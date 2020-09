Cậu Eric Trump phải ra khai ở Tòa New York trước ngày 7/10/2020 về công ty Trump Organization bị công tố cáo buộc gian lận, trốn thuế.

Trump kinh hoàng: Biden hơn điểm ở 3 tiểu bang kỹ nghệ thép, trong khi 3 tiểu bang truyền thống Cộng Hòa trở cờ, có điểm Biden hơn Trump. Trump ra Kế hoạch C: không ôn hòa bàn giao. Nhiều TNS Cộng Hòa chỉ trích. Thượng viện moi móc, quan ngại về con trai Biden, nhưng thú nhận không có chứng cớ "áp lực" ở Ukraine. Tòa phán: con trai Trump phải ra tòa khai trước ngày 7/10/2020. Tesla và nhiều hãng xe kiện rào thuế quan của Trump với TQ: chỉ hại, vô ích. Tỷ phú Musk đòi chính phủ Trump trả tiền nộp rào thuế, cộng lãi suất. 22 tướng 4 sao ủng hộ Biden.

WASHINGTON (VB - 24/9/2020) --- Tăng đều mỗi ngày: Theo bản thống kê của đại học y khoa John Hopkins University vào sáng Thứ Năm 24/9/2020, số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn cầu là 977,357 người, trong khi dương tính nhiễm bệnh là 31,926,175 người. Riêng tại Hoa Kỳ, chết vì đại dịch này là 201,920 người, trong khi dương tính nhiễm bệnh là 6,935,556 người.

Các bản thăm dò phiếu bầu liên tục sôi nổi. Báo The Hill sáng hôm 24/9 cho biết ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden hơn điểm ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump trong bản khảo sát mới của University of Wisconsin-Madison thăm dò cử tri ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, tức là 3 tiểu bang chiến trường vùng Rust Belt (tên gọi: Vòng đai các công ty kỹ nghệ thép suy yếu từ 1980s) mà Trump chiến thắng năm 2016.

Biden dẫn đầu mức cao điểm 50-42 trong số cử tri đã ghi danh ở Michigan và 49-44 điểm hơn Trump ở cả 2 tiểu bang Pennsylvania và Wisconsin.

Nhưng đã ghi danh cử tri, vẫn chưa chắc đi bầu. Do vậy, khi khảo sát các cử tri nói nhiều phần sẽ đi bầu, Biden vẫn hơn điểm nhưng thấp, vẫn trung bình 50 điểm hơn Trump. Cử tri nhiều phần đi bầu ủng hộ Biden tỷ lệ 51-45 tại Michigan, ở tỷ lệ 49-45 ở Pennsylvania và ở 50-46 tỷ lệ ở Wisconsin.

Trong khi đó, 3 tiểu bang chiến trường khác có dấu hiệu trở cờ, bỏ TRump để sang ủng hộ Biden: Texas, Georgia, và Iowa. Ba nơi này Trump thắng dễ dàng năm 2016. Nhưng bản khảo sát New York Time-Siena College phổ biến hôm Thứ Năm 24/9/2020 cho thấy gay go nghiêng ngửa giữa Trump-Biden ở 2 tiểu bang Texas và Georgia, 2 nơi truyền thống là Cộng Hòa, cũng như ở Iowa.

Tại Texas, Trump hơn Biden tỷ lệ 46-43% với sai số xác suất, kể như bằng điểm, trong cử tri nhiều phần sẽ đi bầu. Trump-Biden ngang điểm nhau ở Georgia, ở mức 45%. Tại Iowa, Trump thua Biden 3 điểm, tức là tỷ lệ Biden-Trump là 45-42% phiếu; một đặc điểm ở tiểu bang này, Biden thắng điểm phụ nữ ở mức Biden-Trump tỷ lệ 50-36%. Tương tư, Biden thắng điểm ở phụ nữ, nhưng không cách biệt nhiều.

Thăm dò như thế cho thấy ban vận động của Trump kinh hoàng. Trump có Kế Hoạch A là thắng Biden trong ngày bầu cử 3/11/2020. Nhưng rồi lùi sang Kế Hoạch B là mưu tính gian lận chèn ép phiếu bầu qua thư bằng cách cho gỡ 700 máy lựa thư ở hầu hết các tiểu bang chiến trường có dấu hiệu nghiêng về Dân Chủ, nhưng rồi 2 thẩm phán đã ra lệnh Bưu Điện phải xem phiếu bầu qua thư là Thư Hạng Nhất (First Class) để ưu tiên. Thế là Trump lộ ra Kế Hoạch C là không chịu ôn hòa bàn giao Bạch Ốc nếu Biden thắng phiếu tổng tuyển cử. Và Trump không giấu ý định này trong buổi họp báo hôm Thứ Tư 23/9/2020: Trump từ chối cam kết ôn hòa rời Bạch Ốc nếu thất cử, chỉ nói chờ xem.

Nhiều dân cử Cộng Hòa hôm Thứ Năm 24/9/2020 lên tiếng chỉ trích chuyện không bàn giao ôn hòa Bạch Ốc, nhưng vẫn không dám chỉ đích danh Trump.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-UT) là người đầu tiên lên tiếng trong đêm Thứ Tư 23/9. phóng tweet rằng "bất kỳ gợi ý nào một Tổng thống có thể không tôn trọng sự bảo đảm của Hiến Pháp đều không chấp nhận được và là điều không thể nghĩ tới được."

