Người Mỹ Gốc Việt Tiến Sát Cánh Cùng Tranh Đấu Cho Một Nước Mỹ Công Bằng

Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến Trên Khắp Nước Mỹ Khởi Xướng Chiến Dịch Vận Động Bầu Cử Hầu Tạo Thay Đổi Then Chốt





Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ. Sau cái tin thắt ruột của cuộc bầu cử 2016, hàng trăm người Mỹ gốc Việt khắp nước Mỹ đã đến với nhau để thành lập PIVOT vào đầu năm 2017. PIVOT là tổ chức người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở tầm quốc gia, với mục đích đấu tranh cho một nước Mỹ công bằng và đa dạng. Trong mùa bầu cử, là người tị nạn và con cháu của người tị nạn, thành viên PIVOT hứa hẹn bảo vệ cộng đồng trước những tin giả có tính gây phá hoại và chia rẽ. Chỉ còn hơn một tháng trước ngày đi bầu, PIVOT đã khởi xướng chiến dịch huy động tất cả các thành viên và đồng minh tham gia để kêu gọi người Mỹ gốc Việt ghi danh cử tri, đi bầu, và bầu cho Biden và cho một nước Mỹ công bằng hơn.

Kết quả từ một cuộc thăm dò người Mỹ gốc Châu Á toàn quốc gần đây cho thấy người gốc Việt là nhóm thiểu số duy nhất với số ủng hộ Donald Trump (48%) cao hơn Joe Biden (39%). Thi Bui, tác giả đã đoạt giải thưởng với tác phẩm The Best We Could Do, giải thích động lực nào đã thúc đẩy những người Mỹ gốc Việt này hành động, “thay vì chê trách cộng đồng do dữ liệu đáng ngại này, nhóm tổ chức của PIVOT dựa trên hiểu biết của mình về lịch sử đau thương của chúng ta và cách cộng đồng tiêu thụ thông tin, để tìm hiểu lý do tại sao nhiều người bỏ phiếu ngược với quyền lợi của chính họ, hoặc không chịu đi bầu.” Với mục đích phục vụ cộng đồng, PIVOT đã soạn ra nhiều tài liệu bầu cử song ngữ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người Mỹ gốc Việt, như bản hướng dẫn cử tri, trang mạng kiểm tin, trang mạng ghi danh bầu cử cho những người sử dụng tiếng Việt, và ‘cửa gây quỹ’ cho các ứng cử viên cấp tiến.

Các tài liệu trên có thể được tìm thấy tại đây: https://www.pivotnetwork.org/toolkit

Một số các vị dân cử gốc Việt trên toàn quốc đã phát biểu trong buổi sinh hoạt để động viên những người tham dự. Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen từ Georgia (Đơn vị 89), người Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội của tiểu bang ‘xôi đậu’ này, nói về nỗ lực dìm phiếu, “người Mỹ gốc Châu Á là thành phần cử tri tăng trưởng nhanh nhất tại các tiểu bang miền Nam, thế nhưng họ gặp đủ thứ khó khăn khi đi bầu phiếu.” Bà tuyên bố thêm, “chúng ta đang đứng trên vai những nhân vật khổng lồ, những người đã hy sinh mạng sống đấu tranh cho quyền bầu phiếu. Chúng ta phải làm hết sức mình để bảo vệ quyền bầu phiếu và bảo đảm cho cuộc bầu cử được công bằng, và như thế là gìn giữ di sản của họ.”

Dân biểu tiểu bang Virginia (Đơn vị 42), Kathy Tran, người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chính phủ của tiểu bang này, nói về sự quyết tâm thay đổi quốc gia để nó công bằng và bình đẳng hơn. Bà chia sẻ, “là một cựu tị nạn, tôi đấu tranh cho các công nhân và gia đình của họ, bất kể tình trạng di trú và lợi tức. Người nhập cư giúp nước Mỹ mạnh hơn về kinh tế, văn hóa và kết cấu xã hội. Khi chúng ta nâng người nhập cư lên, chúng ta nâng nước Mỹ lên.”

