Chánh Pháp Số 107, tháng 10.2020

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ TỰ VẤN, BÁT NHÃ, HỒI HƯỚNG (thơ Xuyên Trà), trang 8

¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ MÙA ĐÃ VÀO THU (thơ Mặc Phương Tử), trang 11

¨ NHỚ ƠN NHỊ VỊ HÒA THƯỢNG... (ĐNT Tín Nghĩa), trang 12

¨ THỜI QUỶ MỘNG (thơ Nguyễn thị Khánh Minh), trang 15

¨ THƯ KHÁNH TUẾ (Tỳ kheo Thích Tuệ Sỹ), trang 16

¨ MÙA HẠ VÀ BÀN PHÍM (thơ Thy An), trang 20

¨ NGOÀI BÁT THÁNH ĐẠO KHÔNG CÓ QUẢ VỊ SA-MÔN (Quảng Tánh), trang 21

¨ CHỚM THU, NGẠI LÁ THU RƠI... (thơ Lưu Lãng Khách), trang 23

¨ VÔ TƯỚNG TAM MUỘI (Nguyên Giác), trang 24

¨ THÔNG ĐIỆP TỪ COVID-19 (thơ Thích Viên Thành), trang 28

¨ PHÁP TU SÁM HỐI (TN Hằng Như), trang 29

¨ CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI..., VNPG Sử Luận, Chương 32 (Nguyễn Lang), trang 33

¨ CHÁNH BIẾN TRI – Câu Chuyện Dưới Cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi), trang 38

¨ BÊN DÒNG SINH TỬ CHÂU SA (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 39

¨ ĐÃ THẤY VÔ THƯỜNG (thơ Đồng Thiện), trang 42

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHÃ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 47

¨ KHI THẦY ĐI TÌM TRÒ (Huệ Trân), trang 48

¨ TỪ ÁC MỘNG THỜI ĐẠI DỊCH ĐẾN ĐẠI MỘNG CUỘC ĐỜI (Huỳnh Kim Quang), trang 50

¨ MẸ, NGÔI CHÙA VÀ MÙA THU (Mang Viên Long), trang 54

¨ NẤU CHAY: CANH KIM CHI (Trịnh thị Kim Ánh) trang 57

¨ SỰ TIÊU HÓA THỨC ĂN (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 58

¨ NGHỆ THUẬT THUYẾT PHÁP TRONG KINH PHÁP CÚ (TM. Ngô Tằng Giao) trang 59

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

¨ VỢ GIẢ CHẾT DỐI CHỒNG (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 66

¨ CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG ĐÓ MÀ THÔI (Tiểu Lục Thần Phong), trang 67

¨ AN LẠC TRONG TĨNH LẶNG (thơ Thục Uyên), trang 70

¨ TÁM VẠN BỐN NGHÌN CÂY (Hàn Thủy Giang), trang 71

¨ STORY OF KHEMAKA, THE SON OF A RICH MAN (Daw Tin), trang 73

¨ HY SINH (Truyện cổ Phật giáo), trang 74

¨ CHÂN NHƯ (thơ Diệu Viên), trang 75

¨ VU LAN NHỚ MẸ (Trần Thị Anh Loan), trang 76

¨ NHỚ MẸ VÔ VÀN (thơ Đào Mạnh Xuân), trang 77

¨ REALM OF SUFFERING (translated by Bạch Xuân Phẻ), trang 77

¨ NGÕ THOÁT – chương 1 (Vĩnh Hảo), trang 80

¨ THU CẢM (thơ Chúc Hiền), trang 82.