Sang Thứ Năm 24/9, Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-FL), lên tiếng mơ hồ hơn rằng "như chúng ta đã làm trong hơn 2 thế kỷ qua, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử công bằng và hợp pháp" và rằng "vào trưa ngày 20/1/2021 chúng ta sẽ ôn hòa tuyên thệ một Tân Tổng Thống."

Trong khi đó, 2 ủy ban Thượng viện do Cộng Hòa nắm quyền đưa ra một bản báo cáo hôm Thứ Tư 23/9/2020 cho rằng con trai của Joe Biden đã làm việc ở Ukraine dẫn tới một mâu thuẫn lợi ích cho chính phủ Obama vào lúc Biden (lúc đó là Phó Tổng Thống) liên hệ tới chính sách Ukraine trong cương vị Phó Tổng Thống. Nhưng bản báo cáo Thượng Viện Cộng Hòa không lộ dấu hiệu đồng ý với tuyên bố của Trump khi cho rằng Joe Biden đã áp lực không chánh đáng trong việc sa thải vị công tố trưởng của Ukraine để bảo vệ cậu con trai Hunter Biden.

Bản báo cáo không kết tội được Joe Biden làm sai gì, chỉ tập trung vào con trai là Hunter Biden, người bị cho là "hưởng lợi" nhờ có bố là Phó Tổng Thống nên được vào ngồi ở Hội đồng của một công tyd ầu khí Ukraine. Bản báo cáo chỉ nói là công việc của con trai Biden là "quan ngại về mâu thuẫn lợi ích" (conflict-of-interest concerns) nhưng đồng thời xác nhận là "không rõ ràng" có phải chức vụ Hunter Biden trong công ty Ukraine là nhờ ông bố có chính sách về Ukraine hay không (acknowledged that it was ultimately “not clear” what impact Hunter Biden's paid board position had on policy with Ukraine).

Trong khi đó, cậu Eric Trump từ giờ cho tới ngày 7/10/2020 phải trình diện các điều tra viên New York đang điều tra về các hoạt động kinh doanh của gia đình Tổng Thống Donald Trump, theo một phán lệnh của Thẩm phán Arthur Engoron hôm Thứ Tư 23/9/2020, bác bỏ lý luậnc ủa luật sư cậu Eric rằng cậu rất mực bận rộn tranh cử cho bố là Tổng Thống Donald Trump. Eric Trump là một viên chức điều hành Trump Organization, nơi bị công tố cáo buộc là khai gian về giá trị tích sản để vay nợ ngân hàng đồng thời để trốn thuế.

Trong khi đó, tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk không chỉ kêu gọi Trump ngưng áp thuế quan mới vào sản phẩm Trung Quốc, mà còn đòi chính phủ Trump phải trả Musk số tiền mà Musk đã chi trả, cộng với lãi suất. Công ty xe hơi của Musk là Tesla đã nộp một đơn kiện chính phủ Mỹ về thuế quan nhập cảng, cũng như các hãng xe Ford, Volvo, và Mercedes-Benz đã kiện vì cho rằng rào thuế quan Trump dựng lên, một phần trongc hiến tranh thương mại Mỹ-TQ, là tùy tiện, bất ổn định và là lạm dụng quyền lực. Các hãng xe khác kiện tương tự.

Đơn kiện của Tesla nộp ở New York trên Tòa Thương mại Quốc Tế Hoa Kỳ (US Court of International Trade) chỉ đích danh ủy viên thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer là bị can. Công ty đặc biệt lo ngại về giá các phụ tùng làm ra "bộ não" của hệ thống xe tự động Model 3. Trước đó Tesla xin miễn 25% thuế quan, nhưng bi bác bỏ. Đơn kiện này là mới nhất trong hàng trăm đơn kiện chống lại rào thuế quan, theo tin Bloomberg.

Trong khi đó, tính tới sáng Thứ Năm 4/9, đã có thêm hàng trăm cựu viên chức quân sự, Bộ Ngoại Giao Mỹ và an ninh quốc gia Hoa Kỳ, trong đó có nhiều Cộng Hòa, ký tên các thư ngỏ ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden tranh chức Tổng Thống. Tất cả các thư ngỏ đều chỉ trích Trump về chính sách, hành động, lời tuyên bố và thái độ.

Các thư ủng hộ Biden có chữ ký của 75 cựu viên chức an ninh quốc gia Cộng Hòa, hơn 200 tướng lãnh và đô đốc, gần 500 tướng lãnh, d8ô đốc, đại sứ, viên chức an ninh dân sự cao cấp đã về hưu.

Riêng trong Thư Ngỏ ủng hộ Biden ký tên hơn 200 tướng lãnh và đô đốc đã về hưu "bao gồm 22 tướng 4 sao đã về hưu, trong đó có Đô đốc Hải quân Samuel Locklear, Tư lệnh toàn bộ quân lực Mỹ vùng Thái Bình Dương từ 2012 tới 2015, và Đô đốc Harry Ulrich, Tư lệnh Hải quân Mỹ vùng Châu Âu thời Tổng Thống George W. Bush."