Dân biểu tiểu bang Washington (Đơn vị 41), My-Linh Thai, người đã lên sân khấu trên mạng đại diện cho tiểu bang trong Đại hội Đảng Dân chủ năm nay, nói “người Mỹ gốc Việt quan tâm sâu sắc đến nhân quyền, khả năng tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe, và cơ hội cho giới tiểu thương – chúng ta sẽ cố làm cho họ hiểu rằng cuộc bầu cử này sẽ quyết định tất cả những vấn đề đó. Tiếng nói của chúng ta cần được vang lên tại phòng bầu phiếu tháng 11 năm nay.”

Cao điểm của chương trình là video nhạc “Khúc Ca Bầu Cử - Ballad to the Ballot,” được ra mắt lần đầu trên toàn quốc. Người trình bày bản nhạc cha-cha-cha bất hủ này, ca sĩ/nhạc sĩ Thao Nguyen của Thao & The Get Down Stay Down, sinh sống tại San Francisco, qua lời nhạc mời mọc người Mỹ gốc Việt đi bầu bằng hai thứ tiếng. Video phảng phất nét của Paris by Night, chương trình văn nghệ quen thuộc với mọi gia đình người Việt tại hải ngoại. Qua bài hát sử dụng một ngôn ngữ âm nhạc vượt trên cách biệt văn hóa và tuổi tác, ca sĩ thổi sức sống, chút tinh nghịch và hoài cảm vào sinh hoạt trong các tuần cuối của mùa bầu cử. Bao Phi, thi sĩ và tác giả sách cho trẻ em đã đoạt giải thưởng, là người giới thiệu ca sĩ và chia sẻ về ảnh hưởng của Paris by Night, “chương trình đa môn này thường phát ra từ những màn ảnh truyền hình được gắn trên trần của xe buýt hay tiệm làm tóc; ở đó, người thợ chỉ lơ đãng tiếp chuyện nếu khách hàng không nói được tiếng Việt. Trong văn hóa Mỹ và Tây phương, chúng ta thường chỉ hiện diện ngoài lề - đóng vai phụ cho nỗi đau của kẻ khác – hoặc tệ hơn là bị dìm xuống thành một kẻ thù phi nhân tính. Paris by Night đặt chúng ta vào vị trí trung tâm, và tự điều đó đã là một động tác có ý nghĩa.”

PIVOT cũng cho ra mắt videos của những ngôi sao Mỹ gốc Việt và các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, như Dustin Nguyen (tài tử, đạo diễn và văn sĩ), Andrea Nguyen (tác giả sách nấu ăn và đầu bếp), Thai Nguyen (nhà thiết kế thời trang Hollywood), và Huey Nguyen (nhà tạo ảnh hưởng Tik Tok) trong buổi sinh hoạt này. Những videos này sẽ được phát tán trên toàn quốc, nhắm vào mọi thế hệ của người Mỹ gốc Việt.

Kế hoạch của PIVOT là tập trung nỗ lực vào những nơi cử tri người Mỹ gốc Việt và gốc Châu Á có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử. Để hỗ trợ cho cuộc vận động này, PIVOT đã tuyển lựa mười một nghiên cứu sinh tài ba và trẻ tuổi ở những tiểu bang Georgia, Arizona, Texas, Pennsylvania và North Carolina. Sau khi được đón chào, các nghiên cứu sinh từng người một đã chia sẻ động lực khiến họ tham gia để tạo ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Để có thêm chi tiết về bộ thông tin bầu cử và để tham gia, hãy xem thêm về PIVOT ở trang mạng: www.pivotnetwork.org .



***





PROGRESSIVE VIETNAMESE AMERICANS UNITE TO FIGHT FOR JUST AMERICA





Progressive Vietnamese Americans Around the Nation Launch National Campaign to Win Elections for Pivotal Change

Sunday, September 27, 2020 - Nearly two hundred Vietnamese Americans and allies came together for a blockbuster virtual event to mobilize for the upcoming election, with so much at stake. In 2017, right after the gut-wrenching news of the 2016 election, hundreds of progressive Vietnamese Americans from around the nation formed PIVOT, the first national progressive Vietnamese American organization, committed to fighting for a just and diverse America. As refugees and children of refugees, PIVOT members were committed to ensuring that come election-time, their community would not be left on the sidelines or misled with divisive misinformation. With only one month away from the election, PIVOT has launched a rally cry for all-hands-on-deck to mobilize Vietnamese Americans and Asian Americans to register to vote, get out to vote, and vote for Biden and Democrats, and ultimately, for a more just America.

