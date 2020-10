Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California Thông Báo Hoãn Hội Chợ Tết Cho Đến Năm 2022

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California



www.uvsa.org • contact@uvsa.org • P.O. Box 2069 • Westminster, CA 92684 • Tel: (714) 388-6711

Ngày 06 tháng 10, 2020

Kính gửi quý đồng hương & đại gia đình Tổng Hội Sinh Viên,

Ban Tổ Chức của Hội Tết Sinh Viên xin thông báo rằng Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40 sẽ được hoản lại đến Tết Nguyên Đán năm 2022.

Sự an toàn và sức khỏe của các thiện nguyện viên và thành viên trong cộng đồng là điều quan trọng nhất khi đi đến quyết định này. Ban Chấp Hành của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức của Hội Tết Sinh Viên và các Trưởng Ban khác đã có nhiều cuộc họp về vấn đề này. Chúng em đã theo dõi và tham khảo tin tức địa phương và trên toàn quốc, cũng như các hướng dẫn an toàn của tiểu bang và liên bang, để đưa ra được kết luận rằng bênh dịch COVID-19 có thể vẫn sẽ là ̣ mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của cộng đồng trong thời gian tới.

Tông Hô ̣ ̣i Sinh Viên chân thành gửi lời xin lỗi đến các thiên nguyê ̣ n viên và các hô ̣ ̣i đoàn trong công đồng đã từng sát cánh với chúng em với quyết định đình hoản này ̣ . Chúng em gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị trong công đồng và các thiện ̣ nguyện viên đã ủng hô cho Hội ̣ Tết Sinh Viên trong 39 năm qua. Chúng em hy vọng là quyết định này sẽ cho chúng em thêm thời gian để cải thiên và chuẩn bị cho Hô ̣ ̣i Tết Sinh Viên lần thứ 40 được thành công.

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California luôn luôn nhắm tìm môt nơi cho các ̣ thành viên phát triển và đào tạo những nhà lãnh đạo. THSV tin chắc rằng các thành viên của hội sẽ sử dụng tất cả các kỹ năng của mình để cùng nhau vượt qua đại dịch này. THSV sẽ cập nhât đến quý vị với những sự thay đổi trong tương lai. ̣

Tổng Hội Sinh Viên xin chúc quý vị nhiều sức khỏe. Chúng em hy vọng sẽ gặp lại quý vị tại Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40.

Những lời chúc tốt đẹp nhất,

Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên



***





October 06, 2020

Dear Community Members & UVSA Family,

The UVSA Tết Festival Chair and Directors regret to announce that the UVSA Tết Festival 2021 has been postponed until 2022.

The safety and health of our staff and community members were of the utmost importance when considering this decision. The UVSA SoCal Executive Board, Tết Festival Chair, and Directors had many discussions regarding the matter. We followed local and nationwide news, as well as state and federal safety guidelines, to conclude that the COVID-19 will continue to remain a major threat to the public safety of our staff and community in the future.

We apologize for any inconvenience this may cause to our staff and constituents. We would like to send our deepest thanks and gratitude to our members, volunteers, and sponsors who have been supporting us for the past 39 years. In the meantime, we will continue to work towards planning and improving the 40th UVSA Tết Festival.

UVSA SoCal has always aimed to provide a place for our members to grow and develop as leaders. We are certain our members will continue to use their skills to help each other overcome this difficult time. We will keep you informed of future changes.

Please stay safe and healthy, and we hope to see you at our next event.

Best wishes,

UVSA Tết Festival Organizing Committee