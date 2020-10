24 Tiểu Bang Ở Mỹ Gia Tăng Trường Hợp Bị Nhiễm Coronavirus, Chuyên Gia Y Tế Nói Mỹ Cần Biện Pháp Toàn Diện Để Chống Vi Khuẩn

Chuyên gia y tế hàng đầu cảnh báo Hoa Kỳ cần “một biện pháp toàn diện” đối với đại dịch Covid-19, theo sau một tuần nhiều tiểu bang báo cáo khuynh hướng gia tăng bệnh dịch đáng báo động, theo bản tin của CNN tường trình hôm Thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 2020.

“Việc thử nghiệm không thay thế các biện pháp an toàn gồm đeo khẩu trang thường xuyên, giữ khoảng cách xã hội, và rửa tay,” theo Bác Sĩ Tom Frieden, cựu giám đốc của Cơ Quan CDC Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Sáu.

Phát biểu của ông đến như một phản ứng đối với thử nghiệm dương tính của Tổng Thống và đệ nhất phu nhân. Các chẩn đoán của họ, theo Friedden cho biết, phục vụ như là “một nhắc nhở rằng Covid-19 đang là mối đe dọa đối với đất nước và có thể xảy ra cho bất cứ ai.”

24 tiểu bang chứng kiến số trường hợp mới gia tăng ít nhất 10% trong tuần này so với tuần trước, theo phân tích của CNN đối với tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins, và 19 tiểu bang ở mức ổn định không tăng không giảm.

Chỉ 7 tiểu bang -- Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Oklahoma và Texas – báo cáo giảm các trường hợp mới lây bệnh ít nhất 10% so với tuần trước.

Mức trung bình 7 ngày trên toàn quốc về các trường hợp mới bị lây hàng ngày – khoảng 42,400 – là nhiều hơn 20% so với ngày 12 tháng 9, khi mà ở mức thấp 2 tháng với 34,300 trường hợp mới bị lây.

Nó vẫn còn thấp hơn mức cao điểm mùa hè với 67,000 trường hợp mới bị lây từ tháng 7 – nhưng các viên chức y tế nói rằng ngay cả số trường hợp hàng ngày ở mức 40,000s thì cũng quá cao nếu toàn quốc muốn tránh sự gia tăng nguy hiểm trong những tháng sắp tới, khi thời tiết lạnh sẽ làm người dân ở trong nhà nhiều hơn.

Các tiểu bang báo cáo gia tăng số trường hợp mới bị lây gồm Alaska, Connecticut, Delaware, Idaho, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin và Wyoming.

Hơn 7.3 triệu người Mỹ đã bị truyền nhiễm vi khuẩn corona trên toàn quốc, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins. Hơn 209,000 người đã thiệt mạng.