New data from a recent national survey of Asian Americans showed that Vietnamese Americans are the only group where a majority favored Donald Trump over Joe Biden (48% vs. 39%). Thi Bui, award-winning author of The Best We Could Do, explains the momentum behind the massive organizing by Vietnamese Americans of all ages, “Rather than condemn the Vietnamese American community for this alarming statistic, PIVOT organizers have leveraged our understanding of our collective trauma, history, and media consumption to address multiple reasons why people would vote against their own interest and values, or perhaps not vote at all.” To this end, PIVOT created a suite of election materials catered to the specific needs of Vietnamese American communities, including a bilingual voter guide, a bilingual fact-checker site, a voter registration site made for Vietnamese speaking users, and a progressive candidate fundraising portal.

The event featured inspirational remarks by several Vietnamese-American first-electeds nationwide. Representative Bee Nguyen from Georgia (89th District), the first Vietnamese American elected to the state legislative body in the swing state, said with regard to fighting voter suppression, “Asian Americans are the fastest growing bloc of voters in the South, and yet every day, they face increasing obstacles to casting their ballots,” and further declared, “We stand on the shoulders of giants, who have died for the right to vote. We must do everything we can to preserve their legacy by protecting the right to vote and ensuring fair elections.”

Virginia State Delegate Kathy Tran (42nd District), the first Vietnamese American elected in the state government in the Commonwealth, also spoke about her commitment to a more just and equitable nation, saying “As a former refugee, I am fighting for the rights of all workers and families, regardless of their immigration status and income. Immigrants strengthen the economic, cultural, and social fabric of our country. When we lift up immigrants and refugees, we lift up all of America.”

Washington State Delegate My-Linh Thai (41st District), who commanded the virtual stage during her moment at the Democratic National Convention when she spoke for her state, said, “Vietnamese Americans care deeply about human rights, access to healthcare, and small business opportunities - we are going to ensure that they understand that all of these issues are at stake in this election and how critical it is for them to be heard at the polls this November.”

Capping off the launch was a national premiere of “Ballad to the Ballot,” a music video with an original cha-cha-cha song by the talented San Francisco-based singer/songwriter/musician Thao Nguyen of Thao & the Get Down Stay Down, crooning an enticing bilingual invitation to all Vietnamese Americans to go vote. In the tradition of Paris By Night, a vibrant variety show that is a household staple in Vietnamese homes throughout the diaspora, the artist uses the cross cultural, cross generational language of music to inject energy, playfulness, and nostalgia into the concept of voting as we head towards the last weeks of this pivotal election.

Bao Phi, award-winning Vietnamese American poet and children’s book author, introduced the musician, and shared the significance of using the Paris By Night theme, “The variety show played on televisions bolted to the ceiling of buses, or the hair salon where we got our hair cut by barbers who only half listened to our requests if we didn't speak fluent Vietnamese. In American culture, in Western culture, our people are often marginalized at best - the backdrop of someone else's war trauma - or demonized at worst, a dehumanized all-purpose enemy. Paris By Night puts Vietnamese people in the center, and that's a powerful thing.”

PIVOT also launched GOTV videos by Vietnamese Americans celebrities and social media personalities, including Dustin Nguyen (actor, director, and writer), Andrea Nguyen (food writer, cookbook author, and chef), Thai Nguyen (Hollywood fashion designer), and Huey Nguyen (TikTok Influencer) during the virtual event. All the videos will be disseminated nationally, targeting multiple generations of Vietnamese Americans.

PIVOT has strategically focused efforts on swing states where Vietnamese American and Asian American voters can be influencing swing votes. In support of these efforts, PIVOT selected eleven talented young election fellows across Georgia, Arizona, Texas, Pennsylvania and North Carolina. The inaugural PIVOT fellows cohort was introduced, with each fellow briefly sharing their motivations behind their work to influence the elections.

For more information on the toolkits and to get involved, please check out PIVOT at www.pivotnetwork.org.