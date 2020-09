Chuyện tái sinh và đầu thai: video và bài viết nghiên cứu

Một video dài gần 14 phút, khảo sát về 3 trường hợp đầu thai, theo người thực hiện video là Tiến sĩ Nguyễn Thúy Loan ghi nhận:

"...video này trong 3 trường hợp tái sinh. Thúy Loan không thấy ai đầu thai liền trong 7 tuần hay tức khắc, như vậy người chết đã sống trong một thế giới khác mà thời gian có lẽ không giống với thế giới chúng ta đang sống."

Video Song ngữ của Wisdom Today: PHẬT GIÁO và TÁI SINH - BUDDHISM and REBIRTH

Trong đêm giác ngộ hoàn toàn, Đức Phật thấy được nhiều kiếp trước của Ngài và sự chết cùng tái sinh trên khắp vũ trụ. Đức Phật cũng nói đến sự liên quan về tái sinh và nghiệp báo.

Mọi người đều có thức từ kiếp trước, gặp phôi thai mới, hình thành để nối kết giữa cơ thể và quá trình nhận thức của người cũ với người mới…

On his awakening night, Buddha depicted both his many previous lives and the general pattern of death and rebirth throughout the cosmos. Buddha also correlated rebirth and karma.

Everybody has a consciousness from a previous life, which meets the newly formed embryo to marry the body and cognitive process of the old to the new…

https://youtu.be/8ilJDdQ1FUw

Độc giả có thể tham khảo thêm nơi bài viết "Bàn về chuyện tái sinh, đầu thai và cúng cơm" của Cư sĩ Tâm Diệu, trong đó nhiều câu hỏi được trả lời:

Bàn về chuyện tái sinh, đầu thai và cúng cơm --

Tâm Diệu

Trích:



"H. Bạn có tin tái sinh không? Nếu tin là có tái sinh thì vì sao bạn lại tin?

Đ. Tin vào Thánh ngôn lượng. Lịch sử Đức Phật cho biết chính Ngài đã có những kiếp sống quá khứ. Trong cuối bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka sutta) Đức Phật đã thuyết: "Đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Từ đây Như Lai không còn tái sanh nữa”. Tương tự như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói: " Trải qua vô lượng kiếp Luân Hồi, Như Lai đã phải đi lạc đường, trong khi muốn tìm cho ra người thợ cất nhà này; khốn khổ thay, Như Lai đã phải sanh đi, sanh lại triền miên".

H. Nếu tin là có tái sinh, vậy có người nào chết mà không tái sinh không?

Câu trả lời là có. Có người chết tái sinh và cũng có người chết không tái sinh.

H. Vậy điều kiện nào để một người được tái sinh và một người không được tái sinh?

Đ. Theo Phật giáo, người nào không còn gây nhân thiện ác, không còn tham sân si, phiền não mới chấm dứt tái sanh, chứ nếu còn gây nhân thiện ác, còn tham sân si, phiền não thì sẽ sanh trở lại để thọ nhận quả báo, vòng sinh tử vì thế sẽ tiếp nối mãi không ngừng. Chỉ riêng còn sót lại nhân tham ái là vẫn còn tái sinh. Chính Đức Phật, trong bài thuyết pháp đầu tiên, Ngài đã nói rằng: "Chính Ái Dục dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh".

H. Nếu tin là có tái sinh, vậy cái gì dẫn dắt chúng ta đi tái sinh?

Đ. Thân mạng của con người được được kết hợp bởi năm nhóm, mà Phật giáo gọi là “Năm uẩn”. Năm uẩn là những yếu tố vật chất và tinh thần, gồm...

Mời xem tiếp: https://thuvienhoasen.org/a31668/ban-ve-chuyen-tai-sinh-dau-thai-va-cung-com -

