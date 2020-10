Vì Lợi Ích Của Nhân Loại và Nhân Sinh - Hãy Bầu Cho Khoa Học Vào Ngày 3 Tháng 11 và Xa Hơn Nữa

Là những công dân toàn cầu trong một xã hội phát triển, liệu chúng ta có cần thêm bằng chứng khoa học để thuyết phục ta phải làm gì cho trái đất và sự sống còn của nhân loại?

Trong nhiều năm, nghiên cứu khoa học đã và đang cảnh báo cho chúng ta rằng loài người đang dần hủy hoại môi trường sống, hủy hoại trái đất và đặt chính chúng ta vào nguy cơ bệnh tật do các loại vi rút và vi trùng phát sinh. Theo các báo cáo của NASA (https://climate.nasa.gov/ evidence/ ), đã có rất nhiều minh chứng chỉ ra hậu quả nặng nề vì biến đổi khí hậu diễn ra và địa cầu nóng lên. Điển hình là nhiệt độ trái đất gia tăng dẫn đến nhiệt độ của đại dương gia tăng, băng tuyết tan ở hai cực, độ bao phủ cần có của băng tuyết bị giảm, mực nước biển tăng lên, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, làm mất cân bằng sinh thái, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, v.v. Khi khí hậu trở nên xấu đi, dịch bệnh diễn ra có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ và toàn cầu, như Ebola và Covid-19. Một thực tế đáng buồn là chúng ta, nước Mỹ, không phải là quốc gia đầu tiên bị Covid-19 tấn công nhưng lại là quốc gia đang dẫn đầu danh sách ca nhiễm bệnh và số ca tử vong theo số liệu của đại học Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/ data ).

Thực tế này đã không xảy ra nếu lãnh đạo của nước Mỹ biết tận dụng lời khuyên của các nhà khoa học vào chính sách và các chương trình hành động ngay từ phút ban đầu. Kém may mắn thay, minh chứng khoa học đã bị phớt lờ để rồi hậu quả người dân Mỹ phải trả đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Vào thời điểm này, chúng ta không có khả năng quay ngược thời gian để sửa sai, mà cơ hội mà chúng ta có trong tay là lá phiếu bầu. Với một nền dân chủ như nước Mỹ, lá phiếu chính là công cụ có sức mạnh thay đổi tương lai, số phận của một xã hội, một đất nước và nhiều thế hệ về sau. Từ hôm nay đến ngày 3/11/2020 là thời điểm quyết định và là cơ hội có thể là duy nhất để sửa chữa sai lầm, hãy lắng nghe khoa học và để đưa nước Mỹ về đúng vị thế vốn có. Hãy bầu cho những người lãnh đạo biết quan tâm đến sức khỏe của bạn, biết lắng nghe ý kiến của người dân và chuyên gia, biết tôn trọng thiên nhiên và ý thức gìn giữ chất lượng sống cho thế hệ mai sau.

Bài viết ngắn này là tiếng gọi khiêm tốn và khẩn thiết đến công dân Mỹ gốc Việt, để cùng suy ngẫm về hình ảnh nước Mỹ chúng ta muốn trong 4 năm sắp đến và những năm tiếp theo. Để cùng chọn người lãnh đạo có khả năng giải quyết hai thách thức trước mắt của nước Mỹ, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Dù bạn chọn tin tưởng hay phủ nhận sự tồn tại của hai thách thức này, trên thực tế chúng ta vẫn đang đối đầu với nó, ở những góc khác của nước Mỹ và toàn cầu, sự sống vẫn đang bị hủy hoại, nhiều gia đình đang hứng chịu cảnh tang thương, chia ly vì dịch bệnh, lũ lụt, cháy rừng, hạn hán, v.v. Hiện nay, nhiều báo cáo tài liệu nghiên cứu của IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) đưa ra kịch bản chi tiết hậu quả nhân loại sẽ tiếp tục đối mặt trong các thập kỷ tiếp theo khi nhiệt độ trái đất thay đổi. Vâng, dù bạn có tin hay không biến đổi khí hậu đang diễn ra. Hãy thử nhớ lại một nguồn tin mà bạn thường đọc, không quan trọng tin tức được truyền đạt qua kênh nào, tất cả đều đưa ra hình ảnh cháy rừng bao trùm miền Tây nước Mỹ, cảnh quan bị lửa thiêu rụi cảnh quan, nhà cửa, động vật hoang dã và mạng sống người Mỹ. Nguyên nhân chính là do hạn hán kéo dài bất thường, gây cháy tự phát từ các bụi nhỏ và bùng thành đám cháy lớn. Mây bụi hình thành từ các đám cháy này bao trùm bầu trời nước Mỹ và đến tận vương quốc Anh. Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất bị cháy rừng trên diện rộng do hiện tượng nóng lên toàn cầu, mà Nam Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác đang và sẽ đối mặt với nguy cơ và mức độ tương tự.

