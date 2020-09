Lễ Tưởng Niệm 81 Chiến Sĩ Nhẩy Dù Tại Peek Family Funeral, Nam California September 29th 2020

Vượt qua bao nhiêu trở ngại từ thời của Tổng Thống Ronald Reagan, và vì Cộng Sản Viêt Nam đã hai lần từ chối nhận hài cốt 81 chiến sĩ nhẩy dù này về chôn cất tại quê hương, nên Thượng Nghị Sỹ Jim Webb và cựu Đại Tá TQLC Mỹ Gene E. Castagnetti cùng phu nhân Nina Ngọc Nhung, đã quyết định chọn miền nam California nắng ấm làm nơi an nghỉ cuối cùng cho 81 chiến sĩ nhẩy dù, để các anh được thêm phần ấm áp, nằm trong vùng "Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản" hải ngoại; và hài cốt của các anh đã được di chuyển từ Hawaii đến thành phố Westminster, California.

Chị Nina Ngọc Nhung cho biết, khi nhìn thấy lần đầu tiên hài cốt trong quan tài đóng kín của 81 chiến sĩ nhẩy dù VNCH năm 1986 tại Hawaii, chị đã khấn trong dòng nước mắt rằng chị sẽ thành kính chôn cất và an vị 81 anh hùng vị quốc vong thân này trước khi chị nhắm mắt, và ước nguyện của chị đã thành tựu. Năm nay và mấy hôm trước, chị đã bay từ Hawaii đến Texas để tham dự buổi rally cổ vũ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump do nhóm của anh Huỳnh

Công Ánh tổ chức, và sau đó bay ngày về đây cùng với các bạn thân hữu để dâng bình hoa và nén hương cùng lòng thành khẩn lên tưởng niệm các anh. Mỗi năm chị sẽ bay qua đây một lần, cùng với các bạn bè thân hữu tại Nam California, đến mộ phần của 81 vị anh hùng nhẩy dù để khấn nguyện và tưởng niệm.

Buổi tưởng niệm sáng nay tuy đơn sơ nhưng đầy xúc động, nhiều người đã không ngăn được dòng nước mắt khi hát quốc ca VNCH, quốc ca Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Đặc biệt không mời các quan khách, nhưng vợ chồng Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng hiện diện với bình hoa trắng. Nhân dịp này Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời một số câu hỏi và xác định năm 2022 ông mới hết hạn, và sẽ ra tái tranh cử. Việc ông ra tranh cử Giám Đốc về Water District lần này không ảnh hưởng gì đến việc tái tranh cử chức Thị Trưởng Westminster năm 2022.

Lễ tưởng niệm kết thúc vào 11:30 giờ sáng cùng ngày. Sau đó mọi người dùng bữa trưa tại nhà hàng Song Long ở khu vực Bolsa để hoạch định chương trình sang năm làm sao trong lễ tưởng niệm có thế hệ VNCH tiếp nối và giới trẻ để các cháu nhớ về những anh hùng trong quân dân cán chính VNCH ngày trước./.