Ông Trọng Gửi Thông Điệp Tới Phiên Họp Thường Niên Khóa 75 Của LHQ

Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020. Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới không thể đến New York do các hạn chế liên quan đến dịch bịnh Covid-19. Những bài phát biểu của họ phải được Video rồi gửi đến tổ chức trước.

Tuy nhiên dù vắng mặt trong sự kiện các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới vẫn cố gắng chia sẻ tầm nhìn của họ về việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trên thế giới hiên nay...

Các nhà lãnh đao của cộng sản Hà Nội cũng lên tiếng phát biểu mặc dầu những điều phát biểu của họ cũng chỉ là sự nhai lại nhàm chán. Hôm 21-9-2020, ngay ngày khai mạc, ông nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp ca ngợi niềm tin của nhân loại vào tổ chức LHQ ngày càng lớn mạnh xuyên suốt lich sử 75 năm thành lâp. Ông Phúc ca tụng Bản Hiến Chương của LHQ như là nguyên tắc cơ bản đã đưa nhân loại đạt được nhũng thành quả về văn hóa, hòa binh, ổn định và phát triển kinh tế lớn mạnh như hiện nay măc dầu thế giới đang đương đầu với thử thách chưa từng có: Tác động tai hại của dich bịnh Covid-19, cùng với bất ổn, xung đột cạnh tranh của các nước lớn, chính trị, biến đổi khí hậu đang đe dọa nên hòa bình và phát triển bền vững của các dân tôc. Theo ông Phúc, LHQ là một trung tâm điều phối hành động chung cho các quốc gia...Và cuối cùng ông Phúc, Thủ Tướng của CSVN khẳng định: " Từ tro tàn của chiến tranh, sau 75 năm thế giới không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hòa bình, hữu nghị được vun đấp, đói nghèo và bệnh tật được đẩy lùi, cuộc sống của nhân loại được đổi thay..". Và ông cũng không quên gửi đi một thông điệp nói về Độc lập và Chủ quyền của một dân tôc tại LHQ...

Theo thông tin đài VoaTiengViet, hôm 24-9 ông Trọng, TBT-CTN Viêt Nam cũng gửi đến buổi họp thường niên lần thứ 75 của LHQ, một thông điêp có phần nhấn mạnh về chủ quyền và độc lập của các quốc gia trên toàn cầu. Theo VoaTiengViet "các giới quan sát cho rằng đây là đầu tiên nhà lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam lên tiếng tai diễn đàn lớn nhất thế giới khẳng định lập trường của Hà Nội về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, đề cập đến giải pháp pháp lý, chứ không đơn thuần chỉ bám vào biện pháp ngoại giao mà VN theo đuổi bấy lâu nay."..

Cũng theo VoaTiengViet, trong thông điệp gửi đến diễn đàn LHQ hôm 24-9-2020, ông Trọng còn nhấn mạnh: "Trong vai trò Ủy Viên Không Thường Trực của HBA-LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng và hơp lý để giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế...tránh mọi hành động đơn phương áp đặt..."

https://voatiengviet.com/a/nguyen-phu-trong-de-cap-giai-phao-phap-ly-trong-thong-diep-gui-lhq/5597432.html

Qua những phát biểu ở trên, đây là lần đầu tiên Nguyên Phú Trọng lên tiếng tại diẽn đàn LHQ, diễn đàn lờn nhát thế giới, ông đă mạnh dạn chỉ trich và phê phán chính phủ Bắc Kinh đã đơn phương hành động và dùng vũ lực áp đặt mọi cục diện trên Biển Đông theo ý đồ của Băc Kinh. Phải chăng đây là đầu tiên tư tưởng Thoát Trung của Viêt Nam được công khai phát biểu tai diễn đàn LHQ, một diễn đàn lớn nhất thế giới.

Động thái náy của ông Trọng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, quan trọng, khi Việt Nam trước thềm Đai Hội-XIII...sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng Giêng năm 2021../.

Đào Như

Chicago

Sept 27-2020