Thêm vào đó, hạn hán do biến đổi khí hậu gây khan hiếm lương thực ở châu Phi, làm giảm lượng đất canh tác được trên khắp địa cầu, bao gồm đất nông nghiệp của Mỹ. Một hiện tượng đáng chú ý là, tại một vùng trù phú thung lũng miền Trung (Central Valley) ở California, hệ thống nước ngầm bơm lên để tưới cây trồng trọt đang làm giảm nguồn nước dự trữ đến mức mặt đất bị sụt lún dần; nguồn nước dự trữ có thể không thay thế được.

Ngược lại, biến đổi khí hậu khiến ngập lụt ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhiều vùng của nước Mỹ. Số lượng bão nhiệt đới, mưa, ngày một gia tăng làm tình trạng này càng trở nên khắc nghiệt hơn. Dù giới khoa học vẫn còn đang loay hoay tìm ra mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và dịch Covid-19, một điều chúng ta biết chắc rằng loài người đang bị dịch bệnh bủa vây. Dù số lượng người nhiễm bệnh và ca tử vong đang tăng lên hàng ngày, chúng ta bao gồm các nhà chính trị vẫn đang xem nhẹ sự tồn tại và sức tàn phá của nó.

Chúng ta đã được các nhà khoa học loan báo một cách rõ ràng những phương pháp cơ bản ngăn chặn lây nhiễm và bảo vệ chính mình. Nhưng một số người không tin vào khoa học vẫn mãi bận rộn thể hiện cái tôi của mình hơn là hành động vì sức khỏe chung của cộng đồng. Họ từ chối mang khẩu trang và cố tình tụ tập đông người. Những hành vi này tràn lan trong xã hội Mỹ, gồm cả giới chính trị trong những tháng vừa qua. Đáng buồn nhưng lại chẳng ngạc nhiên, họ bị nhiễm bệnh và đặt cộng đồng vào nguy cơ lây nhiễm vì nhận định thiếu khoa học của cá nhân mình.

Thế nhưng, trong thời khắc khủng hoảng và muôn vàn khó khăn này, chúng ta đang có những nhà lãnh đạo làm ngơ và thậm chí cổ súy cho những hành vi nêu trên. Ví dụ cụ thể là tổng thống đương nhiệm, một trong số ít người vẫn chạy trốn thực tế biến đổi khí hậu và thất bại trong việc lèo lái nước Mỹ vượt qua đại dịch Covid-19. Dưới bộ máy lãnh đạo hiện tại, bao gồm những chính trị gia có chung tư tưởng bảo thủ, nước Mỹ đã chịu đựng sự mất mát quá lớn với hơn 200,000 ca tử vong vì Covid-19, liệu sự mất mát này sẽ dừng lại ở đâu? Tại sao những mạng sống quý giá của người Mỹ trở nên quá nhỏ bé trước một bộ máy điều hành vì lợi ích nhóm nào đó?

Chúng ta đang có cơ hội để thay đổi, có thể chúng ta đặt hoài nghi tất cả nhà chính trị gia hiện tại, niềm tin chúng ta cần đặt vào chính là khoa học, vì khoa học là sự thật dù bạn có chấp nhận hay không. Hãy bỏ phiếu cho người lãnh đạo biết tôn trọng giá trị này, biết quan tâm và đồng cảm với vấn đề của cộng đồng, của nước Mỹ và của nhân loại. Lựa chọn của chúng ta từ nay đến ngày 3/11 chỉ có hai hướng: một là chọn sức khoẻ của người Mỹ và sự sống của hành tinh duy nhất của chúng ta, hoặc ủng hộ cho những sự suy thoái mới do nhóm lợi ích lãnh đạo. Hãy tìm hiểu kỹ nền tảng chiến lược hành động cho hai thách thức hiện tại và đưa ra lựa chọn của bạn. Riêng chúng tôi, tấm phiếu hiển nhiên thuộc về ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống tương lai, và những ai tin vào khoa học. Chúng tôi đề nghị quý vị bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (trong cộng đồng của bạn, trong tiểu bang của bạn và ở quốc gia của bạn), tin tưởng, chấp nhận và biết tận dụng kiến thức khoa học vào chính sách quốc gia, kết nối các nguồn lực để cứu sự sống của không riêng nước Mỹ mà hành tinh của chúng ta đang ở.

Tiến sỹ: Ed Bureau, giáo sư đại học hưu trí

Tiến sỹ: Phe X. Bach, nhà giáo dục khoa học

Dịch từ tiếng Anh bởi Cessie B.