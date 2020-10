Dân Biểu Harley Rouda Gởi Thư Cho Ngoại Trưởng Mike Pompeo Về Vấn Đề Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Bắc Truyển

Trong một lá thư ghi ngày 2 tháng 10 2020 gởi ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda cùng hai đồng viện là Dân Biểu Alan Lowenthal và Dân Biểu Joe Lofgren đã kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, và đặc biệt là trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển.





Lá thư nhắc đến kỳ Đối Thoại Nhân Quyền Việt-Mỹ Thường Niên lần thứ 24, dự tính sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Ba vị dân biểu cho rằng việc kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền là quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới sự hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.





Lá thư đề nghị nhắc đến trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển trong kỳ Đối Thoại Nhân Quyền. Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một nhà hoạt động tự do tôn giáo, đang bị giam cầm với bản án 11 năm với tội danh âm mưu lật đổ nhà nước. Ông cũng là người đồng sáng lập Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo, nhằm mục đích giúp đỡ tù nhân lương tâm và gia đình. Ông bị bắt vào năm 2017, bị từ chối quyền được gặp luật sư, gia đình không được thăm viếng, cung cấp thực phẩm và thức ăn.





Lá thư cho rằng nếu muốn có quan hệ sâu sắc hơn với Hoa Kỳ, chính quyền CSVN phải chứng tỏ thiện chí trong vấn đề nhân quyền. Việc trả tự do cho Nguyễn Bắc Truyển sẽ là một biểu hiện cho tiến bộ nhân quyền tại Việt Nam. Ba vị dân biểu đã đề nghị phía Hoa Kỳ đặc biệt nhắc đến trường hợp Nguyễn Bắc Truyển trong kỳ Đối Thoại Nhân Quyền lần thứ 24 sắp tới, và yêu cầu trả tự do do cho ông ta một cách vô điều kiện.