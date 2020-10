Đài TV Địa Phương Garden Grove TV3 Được Đề Cử Giải Emmy Lần Thứ 4 và Những Giải Thưởng KhácĐài TV Địa Phương Garden Grove TV3 Được Đề Cử Giải Emmy Lần Thứ 4 và Những Giải Thưởng Khác

Đài truyền hình Thành phố Garden Grove TV3 (GGTV3) đã vinh dự nhận được đề cử cho giải Emmy và sáu giải thưởng quốc gia và khu vực trong năm nay, bao gồm hai giải nhất cho các video về Thành phố.





Video "Garden Grove Animal Care Serving You" đã nhận được đề cử giải Emmy trong Chương trình Thông tin/Hướng dẫn hoặc hạng mục Đặc biệt từ National Academy of Television and Arts and Sciences, Pacific Southwest Chapter. Video cũng đã giành được vị trí đầu tiên trong hạng mục 'Government Access' từ Western Access Video Excellence (WAVE). Một hạng mục khác cũng được giải nhất tại WAVE Awards là cho video “A Garden Grove Story in Shadow Dance” thuộc hạng mục Thử nghiệm (Experimental category.)





GGTV3 đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc trong Quảng cáo hạng mục Thành phố /Quận cho video "City Partnerships" tại Giải thưởng Lập trình Chính phủ (GPA) hàng năm của Hiệp hội Cố vấn và Viên chức Viễn thông Quốc gia lần thứ 35 (National Association of Telecommunications Officers and Advisors). Họ cũng nhận được giải thưởng Danh dự trong hạng mục 'Edited Community Event Coverage' cho cuộc diễn hành Lễ hội Dâu tây Garden Grove; giải thưởng Danh dự cho video Jack Wallin, một trong những người sáng lập của Lễ hội Dâu tây Garden Grove; và một giải thưởng Danh dự trong hạng mục Giáo dục Công cộng cho video “The Alliance: School Resource Officers Trailer.





NATOA là một tổ chức phi lợi nhuận công nhận các cơ quan chính quyền địa phương xuất sắc trong các chương trình phát sóng, truyền hình cáp, đa phương tiện và điện tử.





GGTV3, một bộ phận của Văn phòng Quan hệ Cộng đồng của Thành phố, đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các ban ngành của Thành phố và trong nỗ lực của Thành phố nhằm cung cấp thông tin và giải trí cho cộng đồng Garden Grove.