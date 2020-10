Kế Hoạch Giáo Dục Ái Quốc Của Trump Sẽ Làm Cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc “Mỉm Cười”

Lời tòa soạn: The Interpreter | Người Thông Dịch là một nhóm biên soạn tổng hợp thông tin, với các thành viên gồm những người Mỹ trẻ gốc Việt, có sứ mệnh nhìn lại và đóng góp cho cộng đồng qua cách chọn lọc tin tức từ các cơ quan phương tiện truyền thông tiếng Anh có uy tín và cân bằng, và dịch bài sang tiếng Việt. Người Thông Dịch nhắm thực hiện hai điều: 1)Thu hẹp khoảng cách thông tin do rào cản ngôn ngữ tạo ra, bằng cách dịch các bài báo, sáng kiến, và ý kiến từ hãng tin chuẩn mực quốc tế sang tiếng Việt; và 2) Cung cấp cho độc giả người Mỹ gốc Việt các tài liệu tiếng Việt để giúp bắt đầu những cuộc đối thoại khó khăn về công bằng xã hội, sự tàn bạo của cảnh sát, sự đoàn kết và lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ.



Chúng ta không khó để đoán được ai sẽ là kẻ tế thần của Trump trong công cuộc xây dựng “chiến dịch giáo dục ái quốc” của mình: chủ nghĩa tự do và hệ tư tưởng phi tổ chức antifa. Có thể thấy rằng có khá nhiều điểm tương đồng một cách đáng sợ giữa lời thề của Trump về việc sẽ thay đổi cách người Mỹ học lịch sử và hình thức tẩy não người dân để tự tôn vinh chính phủ Cộng Sản Trung Quốc.

Ngoài ra, theo thỏa thuận kể trên, TikTok phải nhượng lại những thuật toán giá trị của họ cho một công ty Mỹ với mục đích xoa dịu vấn nạn “bảo mật quốc gia” của Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cho rằng thế hệ trẻ Hoa Kỳ, bằng việc làm những video vớ vẩn trên TikTok, chúng đang vô tình trở thành mỏ vàng dữ liệu cho tình báo Trung Quốc xâm nhập. Nhưng đây chẳng phải điều các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc vốn đã than vãn từ hàng thập niên qua khi bị bắt buộc phải chuyển nhượng dữ liệu dưới lý do an ninh quốc gia? Đó là chưa bàn đến kế hoạch cấm WeChat , vốn là một ứng dụng nhắn tin đa dụng của Trung Quốc. Tôi hiểu rằng việc sử dụng WeChat có thể gây một vài mối lo ngại về bảo mật quốc gia cho người dùng, và rằng việc WeChat chặn các tin tức từ Mỹ nhằm dọn đường cho các tư tưởng Cộng Sản tiến vào Hoa Kỳ. Nhưng liệu cấm hẳn WeChat có phải phương án tối ưu không? Hành động này có vẻ chỉ mang tính trả đũa việc Trung Quốc đã cấm các ứng dụng tương tự của Mỹ như Whatsapp và Facebook Messenger chứ không vì bất cứ mục đích an ninh nào. Thay vì đề xuất những phương án khả thi hơn, Trump lại đi theo bài bản chiến lược của Trung Quốc: “Bạn chơi bẩn, tôi sẽ chơi bẩn hơn.” Theo cách nói của đứa con 11 tuổi của tôi thì, “Trump có phải muốn làm Hoa Kỳ trở nên giống Trung Quốc hơn không?”