương trình đặc cách dành cho những nhóm sắc dân hay chủng tộc thiểu số, người Mỹ Gốc Á Châu giành được ít hợp đồng nhất khi xét về các chương trình hợp đồng dành cho chủng tộc thiểu số với chính phủ tại địa phương, tiểu bang và liên bang. Bỏ phiếu THUẬN cho Dự Luật 16 là cơ hội của chúng ta để thay đổi điều đó. Dự Luật 16 cho chúng ta công cụ để đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc và giới tính, cũng như phá vỡ các rào cản để chúng ta có thể cùng nhau phát triển.”, Chủ Tịch CalAsian và CEO Pat Fong Kushida nhấn mạnh.

“Phụ nữ đóng góp hàng ngàn tỷ đô-la vào nền kinh tế Mỹ và California đứng đầu cả nước về số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như về số nhân viên và doanh thu mà các công ty này tạo ra hàng năm. Nhưng trong năm 2020, tỷ lệ lương của phụ nữ và lương của đàn ông ở California vẫn chỉ là con số khiêm tốn 80:100 và tỷ lệ này ở phụ nữ da màu thậm chí còn thấp hơn thế. Tạo cơ hội cho mọi người dân California, đặc biệt là phụ nữ da màu, thông qua Dự Luật 16 là điều thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện tình hình kinh tế cho người dân California ở mọi cộng đồng tại tiểu bang của chúng ta.”, Chủ Tịch NAWBO-CA Vikita Poindexter khẳng định.

Các tổ chức vận động doanh nghiệp khác của California đã tán thành Dự Luật 16 bao gồm: Asian Business Association (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Người Gốc Á Châu), Bay Area Council (Hội Đồng Vùng Vịnh), BizFed, Fresno Metro Black Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại của Người Da Đen Fresno Metro), Greater Los Angeles African American Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Đại Los Angeles), Los Angeles Business Council (Hội Đồng Doanh Nghiệp Los Angeles), Los Angeles Area Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Khu Vực Los Angeles), Hollywood Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Hollywood), Los Angeles Gay & Lesbian Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Của Người Đồng Tính Nam và Đồng Tính Nữ Los Angeles), National Association of Minority Contractors- Southern California (Hiệp Hội Các Nhà Thầu Thiểu Số Quốc Gia – Nam California), Oakland Chinatown Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Khu Phố Tàu Oakland), Oakland Vietnamese Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Việt ở Oakland), Oakland African American Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi ở Oakland), Greater Riverside Chambers of Commerce (Phòng Thương Mại Đại Riverside), Sacramento Asian Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Gốc Á Châu Sacramento), Sacramento Black Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Da Đen Sacramento), San Francisco African American Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi San Francisco), San Francisco Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại San Francisco), Silicon Valley Leadership Group (Nhóm Lãnh Đạo Thung Lũng Silicon), San Diego Regional Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Khu Vực San Diego), Pasadena Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Pasadena), Central San Diego Black Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Da Đen Trung Tâm San Diego), Crenshaw Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Crenshaw), Greater LA African American Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Phi Đại LA), Black Chamber of Commerce Inland Empire (Phòng Thương Mại Người Da Đen Inland Empire), National Black Contractors Association (Hiệp Hội Nhà Thầu Da Đen Quốc Gia) và The Silicon Valley Organization (Tổ Chức Thung Lũng Silicon).